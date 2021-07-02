Когда нельзя стричь волосы: три важных предупреждения

Кому нельзя стричь волосы / pixabay

Нередко женщины выступают в роли персональных парикмахеров для мужей и занимаются стрижкой.

Почему нельзя стричь супруга и какие еще бытуют народные приметы о волосах.

Мужские стрижки, как правило, значительно проще женских, поэтому зачастую в целях экономии заботу о волосах супруга на себя берет его жена. Однако машинки и ножницы в таком случае, согласно приметам, могут нанести вред.

Считается, что такая стрижка неизбежно приведет к семейным проблемам. Приметы гласят, что после этой процедуры мужчина начинает уделять меньше внимания своей супруге, забывать о важных семейных вещах.

В народе верят, что в мужских волосах скрывается сила и семейная энергия, и каждая подобная стрижка отнимает время его жизни. Кроме того, согласно суевериям, это сказывается и на верности избранника.

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Бытуют и другие приметы, связанные с волосами. Например, нельзя вырывать первый седой волос с головы: считается, что так человек, наоборот, приближает себя к старости и "выдергивает" счастье.

Также поверья предупреждают, что нельзя спать с мокрыми волосами и стричь себя самому. В этом случае могут произойти неизбежные и судьбоносные перемены, в том числе негативные.

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