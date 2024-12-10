Упустите достаток и счастье: что нельзя выносить из дома 11 декабря - приметы

Что можно делать 11 декабря. Строгие приметы и запреты, которые уберегут от нищеты и не только.

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Что нельзя делать 11 декабря / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

Что значит, если в этот день сороки спрятались под крышу

Кого нельзя пускать в дом в этот день

Кому нужно помолиться 10 декабря

11 декабря церковь почитает память святого преподобного Никона Печерского. Как сообщает Главред, он был родом из богатой семьи. Позже он раздал свое имущество и принял монашеский постриг в Киево-Печерском монастыре.

После нашествия хана Боняка, Никола и других монахов взяли в плен. Их мучили голодом, оставляли летом на жаре, а зимой на морозе. Никон не отказался от веры. За то, что он так выдержал все испытания, Бог сделал его невидимым и Никон чудесным образом оказался на литургии в Киево-Печеоской лавре.

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Спустя много лет в Лавру пришел половец, который мучил Никона. Он узнал бывшего узника и решил принять крещение и монашеский постриг.

Что можно делать 11 декабря

В этот день нужно помолиться. У святых просили защиты от всего зла.

В этот день нужно зажечь свечу и поставить её на окно. Считается, что так вы убережете дом и семью от неприятностей.

Что нельзя делать 11 декабря

1. Нельзя 11 декабря употреблять пищу животного происхождения. Этот запрет связан с продолжением Рождественского поста.

2. Нельзя 11 декабря брать в руки острые предметы. Предки верили, что это оградит от неприятностей.

3. Нельзя 11 декабря ничего выносить из дома. Иначе вы вынесете из семьи достаток и счастье.

4. Нельзя 11 декабря ходить в грязной и старой одежде. Считается, что весь следующий год вы проведете в нищете.

Приметы 11 декабря

Если в этот день сухая, но холодная погода, то лето будет жарким.

Если в этот день на улице тепло, то скоро ударят заморозки.

Если в этот день выпал снег, то он пролежит долго.

Если в этот день на небе синие тучи, то пойдет теплый дождь.

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