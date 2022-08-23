Приметы на 25 августа: какие 2 вещи нужно сделать, чтобы привлечь удачу

Что нельзя делать 25 августа / goodfon.ru

25 августа церковь почитает память мучеников Аникиты и Фотия. В народе 25 августа чествуется Фотя Поветенный.

В этот день люди наводили порядки в хозпостройках. Этот день был связан с уборкой помещений.

Нужно было убрать в доме, возле дома, гараж. И готовить жилище к зиме.

Если утром выпал иней, то можно ждать хорошего урожая озимых на следующий год. Если в этот день было дождливо – не стоило надеяться на длинное бабье лето.

Что нельзя делать 25 августа

Нельзя суетиться и ссориться с близкими.

Нельзя планировать важные дела.

Нельзя пропустить поход в церковь.

Нельзя слишком громко говорить и кричать.

Приметы на 25 августа

Если теплая погода, то ждать урожая белых грибов.

Если дождь идет 25 августа, то будет короткое бабье лето.

Если ранний иней, то ожидать богатый урожай озимых.

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