Как приготовить кутью на Щедрый вечер: названы отборные рецепты кутьи

13 января 2019, 04:51

Чтобы приготовить мак на кутью, нужно знать несколько секретов.

Названы лучшие рецепты кутьи на Старый Новый год
Главред собрал лучшие рецепты кутьи на Щедрый вечер / cookorama.net

Уже совсем скоро — в ночь на понедельник, 14 января, украинцы будут отмечать Старый Новый год (в народе праздник называют Щедрый вечер).

Накануне Старого Нового года принято готовить блюдо кутья (сочиво, поминальную кутью называют коливо) из цельных зерен пшеницы.

Для кутьи делали заправку из мяса, сала или поливали готовую кашу медом, сиропом или вареньем. Если кутью делали сладкой, то клали в кашу мак и изюм. На Щедрый вечер нужно приготовить такую же кутью — щедрую.

Считается, что чем богаче будет приготовленная кутья, тем лучше семья соберет урожай и выше станет ее достаток. Главред решил посоветовать, как приготовить популярные виды кутьи: кутья из пшеницы, кутья из риса и кутья из булгура.

Для того, чтобы маковая заправка для каши получилась вкусной — нужно знать, как приготовить мак на кутью.

Секреты приготовления мака на кутью

Зерна мака для заправки кутьи нужно растереть до появления молочка (цельные маковые зерна не усваиваются в организме человека). Мак стоит растирать только после того, как зерна были промыты и замочены в кипятке.

На одну часть мака нужно две части кипятка (100 грамм зерен — 200 миллилитров кипятка). Залитый кипятком мак нужно накрыть крышкой, а после того, как он впитает жидкость, — проварить зерна несколько минут.

Когда мак проварится, в него нужно всыпать сахар и растереть до появления молочка. Для растирания мака можно использовать погружной блендер, глиняную или каменную ступку, а также мясорубку для перца.

Отборные рецепты кутьи

Традиционная кутья из пшеницы

Ингредиенты для приготовления одного из главных блюд на Старый Новый год: 100 граммов шлифованной пшеницы, 400 миллилитров воды, 100 граммов мака, 100 граммов изюма, 100 граммов грецких орехов, щепотка соли и сливочное масло, мед — по вкусу.

Как варить кутью из пшеницы

Наберите в кастрюлю холодную воду, всыпьте в нее крупу и поставьте на огонь, а потом положите в воду соль. После кипения огонь уменьшите и варите крупу приблизительно 20 минут. Каша считается готовой, когда ее зерна станут мягкими.

Читайте такжеКак сделать тесто на вареники: простые рецептыГотовую кашу отбросьте на дуршлаг, промойте и подождите, пока не стечет лишняя жидкость. Потом пересыпьте кашу в кастрюлю, поставьте ее на несколько минут на маленький огонь и добавьте масло. Тщательно перемещайте кашу и снимите с огня, когда масло растопится.

Изюм тщательно помойте и замочите в теплой воде (сухофрукты нельзя замачивать в кипятке) приблизительно на 20 минут. Измельчите орехи в крошку, а потом слейте с изюма лишнюю воду. Смешайте орехи с изюмом, маком, медом и отправьте все ингредиенты в кашу.

"Эксцентричная" кутья из риса

Ингредиенты для приготовления кутьи на Щедрый вечер: стакан риса, щепотка соли, полстакана мака, 100 граммов изюма, 100 граммов грецкого ореха, 100 граммов миндаля, 50 граммов крупной и яркой кураги, мед — по вкусу.

Как варить кутью из риса

Рис тщательно промойте в кастрюле, потом влейте в него стакан холодной воды и поставьте на огонь. После кипения крупу нужно варить 2-3 минуты. Проваренный рис откиньте на дуршлаг, промойте холодной водой и пересыпьте назад в кастрюлю.

Читайте такжеКак приготовить кролика: простые рецептыПотом опять залейте крупу холодной водой, всыпьте щепотку соли и варите, пока рис не будет полностью готов. Когда каша будет готова, снова отбросьте ее на дуршлаг, подождите, пока уйдет лишняя жидкость, и потом переложите рис в тарелку.

Измельчите орехи, а курагу тщательно помойте в теплой воде. Смешайте перетертый мак, мед и орехи и добавьте ингредиенты в кашу. Порежьте курагу на крупные кубики и украсьте ими кутью.

Аппетитная кутья из булгура

Ингредиенты для приготовления кутьи из булгура: 200 граммов булгура, около 30 граммов сливочное масло, щепотка соли, 100 граммов мака, 100 граммов изюма, 50 граммов чернослива, 50 граммов инжира, 100 граммов грецких орехов, мед — по вкусу и яркие цукаты.

Как приготовить кутью

Булгур промойте, а сливочное масло — растопите. Пересыпьте крупу на сковородку, влейте в нее масло и обжаривайте булгур на медленном огне, постоянно помешивая, две минуты.

Обжаренную крупу отправьте в кастрюлю и залейте холодной водой. Жидкости нужно налить столько, чтобы она быть выше уровня булгура на 1-2 пальца. Потом всыпьте в кастрюлю соль и варите кашу около 12 минут.

