Как приготовить кутью на Щедрый вечер: названы отборные рецепты кутьи

Главред собрал лучшие рецепты кутьи на Щедрый вечер / cookorama.net

Уже совсем скоро — в ночь на понедельник, 14 января, украинцы будут отмечать Старый Новый год (в народе праздник называют Щедрый вечер).

Накануне Старого Нового года принято готовить блюдо кутья (сочиво, поминальную кутью называют коливо) из цельных зерен пшеницы.

Для кутьи делали заправку из мяса, сала или поливали готовую кашу медом, сиропом или вареньем. Если кутью делали сладкой, то клали в кашу мак и изюм. На Щедрый вечер нужно приготовить такую же кутью — щедрую.

Считается, что чем богаче будет приготовленная кутья, тем лучше семья соберет урожай и выше станет ее достаток. Главред решил посоветовать, как приготовить популярные виды кутьи: кутья из пшеницы, кутья из риса и кутья из булгура.

Для того, чтобы маковая заправка для каши получилась вкусной — нужно знать, как приготовить мак на кутью.

Секреты приготовления мака на кутью

Зерна мака для заправки кутьи нужно растереть до появления молочка (цельные маковые зерна не усваиваются в организме человека). Мак стоит растирать только после того, как зерна были промыты и замочены в кипятке.

На одну часть мака нужно две части кипятка (100 грамм зерен — 200 миллилитров кипятка). Залитый кипятком мак нужно накрыть крышкой, а после того, как он впитает жидкость, — проварить зерна несколько минут.

Когда мак проварится, в него нужно всыпать сахар и растереть до появления молочка. Для растирания мака можно использовать погружной блендер, глиняную или каменную ступку, а также мясорубку для перца.

Отборные рецепты кутьи

Традиционная кутья из пшеницы

Ингредиенты для приготовления одного из главных блюд на Старый Новый год: 100 граммов шлифованной пшеницы, 400 миллилитров воды, 100 граммов мака, 100 граммов изюма, 100 граммов грецких орехов, щепотка соли и сливочное масло, мед — по вкусу.

Как варить кутью из пшеницы

Наберите в кастрюлю холодную воду, всыпьте в нее крупу и поставьте на огонь, а потом положите в воду соль. После кипения огонь уменьшите и варите крупу приблизительно 20 минут. Каша считается готовой, когда ее зерна станут мягкими.

Читайте такжеКак сделать тесто на вареники: простые рецептыГотовую кашу отбросьте на дуршлаг, промойте и подождите, пока не стечет лишняя жидкость. Потом пересыпьте кашу в кастрюлю, поставьте ее на несколько минут на маленький огонь и добавьте масло. Тщательно перемещайте кашу и снимите с огня, когда масло растопится.

Изюм тщательно помойте и замочите в теплой воде (сухофрукты нельзя замачивать в кипятке) приблизительно на 20 минут. Измельчите орехи в крошку, а потом слейте с изюма лишнюю воду. Смешайте орехи с изюмом, маком, медом и отправьте все ингредиенты в кашу.

"Эксцентричная" кутья из риса

Ингредиенты для приготовления кутьи на Щедрый вечер: стакан риса, щепотка соли, полстакана мака, 100 граммов изюма, 100 граммов грецкого ореха, 100 граммов миндаля, 50 граммов крупной и яркой кураги, мед — по вкусу.

Как варить кутью из риса

Рис тщательно промойте в кастрюле, потом влейте в него стакан холодной воды и поставьте на огонь. После кипения крупу нужно варить 2-3 минуты. Проваренный рис откиньте на дуршлаг, промойте холодной водой и пересыпьте назад в кастрюлю.

Читайте такжеКак приготовить кролика: простые рецептыПотом опять залейте крупу холодной водой, всыпьте щепотку соли и варите, пока рис не будет полностью готов. Когда каша будет готова, снова отбросьте ее на дуршлаг, подождите, пока уйдет лишняя жидкость, и потом переложите рис в тарелку.

Измельчите орехи, а курагу тщательно помойте в теплой воде. Смешайте перетертый мак, мед и орехи и добавьте ингредиенты в кашу. Порежьте курагу на крупные кубики и украсьте ими кутью.

Аппетитная кутья из булгура

Ингредиенты для приготовления кутьи из булгура: 200 граммов булгура, около 30 граммов сливочное масло, щепотка соли, 100 граммов мака, 100 граммов изюма, 50 граммов чернослива, 50 граммов инжира, 100 граммов грецких орехов, мед — по вкусу и яркие цукаты.

Как приготовить кутью

Булгур промойте, а сливочное масло — растопите. Пересыпьте крупу на сковородку, влейте в нее масло и обжаривайте булгур на медленном огне, постоянно помешивая, две минуты.

Обжаренную крупу отправьте в кастрюлю и залейте холодной водой. Жидкости нужно налить столько, чтобы она быть выше уровня булгура на 1-2 пальца. Потом всыпьте в кастрюлю соль и варите кашу около 12 минут.

Читайте такжеПраздничные салаты: салат с крабовых палочек, вкуснейшие рецептыСваренный булгур отбросьте на дуршлаг, подождите, пока стечет лишняя жидкость, и высыпьте кашу в тарелку.

Изюм, чернослив и инжир помойте, замочите, а потом порежьте на мелкие кубики. Орехи измельчите в среднюю крошку. Смещайте порезанные сухофрукты с орехами, перетертым маком и медом, а потом отправьте все эти ингредиенты в кашу. Сверху украсьте кутью цукатами.