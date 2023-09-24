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Что нужно сделать со старой обувью 26 сентября, чтобы не было проблем: приметы

Ангелина Подвысоцкая
24 сентября 2023, 15:26 обновлено 24 сентября, 15:44
Что нельзя делать 26 сентября. Важные приметы и запреты, которые уберегут от неприятностей.
приметы, погода
Что нельзя делать 26 сентября / фото: pexels

По новому календарю 26 сентября церковь почитает память одного из 12 апостолов Иисуса Христа - Иоана Богослова. Считается, что он видел Преображение Спасителя на горе Фавор и с Богоматерью оплакивал гибель Христа. Он также заботился о Деве Марии, как о собственной матери.

Богослов прожил 105 лет и был единственным долгожителем среди других апостолов. Он написал Евангелие от Иоана, Книгу Откровения и три послания Нового Завета.

Что можно делать 26 сентября

  • В этот день принято молиться Богослову. У него можно попросить о защите от бед, напастей, здоровье детей, укреплении супружеских уз и спокойной дороге.
  • 26 сентября - лучший день, чтобы знакомиться с будущими женихами. В этот день предки проводили смотрины, а на стол ставили пироги, варенье и хмель.
  • В этот день можно выехать за город. Можно отправиться в поход, на пикник или в далекое путешествие.
  • 26 сентября нужно избавиться от старой обуви. Это улучшит ваши отношения в коллективе и избавит от проблем в общении с людьми.

Что нельзя делать 26 сентября

1. Нельзя 26 сентября нарезать овощи. Предки верили, что тот, кто возьмет в руки нож, в следующем году будет голодать.

видео дня

2. Нельзя 26 сентября проявлять негативные эмоции. Считается, что любое неприятное слово может принести немало бед.

3. Нельзя 26 сентября оставлять окна открытыми на ночь. Предки верили, что даже через открытую форточку может пробраться в дом нечисть и забрать всю положительную энергию.

4. Нельзя 26 сентября стричь и красить волосы. Считается, что в этот день вы будете недовольны результатом.

Приметы 26 сентября

  • Если в этот день пошел снег, то зима наступит к середине ноября.
  • Если на закате небо стало красным, то погода будет ветреной.
  • Если грачи полетели на юг, то скоро пойдет снег.
  • Если пошел дождь, что в ближайшие дни будет затяжная непогода.
  • Если листья на деревьях опали, то скоро будут сильные морозы.

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