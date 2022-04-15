Приметы на 17 апреля: что нельзя делать в Вербное воскресенье и как не попасть в беду

Что нельзя делать в Вербное воскресенье 17 апреля / pixabay

В этому году 17 апреля отмечается Вербное воскресенье. Это один из самых значимых дней в православии.

Вербное воскресенье 2022 говорит о событиях последних дней земной жизни Иисуса Христа до распятия на кресте.

Дата праздника ежегодно меняется в зависимости от дня празднования Пасхи, а отметят ее в этом году 24 апреля.

Как привлечь удачу в Вербное воскресенье

Хозяйки украшают дома молодыми ветвями, а также несут в храм небольшие букетики вербы.

После чтения Евангелия священнослужители окропляют ветви святой водой как символ победы жизни над смертью. Верба несет удачу в дом, которую нельзя выбрасывать весь год.

В Вербное воскресенье разрешается употреблять в пищу рыбу в холодном и горячем виде, приготовленную с использованием растительного (постного) масла, и немного красного вина. Есть мясо, яйцо, молочную продукцию нельзя.

Что нельзя делать в Вербное воскресенье 17 апреля

Нельзя в вербное воскресенье есть мясо и молочные продукты.

Нельзя в Вербное воскресенье 17 апреля праздновать свадьбу.

Нельзя 17 апреля устраивать шумные вечеринки.

Нельзя 17 апреля заниматься тяжелым физическим трудом.

Нельзя 17 апреля убирать и стирать.

Приметы на 17 апреля в День Вербного воскресенья

Если льет дождь на Вербное воскресенье, то год будет урожайный.

Если ветрено 17 апреля, то лето будет прохладное.

Если солнечная погода, то год пройдет удачно.

Если сухо и тепло, то год малоурожайный.

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