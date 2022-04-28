Магнит финансовой удачи: как правильно считать деньги, чтобы привлечь богатство

деньги, приметы про деньги, / ua.depositphotos.com

Каждый из нас слышал пословицу: "Деньги любят, когда их считают". Специалисты отмечают, что чем больше и чаще вы берете деньги в руки, тем финансовая энергетика будет на вашей стороне.

Богатые люди пересчитывают деньги три раза в день. Утром, в обед и вечером.

Есть и специальные приметы, в какой день недели можно привлечь небывалую удачу.

Каждую пятницу нужно пересчитать все деньги, если вам необходима срочно какая-то дорогая вещь.

Два раза в месяц, обязательно по четным числам и на заходе солнца, нужно пересчитать все сбережения дома.

После получения зарплаты, принесите в дом деньги и трижды их пересчитайте, а только потом можно тратить.

Специалисты отмечают, что считать деньги нужно всегда одному в помещении. Только тогда финансовая удача и богатство способно прийти к человеку. Никогда не показывайте ваш достаток посторонним людям.

А еще, никогда нельзя класть деньги на стол, это сулит большие потери и убытки.

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