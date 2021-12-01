Принесут беду и даже смерть: никогда не дарите эти вещи на Новый год 2022

Что нельзя дарить на Новый год 2022 / pixabay

Совсем скоро Новый год 2022 и долгожданные праздники. Каждый хочет порадовать своих близких интересными подарками и удивить оригинальность.

Специалисты отмечают, что есть вещи, которе запрещено дарить. Они могут забрать всю положительную энергетику и принести финансовые проблемы.

Нельзя дарить вязанные вещи супругам. Эксперты говорят, что они могут навлечь беду на семью и принести разлуку.

Запрещено на Новый год 2022 дарить острые предметы. Красивые ножи, ножницы, универсальная бритва и другие предметы. Все они способны принести в дом только ссоры и напряжение во все сферы жизни.

Запрещено дарить зеркала, даже если они идут в наборе с косметикой. Зеркало может принести беду и навлечь смерть.

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Нельзя на Новый год 2022 дарить посуду. Такие вещи несут в дом один негатив, а если на ней оказался небольшой скол или маленькая трещина, в доме начнутся серьезные проблемы.

Если вы решились подарить красивый сервиз или чайный набор, положите несколько гривен, иначе пустая посуда несет бедность.

На Новый год нельзя дарить спиртное. Эксперты говорят, что отношения между людьми могут быстро испортиться.

Нельзя дарить шкатулки. Считается, что такая вещь способна принести в дом одни ссоры.

Тапки, перчатки и нижнее белье. Все эти вещи человек должен покупать себе сам, иначе можно привлечь в свою жизнь проблемы со здоровьем и неудачи в личной жизни.

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