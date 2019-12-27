"Охренённый" холодец: рецепт холодца классического и "птичьего"

Холодец можно приготовить не только на плите, но и в мультиварке.
На Новый год 2020 в качестве закуски можно приготовить традиционное блюдо - холодец. В некоторых рецептах холодца используется желатин.
Считается, что символ 2020-го - Белую Металлическую Крысу - можно обидеть таким ингредиентом, поскольку он дружит с еще одним знаком восточного гороскопа - Быком.
Главред решил собрать разные рецепты холодца - классический и рецепты из птицы, и назвать их "охренёнными", поскольку это блюда делать вкуснее хрен.
"Охренённый" рецепт холодца №1
Холодец, рецепт классический
Ингредиенты:
- 2 свиные ножки;
- 1 свиная рулька;
- 1 кг свинины;
- 1 луковица;
- 2 моркови;
- Перец горошком - 10 штук;
- 10 зубчиков чеснока;
- Соль, перец - по вкусу.
Сколько варить холодец: около 6 часов.
Как сварить холодец, рецепт пошаговый
Разрубите ножки и рульку, порежьте мясо кусками и все тщательно промойте. Выложите свинину в большую кастрюлю и залейте все водой (вода должна полностью покрыть свинину). Поставьте кастрюлю на большой огонь, доведите до кипения.
Когда бульон немного покипит, - добавьте соль и варите свинину на минимальном огне четыре часа. Потом положите лук, морковь, чеснок и томите все на протяжении 2 часов. Очень важно во время варки бульона постоянно снимать с него шум - тогда холодец получится прозрачным.
Потом вытащите и разберите мясо - уберите кости, а морковь порежьте кружочками. Разложите кусочки мяса по тарелкам, уложите кусочки моркови, все посолите и поперчите.
Процедите бульон и залейте им мясо и морковь. Отправьте жидкость в холодное место на четыре часа - за это время холодец должен застыть. Блюдо можно украсить зеленью и подать с хреном или горчицей.
"Охренённый" рецепт холодца №2
Холодец из курицы (готовится с желатином)
Ингредиенты:
- 1 кг курицы (бедра и голени);
- 1,8 л воды;
- 1 луковица;
- 1 морковь;
- 20 г желатина;
- Чеснок - 2 зубчика;
- Соль, перец - по вкусу;
- Душистый перец - 2 штуки;
- Перец горошком - 5 штук;
- Лавровый лист - 2 штуки.
Сколько варить холодец из курицы: около 1 часа 30 минут.
Как варить холодец с желатином
Тщательно промойте голени и бедра, залейте холодной водой, отправьте на плиту и доведите до кипения. Снимайте пену и варите птицу 1 час - вода должна умеренно кипеть. Уложите в кастрюлю очищенные лук и морковь и проварите около 20 минут. Посолите бульон, положите специи и все проварите еще около 15 минут - мясо должно очень легко отделяться от костей.
Достаньте курицу из бульона остудите и отделите мясо от костей, а бульон пропустите через сито, чтобы куриный холодец получился прозрачным.
Закипятите 50 мл воды, остудите, а потом залейте желатин и оставьте набухать на 10 минут. Потом отправьте набухший желатин в умеренно теплый бульон и мешайте, пока он полностью не растворится.
Пропустите чеснок через чеснокодавку. Разложите курятину и чеснок по тарелкам и залейте все бульоном. Холодец из курицы нужно отправить в холодное место на несколько часов (можно на ночь). Блюдо можно украсить яйцами, сваренными вкрутую, и зеленью. Подавать закуску стоит с горчицей или с хреном.
"Охренённый" рецепт холодца №3
Холодец из петуха (домашнего)
Ингредиенты:
- Тушка домашнего петуха;
- Куриные лапы - 4 штуки;
- 2 морковки;
- 2-3 луковицы;
- Соль, перец черный горошком, перец молотый - по вкусу.
Как приготовить холодец из петуха
Тщательно промойте тушку петуха и лапы тщательно промойте. Лапы нужно варить без шкуры и когтей. Разрежьте тушку на куски и уложите в кастрюлю, а лапы положите целиком. Также уложите в кастрюлю очищенные лук и морковь. Залейте курятину и овощи водой - ее уровень должен быть на 5-6 сантиметров выше уровня ингредиентов.
Всыпьте в воду молотый перец и перец горошком. Поставьте все на огонь и варите на медленном огне. Проследите за тем, когда сварится морковь - готовый овощ порежьте нетонкими кружочками.
Варите бульон до готовности мяса - нужно постоянно снимать пену. Когда мясо будет очень легко отходить от костей - выключите бульон.
Остудите курятину, разберите, разложите по тарелкам и уложите нарезанную морковь. Добавьте в бульон соль, процедите жидкость и залейте курятину с морковью. Холодец из петуха отправьте в холодное место, подождите, пока он остынет, а потом подавайте с хреном или горчицей.
"Охренённый" рецепт холодца №4
Холодец из индейки
Ингредиенты:
- 2 большие индюшачьи шеи;
- 2 голени индейки;
- 2 морковки;
- 2 луковицы;
- 2-3 лавровых листа;
- Соль, перец молотый и перец черный горошком - по вкусу.
Как готовить холодец из индейки
Шеи индейки и голени тщательно промойте. Голени разрежьте вдоль и отделите мясо от костей. Уложите в кастрюлю мясо и кости и все залейте водой - уровень воды должен быть на 5-6 сантиметров выше уровня ингредиентов.
Также уложите в кастрюлю очищенные лук и морковь, всыпьте перец черный горошком и перец молотый. Все варите до готовности на слабом огне - нужно постоянно снимать пену. За 5 минут до готовности положите лавровый лист, а потом вытащите.
Мясо вытащите из бульона, остудите, отделите от костей и уложите в тарелки. Процедите бульон и залейте мясо. Холодец из индейки поставьте в холодное место, когда он застынет – подавайте с хреном или горчицей.
"Охренённый" рецепт холодца №5
Классический холодец в мультиварке
Ингредиенты:
- Свиные ножки - 2 штуки;
- Морковь - 2 штуки;
- Лук репчатый - 1 штука;
- Перец горошком - 7 штук;
- Лавровый лист - 1 штука;
- Чеснок - 3 зубчика;
- Соль - по вкусу.
Сколько варить холодец в мультиварке: 6 часов.
Как варить холодец в мультиварке
Тщательно промойте свиные ножки, очистите лук и морковь. Свиные ножки, лук и морковь уложите в чашу мультиварки. Всыпьте соль, перец, положите лавровый лист и залейте все ингредиенты водой - заполните чашу жидкостью до максимально разрешенного уровня.
Закройте чашу крышкой и выставьте режим "Тушение" - холодец в мультиварке должен готовиться 6 часов.
Готовые свиные ножки разберите - разложите мясо по тарелкам. Пропустите чеснок через чеснокодавку и уложите на мясо. Процедите бульон и залейте им мясо с чесноком. Когда холодец остынет - его можно подать с хреном или с горчицей.