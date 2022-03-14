Приносят счастье и достаток: какие продукты привлекают деньги и благополучие

Самым мощным финансовым оберегом в доме является орех лещина.
Любой продукт в вашем доме несет в себе энергию. Специалисты говорят, что еда имеет невероятную силу, которая способна принести удачу и достаток.
Есть несколько продуктов, которые помогают человеку стать выносливее и побороть болезни.
Такие продукты способны привлекать богатство и удачу.
Какие продукты привлекают деньги, и что нужно есть обязательно:
- Овощи - горох, фасоль, капуста, морковка.
- Орехи - миндаль, бразильский орех, грецкий, лещина, изюм.
- Фрукты - мандарины, виноград.
- Крупы - рис, гречка.
Чтобы богатство было в вашем доме, нужно в доме держать различные пряности и приправы.
Готовить все продукты нужно с мечтой и верой в лучшее, только тогда сила и мощь финансового благополучия будет обеспечена.
Достаток в доме будет всегда, если вырастить в горшочке мяту. Она способна уберечь от убытков и сохранить сбережения.
Самым мощным финансовым оберегом в доме является орех лещина. Такие орешки должны носить с собой всегда, в сумке, кармане, или кошельке.
В доме на видном месте в небольшой тарелке поставьте грецкие орехи. Это способ привлечь удачу, достаток, деньги и благополучие. Такие орехи будут символом добра.
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