Что нужно сделать 25 сентября, чтобы привлечь счастье: приметы и запреты дня

По новому календарю 25 сентября церковь почитает память Ефросинии Александрийской. Она была знатного рода и прожила в V веке. После смерти матери отец хотел выдать девушку замуж, чтобы получить благословение, однако монахи прославляли девство.
В итоге Ефросиния тайно постриглась в монахи, надела мужское платье и поступила в мужской монастырь. Отец пытался найти пропавшую дочь и однажды даже пришел к ней на исповедь, но не узнал ее.
Девушка прожила в обители целых 38 лет и лишь перед смертью встретилась с отцом и все ему рассказала. После этого он продал все свое имущество и поселился в той же кельи, что и его дочь.
Что можно делать 25 сентября
- В этот день нужно совершать только добрые дела. Это не только будет полезным, но и привлечет успех, счастье и благополучие.
- Предки в этот день резали кур на продажу. Они даже называли этот день "Курятником". Из кур готовили различные блюда.
Что нельзя делать 25 сентября
1. Нельзя 25 сентября ссориться, сплетничать и завидовать. Если нарушить этот запрет, то в жизнь может ворваться целая череда неудач.
2. Нельзя 25 сентября поднимать с земли найденные предметы. Даже самая обычная вещь может принести болезни и неприятности, так как ее могли заговорить перед этим.
3. Нельзя 25 сентября отказывать в помощи нуждающимся. Наоборот, в этот день нужно всем помогать.
4. Нельзя 25 сентября выглядеть неопрятно. Это может привести к тому, что девушка потеряет свою красоту.
Приметы 25 сентября
- Если с деревьев опали не все листья, то зима придет нескоро.
- Если появились снегири, то скоро будут снегопады.
- Если недалеко от дома села ворона, то это к ненастью.
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