Приметы на 17 апреля: что нельзя делать в Вербное воскресенье и как не попасть в беду

Как привлечь удачу на Вербное воскресенье и что нельзя делать.
В этому году 17 апреля отмечается Вербное воскресенье. Это один из самых значимых дней в православии.
Вербное воскресенье 2022 говорит о событиях последних дней земной жизни Иисуса Христа до распятия на кресте.
Дата праздника ежегодно меняется в зависимости от дня празднования Пасхи, а отметят ее в этом году 24 апреля.
Как привлечь удачу в Вербное воскресенье
Хозяйки украшают дома молодыми ветвями, а также несут в храм небольшие букетики вербы.
После чтения Евангелия священнослужители окропляют ветви святой водой как символ победы жизни над смертью. Верба несет удачу в дом, которую нельзя выбрасывать весь год.
В Вербное воскресенье разрешается употреблять в пищу рыбу в холодном и горячем виде, приготовленную с использованием растительного (постного) масла, и немного красного вина. Есть мясо, яйцо, молочную продукцию нельзя.
Что нельзя делать в Вербное воскресенье 17 апреля
Нельзя в вербное воскресенье есть мясо и молочные продукты.
Нельзя в Вербное воскресенье 17 апреля праздновать свадьбу.
Нельзя 17 апреля устраивать шумные вечеринки.
Нельзя 17 апреля заниматься тяжелым физическим трудом.
Нельзя 17 апреля убирать и стирать.
Приметы на 17 апреля в День Вербного воскресенья
Если льет дождь на Вербное воскресенье, то год будет урожайный.
Если ветрено 17 апреля, то лето будет прохладное.
Если солнечная погода, то год пройдет удачно.
Если сухо и тепло, то год малоурожайный.
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