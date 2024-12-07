Потеряете счастье и здоровья: что нельзя желать другим 8 декабря - приметы

Что можно узнать:
- Что значит, если в этот день птицы спрятались под крышу
- Можно ли заниматься уборкой в этот день
- Что будет, если 8 декабря держать дом грязным
8 декабря церковь почитает память святого преподобного Патапия. Как сообщает Главред, он родился в благочестивой христианской семье. Родители привили ему любовь к молитве, чистоте и добрым делам. Он с ранних лет решил отказаться от светских забот и посвятил свою жизнь служению Богу.
Патапий вел отшельнический образ жизни в пустыне. Там он жил в суровой молитве, посте и смирении. К Патапию приходило много людей, прося у него совета и исцеления.
Вскоре Патапий покинул пустыню и уехал в Константинополь, чтобы остаться незамеченным. Он поселился у городской стены и продолжал вести затворную жизнь. Но даже там он исцелял больных.
Что можно делать 8 декабря
- В этот день нужно заняться генеральной уборкой. Считается, что это притянет женское счастье.
- В этот день нужно помолиться. Женщины просят дать сил, чтобы прожить жизненные испытания.
- В этот день можно начинать важное дело. День считается благоприятным для подобного.
Что нельзя делать 8 декабря
1. Нельзя 8 декабря желать счастья и здоровья. Иначе все произойдет наоборот.
2. Нельзя 8 декабря много говорить незамужним девушкам. Предки верили, что им придется долго ждать замужества.
3. Нельзя 8 декабря держать дом грязным. Считается, что тогда в него придут проблемы.
4. Нельзя 8 декабря есть продукты животного происхождения. Это связано с продолжением Рождественского поста.
Приметы 8 декабря
- Если в этот день идет дождь, то весной будет прохладно.
- Если в этот день птицы сели под крышей дома, то будет метель.
- Если в этот день чирикают синицы, то ночью будет сильный мороз.
- Если в этот день вьюга, то летом будет много дождей.
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Что стоит учитывать читателю
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