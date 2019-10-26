Печенье на Хэллоуин 2019: рецепт жуткой вкусняшки

Вкусняшки на Хэллоуин 2019 выпекаются 20 минут / Скриншот

Какого числа Хэллоуин 2019 и какие традиции

В ночь на пятницу, 1 ноября, будет отмечаться жутко прекрасный праздник Хэллоуин 2019 - дата праздника из года в год не меняется, как и традиции, которых в этот день придерживаются. В частности, взрослые и дети переодеваются в страшные костюмы. Взрослые - отправляются на вечеринки, а дети - требуют сладости.

В Украину этот праздник пришел с Запада и из года в год становятся все более популярным. Не стоит гадать, когда Хэллоуин 2019 в Украине - все очень просто - мы празднуем его вместе с западными странами - в ночь на 1 ноября. Украинцам также пришлись по душе традиции этого праздника.

Главред решил узнать, как удивить и задобрить детей во время праздника, и решил найти детские вкусняшки на Хэллоуин. Традиционно детскими напитками считаются соки и лимонад, поэтому неплохой закуской для детей может стать печенье. Можно приготовить несложное и жутко вкусное печенье на Хэллоуин - пальцы ведьмы.

Печенье на Хэллоуин, рецепт с фото

Ингредиенты:

250 г муки;

100 г сахара;

1 чайная ложка ванильного сахара;

Щепотка соли;

100 г сливочного масла;

1 чайная ложка разрыхлителя;

1 яйцо;

1 чайная ложка какао-порошка;

Очищенный миндаль - 20 штук;

10 г шоколада.

Печенье на Хэллоуин, рецепт пошаговый

Взбейте размягченное масло с сахаром на протяжении приблизительно 2 минут, а потом добавьте ванильный сахар и вбейте яйцо. Все ингредиенты взбейте, чтобы масса стала однородной (взбивайте приблизительно полминуты). Добавьте в просеянную муку соль, разрыхлитель и все перемешайте.

Всыпьте половину необходимого количества муки на печенье пальцы на Хэллоуин 2019 в уже подготовленную массу и взбивайте приблизительно на протяжении 10 секунд - ингредиенты должны соединиться. Потом всыпьте оставшуюся часть муки и руками замесите тесто. Готовое тесто на вкусняшки на Хэллоуин 2019 не должно липнуть к рукам и не должно быть очень густым.

Положите замешанное тесто в емкость, накройте его пленкой и поставьте в холодильник на 30 минут. Растопите шоколад на водяной бане, а миндаль замочите в теплой воде, а потом – очистите.

Как сделать печенье на Хэллоуин 2019

Положите на противень пергамент. Сделайте из теста полоски и из их руками сформируйте "пальцы" - сделайте углубление для ногтя, вмятины на местах сгибов. Ножом сделайте маленькие и неглубокие надрезы - "морщинки".

Печенье на Хэллоуин пальцы почти готово - остался важный штрих - кисточкой смажьте углубление для ногтя шоколадом и положите миндаль. Кисточкой или пальцем смажьте углубления и вмятины печенья.

Хэллоуин: печенье пальцы ведьмы - как выпекать

Печенье необходимо выпекать в духовке, разогретой до 180 градусов, 20 минут.

Хэллоуин - печенье пальцы ведьмы - вкусный напиток - применив такую "формулу", можно создать приятную атмосферу.

Фото этапов приготовления праздничного жутко вкусного печенья