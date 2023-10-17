Что будет, если 19 октября открывать окна и двери: важные приметы и запреты

Что нельзя делать 19 октября. Приметы и запреты 19 октября, которые могут привлечь неприятности.

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Что нельзя делать 19 октября / фото: pixabay

19 октября церковь почитает память пророка Иоила и мученика Уара. Иоил жил в 5 веке до нашей эры в Иудее. Он призывал граждан к искренней вере в Бога.

Иоил близко познакомился с Иерусалимом, его храмом и особенностями храмового служения. Известно, что Иоил был первым библейским пророком, оставил после себя запись своих проповедей и написал свою собственную книгу, которая состояла из трех глав.

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Что можно делать 19 октября

В этот день нужно помолиться пророку. У него можно попросить о спасении от бедствий.

В этот день можно начинать прощаться с осенью и встречать войну. Предки старались отдохнуть, резали птицу и готовили из нее разные блюда.

Что нельзя делать 19 октября

1. Нельзя 19 октября убивать пауков. Считается, что в их обличии на землю приходят души умерших.

2. Нельзя 19 октября оказывать в помощи. Если нарушить запрет, то в собственной жизни могут появиться проблемы.

3. Нельзя 19 октября повышать голос. Тогда могут начаться неприятности.

4. Нельзя 19 октября открывать надолго окна и двери. Предки верили, что через них в дом может прорваться нечистая сила.

Приметы 19 октября

Если в этот день по деревьям скачет сорока, то скоро будет похолодание.

Если в этот день теплая погода, то зима будет мягкой.

Если перелетные птицы летят высоко, то зима будет снежной.

Если на небе много звезд, то зима будет морозной с сильным гололедом.

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