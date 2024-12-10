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Упустите достаток и счастье: что нельзя выносить из дома 11 декабря - приметы

Ангелина Подвысоцкая
10 декабря 2024, 23:00
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Что можно делать 11 декабря. Строгие приметы и запреты, которые уберегут от нищеты и не только.
приметы
Что нельзя делать 11 декабря / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

  • Что значит, если в этот день сороки спрятались под крышу
  • Кого нельзя пускать в дом в этот день
  • Кому нужно помолиться 10 декабря

11 декабря церковь почитает память святого преподобного Никона Печерского. Как сообщает Главред, он был родом из богатой семьи. Позже он раздал свое имущество и принял монашеский постриг в Киево-Печерском монастыре.

После нашествия хана Боняка, Никола и других монахов взяли в плен. Их мучили голодом, оставляли летом на жаре, а зимой на морозе. Никон не отказался от веры. За то, что он так выдержал все испытания, Бог сделал его невидимым и Никон чудесным образом оказался на литургии в Киево-Печеоской лавре.

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Спустя много лет в Лавру пришел половец, который мучил Никона. Он узнал бывшего узника и решил принять крещение и монашеский постриг.

Что можно делать 11 декабря

  • В этот день нужно помолиться. У святых просили защиты от всего зла.
  • В этот день нужно зажечь свечу и поставить её на окно. Считается, что так вы убережете дом и семью от неприятностей.

Что нельзя делать 11 декабря

1. Нельзя 11 декабря употреблять пищу животного происхождения. Этот запрет связан с продолжением Рождественского поста.

2. Нельзя 11 декабря брать в руки острые предметы. Предки верили, что это оградит от неприятностей.

3. Нельзя 11 декабря ничего выносить из дома. Иначе вы вынесете из семьи достаток и счастье.

4. Нельзя 11 декабря ходить в грязной и старой одежде. Считается, что весь следующий год вы проведете в нищете.

Приметы 11 декабря

  • Если в этот день сухая, но холодная погода, то лето будет жарким.
  • Если в этот день на улице тепло, то скоро ударят заморозки.
  • Если в этот день выпал снег, то он пролежит долго.
  • Если в этот день на небе синие тучи, то пойдет теплый дождь.

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Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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