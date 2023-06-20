Самый длинный и опасный день в году: приметы 21 июня и что нельзя делать

Что нельзя делать 21 июня в день летнего солнцестояния. Приметы и строгие запреты дня.
21 июня отмечается день летнего солнцестояния. Это самый длинный день в году, который в среднем длится 17-18 часов, и самая короткая ночь.
Считается, что солнцестояние происходит, когда летом в полдень Солнце достигает максимальной высоты.
Что можно делать 21 июня в День летнего солнцестояния
- Обязательно 21 июня нужно было обновить в доме любую вещь. Купить зеркало, выбросить старую швабру и купить новую, приобрести новое постельное белье.
- Хорошо провести летнее солнцестояние на природе.
- 21 июня можно привлечь удачу. Для этого стоит выбирать одежду оранжевых и желтых оттенков.
- А еще 21 июня считается идеальным днем для сватовства или свадьбы. Согласно приметам, самый длинный день в году поспособствует крепкому и долгому браку.
Что нельзя делать 21 июня на День летнего солнцестояния
- Нельзя 21 июня ругаться, а также реагировать на провокации.
- Нельзя 21 июня грустить и проводить день в одиночестве.
- Нельзя 21 июня лениться.
- Нельзя 21 июня надевать черную одежду.
Приметы 21 июня
- Если плохая погода, то будет неурожайный год.
- Если утром много росы, то урожай будет хорошим.
- Если звездное и безоблачное лето, то предвещает много грибов.
- Если встретить рассвет в день летнего солнцестояния, то это придаст здоровья и сил на весь год.
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