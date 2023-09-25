3 запрета, которые стоит соблюдать 27 сентября: приметы, которые защитят от беды

По новому календарю 27 сентября церковь почитает память мученика Каллистрата его дружины. Каллистрат был воином родом из Карфагена. Его отец также был воином и стал свидетелем страданий Иисуса Христа. После этого он уверовал в него и посвятил в свою веру сына.
Каллистрат ночами вставал на молитву. Однажды один из воинов услышал это и донес военачальнику. Каллистрата решили наказать: избивали, волокли по острым камням, зашили в мешок и кинули в воду, но мешок наткнулся на камни и разорвался. Каллистрат вышел на сушу и 49 воинов уверовали в Христа. Всех их бросили в темницу, где избивали.
Что можно делать 27 сентября
- В этот день нужно сходить в церковь. Предки говорили, что нужно помолиться за святого Каллистрата.
- В этот день нужно хаяться пчелами и медом. Улья нужно подготовить к зиме. А вот мед лучше не раздавать соседям.
Что нельзя делать 27 сентября
1. Нельзя 27 сентября выходить из дома после заката. Считается, что нечистая сила может забрать здоровье и человек заболеет.
2. Нельзя 27 сентября спорить и ругаться. Иначе у вас со спутником будут натянуты отношения до конца месяца.
3. Нельзя 27 сентября давать и брать деньги в долг. Предки верили, что если так сделать, то вы не сможете их вернуть в срок.
Приметы 27 сентября
- Если листья опали рано, то осень будет теплой, а зима снежной.
- Если галки и вороны громко кричат, то будет дождь.
- Если в этот день гром, то будет мягкая и бесснежная зима.
- Если облака плывут на юг, то погода будет солнечной.
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