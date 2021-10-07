Приметы на 8 октября: что нельзя делать в день святого Сергея и как не попасть в беду

Что нельзя делать 8 октября / pixabay

Ежегодно 8 октября церковь почитает святого Сергия Радонежского. В народе этот день называли Сергей-капустин. Хозяйки в этот день собирали капусту и делали заготовки на зиму.

Капусту складывали в огромные бочки, засыпали солью, добавляли морковь, яблоки, бруснику или клюкву.

Также хозяйки старались сделать квашеную капусту на зиму, считалось это счастливым ритуалом.

Кроме того, в это день готовить разные куриные блюда, а тот, кто приготовить куриный бульон и съест его, будет здоров весь год.

Считалось, если на Сергия-капустника выпадет первый снег, зима установится на Михайлов день 21 ноября.

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Что нельзя делать 8 октября в день Сергея

Нельзя рассказывать другим о своих планах. Большая вероятность, что они не сбудутся.

Разбили стекло или зеркало 8 октября, нельзя выбрасывать осколки на улицу. Особенно это касается девушек. Закопайте осколки под молодым деревом.

Нельзя хвастаться 8 октября, таки образом вы привлечете к себе беду.

Не игнорируйте знаки судьбы и вашу интуицию.

Приметы на 8 октября

Хорошая погода 8 октября, еще три недели будет солнце.

Северный ветер 8 октября принесет холодную зиму.

Если 8 октября выпадает первый снег, стоит ждать теплое лето.