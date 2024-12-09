Придут нищета и болезни: кого нельзя пускать в дом 10 декабря - приметы

Что можно делать 10 декабря. Строгие приметы и запреты, которые уберегут от проблем.

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Что нельзя делать 10 декабря / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

Что значит, если в этот день сороки спрятались под крышу

Кого нельзя пускать в дом в этот день

Кому нужно помолиться 10 декабря

10 декабря церковь почитает память святых мучеников Мины, Ермогена и Евграфа. Как сообщает Главред, Мина был римским воином, который принял христианство. Он был мужественным и преданным Богу, несмотря на преследования христиан. В итоге его поймали и казнили за веру.

Святой Ермоген был византийским императором. Он прославился своим благочестием и покровительством церкви. Ермоген совершил многочисленные чудеса. Позже об этом узнали и казнили Ермогена.

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Евграф также был римским воином, принявшим христианство. Он был преданным Богу и мужественно принял смерть за веру.

Что можно делать 10 декабря

В этот день стоит произнести заговор от нечисти. Тогда дети будут спать спокойно.

В этот день нужно помолиться. У святых просили защиты для воинов и молились о мире, здоровье.

В этот день нужно попросить о помощи святых. Считается, что это даст человеку возможность видеть правду.

Что нельзя делать 10 декабря

1. Нельзя 10 декабря пускать в дом бедных и немощных. Считается, что тогда у вас начнутся нищета и болезни.

2. Нельзя 10 декабря есть продукты животного происхождения. Запрет связан с продолжением Рождественского поста.

3. Нельзя 10 декабря печь пироги с картошкой или капустой. Иначе зима будет голодной. Лучше сделать выпечку с ягодами.

4. Нельзя 10 декабря брать в руки острые предметы. Считается, что это приведет к травме.

Приметы 10 декабря

Если в этот день много инея на деревьях, то будет много меда.

Если в этот день туман, то будет оттепель.

Если в этот день тетерева и куропатки улетают с открытых мест, то скоро начнется метель.

Если в этот день сороки спрятались под крышу, то будет похолодание.

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