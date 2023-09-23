Что нужно сделать 25 сентября, чтобы привлечь счастье: приметы и запреты дня

Что нельзя делать 25 сентября. Важные приметы и строгие запреты, которые уберегут от неприятностей.

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Что нельзя делать 25 сентября / фото: pexels

По новому календарю 25 сентября церковь почитает память Ефросинии Александрийской. Она была знатного рода и прожила в V веке. После смерти матери отец хотел выдать девушку замуж, чтобы получить благословение, однако монахи прославляли девство.

В итоге Ефросиния тайно постриглась в монахи, надела мужское платье и поступила в мужской монастырь. Отец пытался найти пропавшую дочь и однажды даже пришел к ней на исповедь, но не узнал ее.

Девушка прожила в обители целых 38 лет и лишь перед смертью встретилась с отцом и все ему рассказала. После этого он продал все свое имущество и поселился в той же кельи, что и его дочь.

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Что можно делать 25 сентября

В этот день нужно совершать только добрые дела. Это не только будет полезным, но и привлечет успех, счастье и благополучие.

Предки в этот день резали кур на продажу. Они даже называли этот день "Курятником". Из кур готовили различные блюда.

Что нельзя делать 25 сентября

1. Нельзя 25 сентября ссориться, сплетничать и завидовать. Если нарушить этот запрет, то в жизнь может ворваться целая череда неудач.

2. Нельзя 25 сентября поднимать с земли найденные предметы. Даже самая обычная вещь может принести болезни и неприятности, так как ее могли заговорить перед этим.

3. Нельзя 25 сентября отказывать в помощи нуждающимся. Наоборот, в этот день нужно всем помогать.

4. Нельзя 25 сентября выглядеть неопрятно. Это может привести к тому, что девушка потеряет свою красоту.

Приметы 25 сентября

Если с деревьев опали не все листья, то зима придет нескоро.

Если появились снегири, то скоро будут снегопады.

Если недалеко от дома села ворона, то это к ненастью.

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