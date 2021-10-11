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Названы комнатные растения, которые самые полезные для здоровья

11 октября 2021, 05:02

Есть растения с ядовитым соком - их лучше не ставить в детские комнаты и не держать на кухне.

растения
Какие комнатные растения можно ставить в доме / pixabay

Комнатные растения не только создают уют, но они способны нейтрализовать до 85% загрязнений воздуха.

Кроме того, некоторые растения обладают очень полезными свойствами.

Спатифиллум или цветок "Женское счастье" очищает воздух от множества вредных веществ. Например, от ацетона, формальдегида, ксилола. Их поглощают крупные, зеленые листья, говорят эксперты.

Хлорофитум - это растение нейтрализует формальдегид, который в больших количествах содержится в теплоизоляции, мебели, пластмассе и табачном дыме, нейтрализует комнатное растение хлорофитум.

Особенно сильно этот эффект заметен, если удобрять растение водой с растолченным активированным углем. Он действует в качестве природного фильтра, абсорбирует химикаты, избавляет от вредных микроорганизмов

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Кроме того, цветок хлорофитума обладает способностью накапливать влагу в листьях, а затем выделять ее в атмосферу, тем самым увлажняя воздух в комнате.

Фикус - это растение поглощает пыль, выделяет большие объемы кислорода.

Алоэ лучше всего ставить в спальню. Дело в том, что наибольшее количество кислорода алоэ вырабатывает в ночное время суток.

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Алоэ также обладает способностью улавливать из воздуха вредные соединения, которые выделяются из мебели, изготовленной из ДСП и МДФ.

Флорист Александра Постнова отмечает, что ни одно комнатное растение не принесет пользу организму, если оно вам не нравится.

"Если человеку нравится фикус, но вместо него он покупает фиалку, которая якобы улучшает настроение, то лично ему она настроение не улучшит. Самое важное: учитывать условия, необходимые растению для хорошего роста, и в этом случае 10-15 минут в неделю будет достаточно, чтобы иметь цветущий или зеленый подоконник и поднимать себе настроение, любуясь им", - говорит специалист.

А еще помните, что есть растения с ядовитым соком - их лучше не ставить в детские комнаты и не держать на кухне.

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