Рис для суши можно приготовить менее чем за час.
Рис — основной ингредиент популярного блюда из традиционной японской кухни — суши. Для того, чтобы получились вкусные суши, нужно знать, как как варить рис для суши правильно.
Главред решил выяснить, что нужно для приготовления риса для суши и объяснить, как варить рис на суши.
Как готовить рис для суши — простой рецепт
Ингредиенты:
- 500 граммов риса (рис должен быть мелким и круглым, лучше использовать рис Шинаки);
- 55 граммов уксуса, можно использовать яблочный, винный или уксус Мицукан (уксус должен быть 3%);
- 45 граммов сахара;
- 5 граммов соли;
- 550 миллилитров воды.
Сначала нужно приготовить заправку для риса на суши — налейте в стакан уксус, всыпьте сахар, соль и все тщательно перемешайте, чтобы получилась прозрачная жидкость.
Как сварить рис для суши
Высыпьте рис в кастрюлю, 2-3 раза промойте в холодной воде, а потом залейте 550 миллилитрами воды.
Поставьте кастрюлю на плиту, накройте крышкой, доведите рис до кипения и сделайте огонь минимальным и подождите 15 минут (крышку поднимать нельзя).
Через 15 минут выключите плиту, возьмите полотенце, быстро снимите крышку, накройте кастрюлю полотенцем, а потом плотно закройте кастрюлю крышкой.
Еще через 15 минут откройте крышку, уберите полотенце и добавьте в рис приготовленную заправку — равномерно полейте рис жидкостью, а потом все перемешайте от краев к центру кастрюли.
После этого пересыпьте рис для суши в миску, на дне кастрюли может остаться немного пригорелого риса, его нужно выбросить. Из приготовленного риса можно готовить суши, когда он остынет.
Ранее Главред решил объяснить, как правильно варить рис, чтобы он получился рассыпчатым, и как сделать "бомбезный" рис с овощами в мультиварке, а также на сковородке. Рис полезный и некалорийный продукт — в 100 граммах вареного белого риса содержится 116 ккал. Рис варится около 15-20 минут.