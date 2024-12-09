Придут нищета и болезни: кого нельзя пускать в дом 10 декабря - приметы

Что можно узнать:
- Что значит, если в этот день сороки спрятались под крышу
- Кого нельзя пускать в дом в этот день
- Кому нужно помолиться 10 декабря
10 декабря церковь почитает память святых мучеников Мины, Ермогена и Евграфа. Как сообщает Главред, Мина был римским воином, который принял христианство. Он был мужественным и преданным Богу, несмотря на преследования христиан. В итоге его поймали и казнили за веру.
Святой Ермоген был византийским императором. Он прославился своим благочестием и покровительством церкви. Ермоген совершил многочисленные чудеса. Позже об этом узнали и казнили Ермогена.
Евграф также был римским воином, принявшим христианство. Он был преданным Богу и мужественно принял смерть за веру.
Что можно делать 10 декабря
- В этот день стоит произнести заговор от нечисти. Тогда дети будут спать спокойно.
- В этот день нужно помолиться. У святых просили защиты для воинов и молились о мире, здоровье.
- В этот день нужно попросить о помощи святых. Считается, что это даст человеку возможность видеть правду.
Что нельзя делать 10 декабря
1. Нельзя 10 декабря пускать в дом бедных и немощных. Считается, что тогда у вас начнутся нищета и болезни.
2. Нельзя 10 декабря есть продукты животного происхождения. Запрет связан с продолжением Рождественского поста.
3. Нельзя 10 декабря печь пироги с картошкой или капустой. Иначе зима будет голодной. Лучше сделать выпечку с ягодами.
4. Нельзя 10 декабря брать в руки острые предметы. Считается, что это приведет к травме.
Приметы 10 декабря
- Если в этот день много инея на деревьях, то будет много меда.
- Если в этот день туман, то будет оттепель.
- Если в этот день тетерева и куропатки улетают с открытых мест, то скоро начнется метель.
- Если в этот день сороки спрятались под крышу, то будет похолодание.
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Что стоит учитывать читателю
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