Наливка, вино, ликер и настойка из вишни: рецепты вкусного алкоголя

14 июня 2019, 07:25

Наливка из вишни может получиться некрепкой, если в нее не добавлять водку.

Ликер из вишни несложно готовится
Ликер из вишни несложно готовится / Скриншот видео с youtube.com

Из фруктов и ягод можно сделать не только десерты, но и алкогольные напитки — наливку, вино, ликер и настойку.

Главред решил узнать, как из вишни готовить наливку, вино, ликер и настойку, а также собрать рецепты вкусных алкогольных напитков из этой ягоды.

Наливка из вишни без водки

Ингредиенты: 

  • 1 кг спелых вишен без косточки;
  • 0,4 кг сахара.

Как готовится наливка из вишни

Помытые и просушенные вишни пересыпьте в бутыль и засыпьте сахаром. Накройте горлышко бутыли марлей. Поставьте бутыль в теплое место (температура должна быть 25-30 градусов) на 3 дня.

Потом натяните на горлышко бутыли резиновую перчатку с дырочками (можно использовать водяной затвор), завяжите и снова поставьте наливку в теплое место.

Когда перчатка опадет — перестанут выходить газы — наливка из вишни без водки будет готова (приблизительно через месяц). Потом разлейте напиток по банкам или бутылкам. Наливка из вишни выходит некрепкая — от 2 до 5 градусов. 

  • Наливка из вишни без водки готовится около месяца Скриншот видео с youtube.com
  • Наливка из вишни без водки готовится около месяца Скриншот видео с youtube.com
  • Наливка из вишни без водки готовится около месяца Скриншот видео с youtube.com
  • Наливка из вишни без водки готовится около месяца Скриншот видео с youtube.com
  • Наливка из вишни без водки готовится около месяца Скриншот видео с youtube.com

Вино из вишни

Ингредиенты:

  • Около 13 кг кисло-сладкой вишни;
  • Около 5 кг сахара;
  • 6 литров воды.

Как сделать вино из вишни

Засыпьте вишни сахаром, залейте водой и все перемешайте, чтобы сахар растворился, и подавите вишни. Накройте емкость марлей и поставьте в теплое место на 5 дней (периодически перемешивайте ингредиенты).

Потом процедите жидкость, отожмите фрагменты ягод, залейте сок в 10-литровые банки (должны быть заполнены на 2/3 от полного объема) и поставьте их под водяной затвор. Оставьте жидкость бродить на протяжении 3 недель. 

Когда вино перестанет бродить, возьмите силиконовую трубку и опустите в банку почти до самого осадка (конец трубки должен быть на 2-3 сантиметра выше осадка), возьмите бутылку и слейте туда вино из вишни.

После этого перелейте напиток в стеклянную банку (должна быть почти полной), поставьте под водяной затвор и отправьте в темное прохладное место. Через 10-14 дней снова перелейте вино, чтобы на дне бутылки остался осадок. 

На бутылку поставьте водяной затвор и отправьте ее в темное прохладное место. Еще через 14 дней снова перелейте вино из вишни и добавьте в напиток крепкий алкоголь в такой пропорции: 50 мл алкоголя на 1 л вина.

Перелейте готовое вино в емкости, в которых оно будет храниться. Поставьте вино из вишни в теплое прохладное место минимум на месяц.

  • Готовое вино из вишни нужно настаивать минимум месяц Скриншот видео с youtube.com
  • Готовое вино из вишни нужно настаивать минимум месяц Скриншот видео с youtube.com
  • Готовое вино из вишни нужно настаивать минимум месяц Скриншот видео с youtube.com
  • Готовое вино из вишни нужно настаивать минимум месяц Скриншот видео с youtube.com
  • Готовое вино из вишни нужно настаивать минимум месяц Скриншот видео с youtube.com
  • Готовое вино из вишни нужно настаивать минимум месяц Скриншот видео с youtube.com
  • Готовое вино из вишни нужно настаивать минимум месяц Скриншот видео с youtube.com
  • Готовое вино из вишни нужно настаивать минимум месяц Скриншот видео с youtube.com
  • Готовое вино из вишни нужно настаивать минимум месяц Скриншот видео с youtube.com
  • Готовое вино из вишни нужно настаивать минимум месяц Скриншот видео с youtube.com

Ликер из вишни

Ингредиенты:

  • 2 кг спелой и чистой вишни с косточкой;
  • 1 кг сахара;
  • 0,5 л водки или спирта;
  • 10 г корицы;
  • 6-7 штук гвоздики;
  • 3-4 г мускатного ореха;
  • 5 г ванильного сахара.

Как делать ликер из вишни

Пересыпьте вишни в банку, слегка подавите, засыпьте сахаром, добавьте пряности и перемешайте их с сахаром. Неплотно прикройте банку крышкой и поставьте на солнце на 7-9 дней. Потом добавьте в ликер из вишни алкоголь, перемешайте жидкость и поставьте напиток в темное место на 14 дней.

После этого профильтруйте напиток — можно просто пропустить его через марлю. Готовый ликер из вишни поставьте в темное холодное место на 5 дней, чтобы он настоялся.

  • Готовый ликер из вишни нужно оставить настаиваться на протяжении 5 дней Скриншот видео с youtube.com
  • Готовый ликер из вишни нужно оставить настаиваться на протяжении 5 дней Скриншот видео с youtube.com
  • Готовый ликер из вишни нужно оставить настаиваться на протяжении 5 дней Скриншот видео с youtube.com
  • Готовый ликер из вишни нужно оставить настаиваться на протяжении 5 дней Скриншот видео с youtube.com
  • Готовый ликер из вишни нужно оставить настаиваться на протяжении 5 дней Скриншот видео с youtube.com
  • Готовый ликер из вишни нужно оставить настаиваться на протяжении 5 дней Скриншот видео с youtube.com
  • Готовый ликер из вишни нужно оставить настаиваться на протяжении 5 дней Скриншот видео с youtube.com

Настойка из вишни, пошаговый рецепт

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