В жизнь ворвутся неудачи и нищета: что нельзя делать 12 декабря - приметы

Что можно делать 12 декабря. Строгие приметы и запреты, которые уберегут от проблем и бед.

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Что нельзя делать 12 декабря / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

Что значит, если в этот день скот сам пошел в стойло

Что нельзя носить в дом в этот день

Почему нужно открыть окна 12 декабря

12 декабря церковь почитает память святого святителя Спиридона, епископа Тримитийского. Как сообщает Главред, он родился в семье простых, но благочестивых людей. Спиридон с раннего возраста отличался святостью жизни и богобоязненностью. Его избрали епископом Тримитии.

Большую часть времени он заботился о бедных и нуждающихся, проповедовал и совершал чудеса. Спиридон принял участие в Первом Вселенском Соборе в Никее 325 года, который созвал император Константин Великий для решения спорного вопроса о ереси арианства. Спиридон отличился своей мудростью и глубокой верой.

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Во время споров он взял кирпич, сжал в руках и появились три потока: горячий, холодный и теплый. Он сказал, что это символизирует единство трех человек: Отца, Сына и Святого Духа.

Что можно делать 12 декабря

В этот день стоит помолиться святому. У него просили о здоровье своих детей и близких.

В этот день нужно открыть днем окна. Предки верили, что так вы выгоните из жизни беспокойствие и нищету.

Что нельзя делать 12 декабря

1. Нельзя 12 декабря носить старые вещи. Считается, что они привлекут в жизнь неудачи и нищету.

2. Нельзя 12 декабря отправляться в дальнюю дорогу. Предки верили, что ничего толкового не выйдет из этого.

3. Нельзя 12 декабря употреблять продукты животного происхождения. Запрет связан с продолжением Рождественского поста.

Приметы 12 декабря

Если в этот день воробьи тянут перья к гнездам, то зима будет морозной.

Если в этот день домашний скот сам пошел в стойло, то будет снегопад.

Если в этот день пасмурно, то весна будет ранней.

Если в этот день метель, то такая погода продлится неделю.

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