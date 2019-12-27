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"Охренённый" холодец: рецепт холодца классического и "птичьего"

27 декабря 2019, 19:10

Холодец можно приготовить не только на плите, но и в мультиварке.

Холодец классический варится около 6 часов - Рецепт холодца
Классический холодец варится около 6 часов / instagram.com/kayams_kitchen

На Новый год 2020 в качестве закуски можно приготовить традиционное блюдо - холодец. В некоторых рецептах холодца используется желатин. 

Считается, что символ 2020-го - Белую Металлическую Крысу - можно обидеть таким ингредиентом, поскольку он дружит с еще одним знаком восточного гороскопа - Быком. 

Главред решил собрать разные рецепты холодца - классический и рецепты из птицы, и назвать их "охренёнными", поскольку это блюда делать вкуснее хрен.

"Охренённый" рецепт холодца №1

Холодец, рецепт классический

Ингредиенты:

  • 2 свиные ножки;
  • 1 свиная рулька;
  • 1 кг свинины;
  • 1 луковица;
  • 2 моркови;
  • Перец горошком - 10 штук;
  • 10 зубчиков чеснока;
  • Соль, перец - по вкусу.

Сколько варить холодец: около 6 часов.

Как сварить холодец, рецепт пошаговый

Разрубите ножки и рульку, порежьте мясо кусками и все тщательно промойте. Выложите свинину в большую кастрюлю и залейте все водой (вода должна полностью покрыть свинину). Поставьте кастрюлю на большой огонь, доведите до кипения.

Когда бульон немного покипит, - добавьте соль и варите свинину на минимальном огне четыре часа. Потом положите лук, морковь, чеснок и томите все на протяжении 2 часов. Очень важно во время варки бульона постоянно снимать с него шум - тогда холодец получится прозрачным.

Потом вытащите и разберите мясо - уберите кости, а морковь порежьте кружочками. Разложите кусочки мяса по тарелкам, уложите кусочки моркови, все посолите и поперчите.

Процедите бульон и залейте им мясо и морковь. Отправьте жидкость в холодное место на четыре часа - за это время холодец должен застыть. Блюдо можно украсить зеленью и подать с хреном или горчицей.

Холодец классический варится около 6 часов - Рецепт холодца
Классический холодец варится около 6 часов / instagram.com/mamasbakeryistanbul

"Охренённый" рецепт холодца №2

Холодец из курицы (готовится с желатином)

Ингредиенты:

  • 1 кг курицы (бедра и голени);
  • 1,8 л воды;
  • 1 луковица;
  • 1 морковь;
  • 20 г желатина;
  • Чеснок - 2 зубчика;
  • Соль, перец - по вкусу;
  • Душистый перец - 2 штуки;
  • Перец горошком - 5 штук;
  • Лавровый лист - 2 штуки.

Сколько варить холодец из курицы: около 1 часа 30 минут.

Как варить холодец с желатином

Тщательно промойте голени и бедра, залейте холодной водой, отправьте на плиту и доведите до кипения. Снимайте пену и варите птицу 1 час - вода должна умеренно кипеть. Уложите в кастрюлю очищенные лук и морковь и проварите около 20 минут. Посолите бульон, положите специи и все проварите еще около 15 минут - мясо должно очень легко отделяться от костей.

Достаньте курицу из бульона остудите и отделите мясо от костей, а бульон пропустите через сито, чтобы куриный холодец получился прозрачным.

Закипятите 50 мл воды, остудите, а потом залейте желатин и оставьте набухать на 10 минут. Потом отправьте набухший желатин в умеренно теплый бульон и мешайте, пока он полностью не растворится.

Пропустите чеснок через чеснокодавку. Разложите курятину и чеснок по тарелкам и залейте все бульоном. Холодец из курицы нужно отправить в холодное место на несколько часов (можно на ночь). Блюдо можно украсить яйцами, сваренными вкрутую, и зеленью. Подавать закуску стоит с горчицей или с хреном.

