Что нельзя никому одалживать 18 октября, чтобы не потерять семейное счастье: приметы

Что нельзя делать 18 октября. Старые приметы и серьезные запреты, которые не стоит нарушать, чтобы не навлечь беду.

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Что нельзя делать 18 октября / фото: pixabay

18 октября церковь почитает память апостола, иконописца и евангелиста Луки. Он был сподвижником апостола Павла и автором одной из четырех Евангелий о Деяниях святых апостолов. Именно Лука создал первые иконы Богоматери. После Вознесения Христа он сопровождал апостола Павла.

Лука проповедовал Евангелия до конца своих дней. Его поймали, когда ему было 84 года. За веру его распяли на дереве. Сейчас мощи Луки находятся в базилике Святой Иустины в Италии.

Что можно делать 18 октября

В этот день нужно лук и уложить его в погребе для длительного хранения. В этот день также нужно съесть немного сырого лука. Считалось, что он подарит человеку здоровье на целый год.

В этот день нужно пойти церковь и помолиться апостолу. У него можно попросить о благополучии в семье.

В этот день можно начать рисовать икону. Считается, что сделать это сможет лишь по-настоящему чистый душой человек.

Что нельзя делать 18 октября

1. Нельзя 18 октября плакать. Считается, что в таком случае весь ноябрь придется провести в слезах.

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2. Нельзя 18 октября употреблять острую пищу. Если нарушить запрет, то можно заболеть.

3. Нельзя 18 октября одалживать соль. Давать ее не стоит даже близкому человеку. Считается, что такой жест может стать причиной потери семейного счастья.

4. Нельзя 18 октября оставлять открытыми окна и двери. Считается, что через них в дом может пробраться нечистая сила.

5. Нельзя 18 октября оставлять одежду на улице или балконе. Считается, что оно может привлечь несчастье.

Приметы 18 октября

Если в этот день снег не выпал, то зима будет поздней.

Если лошадь громко фыркает, то будет потепление.

Если облака плывут с севера на юг, то погода будет солнечной.

Если месяц бледный и мутный, то погода будет дождливой.

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