Весь год будет удачным: что нужно дать другому человеку 13 декабря - приметы

Что нельзя делать 13 декабря. Строгие приметы и запреты, которые уберегут от болезней.

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Что нельзя делать13 декабря / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

Что значит, если в этот день волки ходят возле домов

Кого нельзя пускать в дом в этот день

Что нужно съесть 13 декабря

13 декабря церковь почитает память святых мучеников Евсратия, Евгения, Авксентия, Мардария и Ореста. Как сообщает Главред, Евстратий был одним из высокопоставленных лиц в Севастии. Он тайно принял христианство и признался об этом публично, когда увидел мужество других мучеников. Евстратия арестовали и сожгли по приказу правителя.

Евгений был диаконом в Севастии и также погиб за веру, его убили мечом. Римский воин Авсентий исповедовал христианство. Его жестоко пытали, после чего задушили.

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Мардарий был простым мирным жителем. Он добровольно последовал за другими мучениками и разделил с ними смерть. Орест был врачом и воином, которого сожгли за веру на раскаленной решетке.

Что можно делать 13 декабря

В этот день нужно дать милостыню бедняку. Это притянет в вашу жизнь благополучие и удачу.

В этот день нужно помыться. Предки верили, что вода смоет проблемы и болезни.

В этот день стоит собраться всей семьей за одним столом и съесть хотя бы ложку меда. Считается, что тогда весь год будете здоровым.

Что нельзя делать 13 декабря

1. Нельзя 13 декабря есть продукты животного происхождения. Это связано с Рождественским постом.

2. Нельзя 13 декабря оставлять домашний скот без присмотра. Считается, что его может схватить нечистая сила.

3. Нельзя 13 декабря подбирать вещи на улице. Предки верили, что через них на вас могут наложить порчу.

4. Нельзя 13 декабря пускать в дом незнакомцев и выходить гулять без надобности. Считается, что под обликом незнакомца может скрываться нечистая сила.

Приметы 13 декабря

Если в этот день ясный день, то скоро похолодает.

Если в этот день на деревьях иней, то будет холодно.

Если в этот день волки ходят возле домов, то будет сильный мороз.

Если в этот день Солнце садится за тучи, то начнутся снегопады.

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