Холодец из курицы варится около 1 часа 30 минут - Рецепт холодца
Куриный холодец варится около 1 часа 30 минут / instagram.com/indirka_i

"Охренённый" рецепт холодца №3

Холодец из петуха (домашнего)

Ингредиенты:

  • Тушка домашнего петуха;
  • Куриные лапы - 4 штуки;
  • 2 морковки;
  • 2-3 луковицы;
  • Соль, перец черный горошком, перец молотый - по вкусу.

Как приготовить холодец из петуха

Тщательно промойте тушку петуха и лапы тщательно промойте. Лапы нужно варить без шкуры и когтей. Разрежьте тушку на куски и уложите в кастрюлю, а лапы положите целиком. Также уложите в кастрюлю очищенные лук и морковь. Залейте курятину и овощи водой - ее уровень должен быть на 5-6 сантиметров выше уровня ингредиентов.

Всыпьте в воду молотый перец и перец горошком. Поставьте все на огонь и варите на медленном огне. Проследите за тем, когда сварится морковь - готовый овощ порежьте нетонкими кружочками.

Варите бульон до готовности мяса - нужно постоянно снимать пену. Когда мясо будет очень легко отходить от костей - выключите бульон.

Остудите курятину, разберите, разложите по тарелкам и уложите нарезанную морковь. Добавьте в бульон соль, процедите жидкость и залейте курятину с морковью. Холодец из петуха отправьте в холодное место, подождите, пока он остынет, а потом подавайте с хреном или горчицей.

Для холодца из петуха понадобится и тушка петуха, и лапы - Рецепт холодца
Для холодца из петуха понадобится не только тушка петуха, но и лапы / instagram.com/yummybook_ru

"Охренённый" рецепт холодца №4

Холодец из индейки

Ингредиенты:

  • 2 большие индюшачьи шеи;
  • 2 голени индейки;
  • 2 морковки;
  • 2 луковицы;
  • 2-3 лавровых листа;
  • Соль, перец молотый и перец черный горошком - по вкусу.

Как готовить холодец из индейки

Шеи индейки и голени тщательно промойте. Голени разрежьте вдоль и отделите мясо от костей. Уложите в кастрюлю мясо и кости и все залейте водой - уровень воды должен быть на 5-6 сантиметров выше уровня ингредиентов.

Также уложите в кастрюлю очищенные лук и морковь, всыпьте перец черный горошком и перец молотый. Все варите до готовности на слабом огне - нужно постоянно снимать пену. За 5 минут до готовности положите лавровый лист, а потом вытащите. 

Мясо вытащите из бульона, остудите, отделите от костей и уложите в тарелки. Процедите бульон и залейте мясо. Холодец из индейки поставьте в холодное место, когда он застынет – подавайте с хреном или горчицей.

Холодец можно сварить из шей и голеней индейки
Холодец можно сварить из голеней и шей индейки / instagram.com/miaso_surgut

"Охренённый" рецепт холодца №5

Классический холодец в мультиварке

Ингредиенты:

  • Свиные ножки - 2 штуки;
  • Морковь - 2 штуки;
  • Лук репчатый - 1 штука;
  • Перец горошком - 7 штук;
  • Лавровый лист - 1 штука;
  • Чеснок - 3 зубчика;
  • Соль - по вкусу.

Сколько варить холодец в мультиварке: 6 часов.

Как варить холодец в мультиварке

Тщательно промойте свиные ножки, очистите лук и морковь. Свиные ножки, лук и морковь уложите в чашу мультиварки. Всыпьте соль, перец, положите лавровый лист и залейте все ингредиенты водой - заполните чашу жидкостью до максимально разрешенного уровня.

Закройте чашу крышкой и выставьте режим "Тушение" - холодец в мультиварке должен готовиться 6 часов.

Готовые свиные ножки разберите - разложите мясо по тарелкам. Пропустите чеснок через чеснокодавку и уложите на мясо. Процедите бульон и залейте им мясо с чесноком. Когда холодец остынет - его можно подать с хреном или с горчицей.

В мультиварке холодец готовится 6 часов
Холодец в мультиварке готовится 6 часов / instagram.com/anna_t_cooks

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