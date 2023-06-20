Самый длинный и опасный день в году: приметы 21 июня и что нельзя делать

Что нельзя делать 21 июня в день летнего солнцестояния. Приметы и строгие запреты дня.

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Приметы 21 июня летнее солнцестояние - что нельзя делать / Коллаж Главред, фото pixabay

21 июня отмечается день летнего солнцестояния. Это самый длинный день в году, который в среднем длится 17-18 часов, и самая короткая ночь.

Считается, что солнцестояние происходит, когда летом в полдень Солнце достигает максимальной высоты.

Что можно делать 21 июня в День летнего солнцестояния

Обязательно 21 июня нужно было обновить в доме любую вещь. Купить зеркало, выбросить старую швабру и купить новую, приобрести новое постельное белье.

Хорошо провести летнее солнцестояние на природе.

21 июня можно привлечь удачу. Для этого стоит выбирать одежду оранжевых и желтых оттенков.

А еще 21 июня считается идеальным днем для сватовства или свадьбы. Согласно приметам, самый длинный день в году поспособствует крепкому и долгому браку.

Что нельзя делать 21 июня на День летнего солнцестояния

Нельзя 21 июня ругаться, а также реагировать на провокации. Нельзя 21 июня грустить и проводить день в одиночестве. Нельзя 21 июня лениться. Нельзя 21 июня надевать черную одежду.

Приметы 21 июня

Если плохая погода, то будет неурожайный год.

Если утром много росы, то урожай будет хорошим.

Если звездное и безоблачное лето, то предвещает много грибов.

Если встретить рассвет в день летнего солнцестояния, то это придаст здоровья и сил на весь год.

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