Приметы на 8 октября: что нельзя делать в день святого Сергея и как не попасть в беду

Считалось, если на Сергея выпадет первый снег, зима установится на Михайлов день 21 ноября.
Ежегодно 8 октября церковь почитает святого Сергия Радонежского. В народе этот день называли Сергей-капустин. Хозяйки в этот день собирали капусту и делали заготовки на зиму.
Капусту складывали в огромные бочки, засыпали солью, добавляли морковь, яблоки, бруснику или клюкву.
Также хозяйки старались сделать квашеную капусту на зиму, считалось это счастливым ритуалом.
Кроме того, в это день готовить разные куриные блюда, а тот, кто приготовить куриный бульон и съест его, будет здоров весь год.
Считалось, если на Сергия-капустника выпадет первый снег, зима установится на Михайлов день 21 ноября.
Что нельзя делать 8 октября в день Сергея
Нельзя рассказывать другим о своих планах. Большая вероятность, что они не сбудутся.
Разбили стекло или зеркало 8 октября, нельзя выбрасывать осколки на улицу. Особенно это касается девушек. Закопайте осколки под молодым деревом.
Нельзя хвастаться 8 октября, таки образом вы привлечете к себе беду.
Не игнорируйте знаки судьбы и вашу интуицию.
Приметы на 8 октября
Хорошая погода 8 октября, еще три недели будет солнце.
Северный ветер 8 октября принесет холодную зиму.
Если 8 октября выпадает первый снег, стоит ждать теплое лето.