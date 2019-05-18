Назван просто рецепт риса для суши / Скриншот видео с youtube.com

Рис — основной ингредиент популярного блюда из традиционной японской кухни — суши. Для того, чтобы получились вкусные суши, нужно знать, как как варить рис для суши правильно.

Главред решил выяснить, что нужно для приготовления риса для суши и объяснить, как варить рис на суши.

Как готовить рис для суши — простой рецепт

Ингредиенты:

500 граммов риса (рис должен быть мелким и круглым, лучше использовать рис Шинаки);

55 граммов уксуса, можно использовать яблочный, винный или уксус Мицукан (уксус должен быть 3%);

45 граммов сахара;

5 граммов соли;

550 миллилитров воды.

Сначала нужно приготовить заправку для риса на суши — налейте в стакан уксус, всыпьте сахар, соль и все тщательно перемешайте, чтобы получилась прозрачная жидкость.

Назван просто рецепт риса для суши / Скриншот видео с youtube.com

Как сварить рис для суши

Высыпьте рис в кастрюлю, 2-3 раза промойте в холодной воде, а потом залейте 550 миллилитрами воды.

Назван просто рецепт риса для суши / Скриншот видео с youtube.com

Поставьте кастрюлю на плиту, накройте крышкой, доведите рис до кипения и сделайте огонь минимальным и подождите 15 минут (крышку поднимать нельзя).

Назван просто рецепт риса для суши / Скриншот видео с youtube.com

Через 15 минут выключите плиту, возьмите полотенце, быстро снимите крышку, накройте кастрюлю полотенцем, а потом плотно закройте кастрюлю крышкой.

Назван просто рецепт риса для суши / Скриншот видео с youtube.com

Назван просто рецепт риса для суши / Скриншот видео с youtube.com

Еще через 15 минут откройте крышку, уберите полотенце и добавьте в рис приготовленную заправку — равномерно полейте рис жидкостью, а потом все перемешайте от краев к центру кастрюли.

Назван просто рецепт риса для суши / Скриншот видео с youtube.com

После этого пересыпьте рис для суши в миску, на дне кастрюли может остаться немного пригорелого риса, его нужно выбросить. Из приготовленного риса можно готовить суши, когда он остынет.

Назван просто рецепт риса для суши / Скриншот видео с youtube.com

Ранее Главред решил объяснить, как правильно варить рис, чтобы он получился рассыпчатым, и как сделать "бомбезный" рис с овощами в мультиварке, а также на сковородке. Рис полезный и некалорийный продукт — в 100 граммах вареного белого риса содержится 116 ккал. Рис варится около 15-20 минут.