Читайте такжеПраздничные салаты: салат с крабовых палочек, вкуснейшие рецептыСваренный булгур отбросьте на дуршлаг, подождите, пока стечет лишняя жидкость, и высыпьте кашу в тарелку.

Изюм, чернослив и инжир помойте, замочите, а потом порежьте на мелкие кубики. Орехи измельчите в среднюю крошку. Смещайте порезанные сухофрукты с орехами, перетертым маком и медом, а потом отправьте все эти ингредиенты в кашу. Сверху украсьте кутью цукатами.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
кутья Щедрый вечер Старый Новый год рецепты
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
06:01
Самые верные гадания на Старый Новый год: как гадать на деньги и на суженого
05:45
Щедрий вечір 2019 – свято Маланки та Василя: як привітати українською та російською мовами Фото Видео
05:27
Политолог назвал главную особенность Зеленского как кандидата в президенты
04:51
Как приготовить кутью на Щедрый вечер: названы отборные рецепты кутьи Видео
04:01
Засветила трусы: Ким Кардашьян примерила дерзкое мини-платье
03:10
Газпром не пойдет на переговоры с Украиной до выборов - эксперт
02:03
Полковник ВСУ задал "сердитым" Турчинову и Полтораку вопрос по Крыму
01:15
Надежда Мейхер завела сеть глубоким декольте и пикантной татуировкой
00:34
Что надо знать о Дне Василия 2019 – от примет до поздравлений Фото
12 января, суббота
23:55
Пожар и взрывы: на Прикарпатье произошло крупное ЧП на нефтехимическом заводе Фото Видео
23:24
"Старое корыто": выжившие моряки рассказали о кораблекрушении у берегов Турции Видео
22:55
Повторить феномен Трампа: эксперт оценил президентские перспективы Зеленского Видео
22:25
Щедрый вечер 2019: что нельзя делать в этот день и что подать на стол Видео
22:22
Слезоточивый газ и водяные пушки: во Франции "желтые жилеты" устроили новые беспорядки Фото Видео
21:58
"Церковь — на распутье": эксперт назвал главные риски при создании ПЦУ Видео
21:52
Будущее красоты: презентованы новейшие технологии для усовершенствования лица и тела Видео
21:46
Масштабное ДТП на Жиморщине: на трассе Киев – Чоп столкнулись 9 машин Видео
21:33
"Наш земляк": назначен глава ставропигии Константинопольского патриархата в Киеве Видео
21:24
"Поговорим о российской оккупации": в СБУ рассказали, зачем вызвали на допрос Гриценко Видео
20:57
На Киевщине на водохранилище под лед ушел снегоход с рыбаками: есть жертвы Фото Видео
20:42
Лана Дель Рей растрогала новой песней об одиночестве Видео
20:25
Mi Box 4 SE: Xiaomi назвали цену и характеристики своей самой дешевой приставки
20:13
"Защипни шубу": "секс-богиня" Леська Никитюк поразила фото с отдыха в Карпатах Фото Видео
19:55
Мощный взрыв в центре Парижа: стало известно о пострадавшем украинце Фото Видео
19:37
Супрун разъяснила новые правила секса в Украине на примере чая Видео
19:25
"Террор против украинцев": названо число украинских политзаключенных в РФ Видео
19:08
В Украине повышают суммы выплат на детей: кому и сколько положено Видео
18:53
Командующий ООС предупредил: Россия хочет пробить сухопутный коридор в Крым Видео
18:34
"Темные дела": в УПЦ МП открестились от незаконного строительства в Киево-Печерской лавре Видео
18:13
Расписка на секс: в Минюсте разъяснили новые правила интима для украинцев Видео
18:05
LP Фото Видео досье
17:52
Названа причина взрыва в киевском ТРЦ Видео
17:33
Кораблекрушение у берегов Турции: выжившие украинцы вернулись на Родину, названы имена Фото Видео
17:32
"Это будет длиться вечно": экс-жена Алиева показала новые фото с побоями Видео
17:09
Олю Полякову в Таиланде "свалил" вирус Видео
17:07
Турецкий гранд начал переговоры по трансферу полузащитника сборной Украины Фото Видео
16:50
Трамп похвастался своим жестким отношением к России Видео
16:44
В Минздраве посоветовали, как похудеть после праздников Видео
16:24
В Крыму Россия устроила учения с самоходками, дронами и минометами Видео
16:18
Омбудсмен Рады сказала, как Путин будет использовать захваченных украинских моряков Видео
16:16
"Что случилось с лицом?": Таисию Повалий заподозрили в увлечении пластикой Видео
15:58
"Дома может лаять": в поезде произошел языковой скандал с ветераном АТО Видео
15:54
"Как куколка!": Злата Огневич умилила сеть детским фото
15:49
НАБУ внезапно засекретило информацию по допросу Гройсмана
15:30
В Совфеде РФ оценили предложение Украины об отмене права вето в Совбезе ООН Видео
15:02
Украина потребовала отменить право вето в Совбезе ООН
14:49
Ольга Бузова может представить Россию на Евровидении-2019: сеть в шоке
14:35
Названо число жертв мощного взрыва в Париже Видео
14:23
"Сразу помолодел": Дима Билан удивил фанатов изменениями во внешности
14:05
"Рванула дымовая шашка": в Киеве в торговом центре случилось ЧП
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять