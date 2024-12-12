В жизнь ворвутся неудачи и нищета: что нельзя делать 12 декабря - приметы

Что можно узнать:
- Что значит, если в этот день скот сам пошел в стойло
- Что нельзя носить в дом в этот день
- Почему нужно открыть окна 12 декабря
12 декабря церковь почитает память святого святителя Спиридона, епископа Тримитийского. Как сообщает Главред, он родился в семье простых, но благочестивых людей. Спиридон с раннего возраста отличался святостью жизни и богобоязненностью. Его избрали епископом Тримитии.
Большую часть времени он заботился о бедных и нуждающихся, проповедовал и совершал чудеса. Спиридон принял участие в Первом Вселенском Соборе в Никее 325 года, который созвал император Константин Великий для решения спорного вопроса о ереси арианства. Спиридон отличился своей мудростью и глубокой верой.
Во время споров он взял кирпич, сжал в руках и появились три потока: горячий, холодный и теплый. Он сказал, что это символизирует единство трех человек: Отца, Сына и Святого Духа.
Что можно делать 12 декабря
- В этот день стоит помолиться святому. У него просили о здоровье своих детей и близких.
- В этот день нужно открыть днем окна. Предки верили, что так вы выгоните из жизни беспокойствие и нищету.
Что нельзя делать 12 декабря
1. Нельзя 12 декабря носить старые вещи. Считается, что они привлекут в жизнь неудачи и нищету.
2. Нельзя 12 декабря отправляться в дальнюю дорогу. Предки верили, что ничего толкового не выйдет из этого.
3. Нельзя 12 декабря употреблять продукты животного происхождения. Запрет связан с продолжением Рождественского поста.
Приметы 12 декабря
- Если в этот день воробьи тянут перья к гнездам, то зима будет морозной.
- Если в этот день домашний скот сам пошел в стойло, то будет снегопад.
- Если в этот день пасмурно, то весна будет ранней.
- Если в этот день метель, то такая погода продлится неделю.
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