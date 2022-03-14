Приносят счастье и достаток: какие продукты привлекают деньги и благополучие

Какие продукты приносят достаток в дом / pixabay

Любой продукт в вашем доме несет в себе энергию. Специалисты говорят, что еда имеет невероятную силу, которая способна принести удачу и достаток.

Есть несколько продуктов, которые помогают человеку стать выносливее и побороть болезни.

Такие продукты способны привлекать богатство и удачу.

Какие продукты привлекают деньги, и что нужно есть обязательно:

Овощи - горох, фасоль, капуста, морковка.

Орехи - миндаль, бразильский орех, грецкий, лещина, изюм.

Фрукты - мандарины, виноград.

Крупы - рис, гречка.

Чтобы богатство было в вашем доме, нужно в доме держать различные пряности и приправы.

Готовить все продукты нужно с мечтой и верой в лучшее, только тогда сила и мощь финансового благополучия будет обеспечена.

Достаток в доме будет всегда, если вырастить в горшочке мяту. Она способна уберечь от убытков и сохранить сбережения.

Самым мощным финансовым оберегом в доме является орех лещина. Такие орешки должны носить с собой всегда, в сумке, кармане, или кошельке.

В доме на видном месте в небольшой тарелке поставьте грецкие орехи. Это способ привлечь удачу, достаток, деньги и благополучие. Такие орехи будут символом добра.

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