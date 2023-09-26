Что нельзя есть 28 сентября, чтобы не началась черная полоса: приметы и запреты

Что нельзя делать 28 сентября. Важные приметы и запреты, которые уберегут от неприятностей.
По новому календарю 28 сентября церковь почитает память преподобного Харитона Исповедника. Также в этот день вспоминают о Соборе преподобных отцов Киево-Печерской Лавры. В народе считали, что эта дата очень опасна.
Что можно делать 28 сентября
- В этот день лучше оставаться дома. Считается, что если выйти на улицу, то вы рискуете подхватить болезнь, порчу или поссориться со своим любимым человеком.
- 28 сентября жених и невеста должны принести знахарке пирог с медом. Она могла благословить их брак.
- В этот день любовные дела сложатся благоприятно. 28 сентября можно идти на свидание.
Что нельзя делать 28 сентября
1. Нельзя 28 сентября есть ягоды. В этот день они могут быть проклятыми.
2. Нельзя 28 сентября выбрасывать мусор. Также нельзя подметать. Считается, что это может привести к тому, что вы выметете свое счастье.
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3. Нельзя 28 сентября отправляться в дорогу. Предки думали, что в этот день в дороге может случиться беда.
Приметы 28 сентября
- Если утром будет иней, то зима будет долгой.
- Если птицы летят низко над землей, то зима будет ранней и холодной.
- Если береза стоит без листьев, то зима будет суровой.
- Если закат красный, то завтра будет ветрено.
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