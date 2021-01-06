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Как приготовить кутью: лучшие рецепты от знаменитостей

6 января 2021, 08:27

Считается, что в Святвечер на столе должно быть 12 блюд, главное из них – кутья.

Собраны рецепты кутьи от украинских звезд – Как готовится кутья на Рождество
Собраны рецепты кутьи от украинских знаменитостей / Скриншот с instagram.com/tort_aksay_rostov

Приближается один из главных христианских праздников – Рождество Христово 2021. День накануне праздника, 6 января, называют рождественский Сочельник, Святой вечер, Богатый вечер.

В этот день следует соблюдать строгий пост с полным воздержанием от пищи до первой звезды, которая символизирует рождественскую звезду, возвестившую в свое время волхвам о рождении Христа.

Согласно традициям, на праздничном столе должно быть 12 блюд.

Кутья – это главное ритуальное рождественское блюдо христиан всего мира, с которого начинают трапезу в Святвечер. О кутье впервые упоминается еще в начале XII века в летописи Повесть временных лет.

В период новогодне-рождественских праздников кутью готовят три раза: на Рождество – богатая кутья, на старый Новый год – щедрая кутья и в канун Крещения – голодная кутья.

Считается, что чем вкуснее и сытнее будет рождественская кутья, тем лучше будет урожай и большим – достаток в семье.

Кутью варят из целых зерен пшеницы (реже ячменя или других круп, последнее время – из риса), поливают медом или посыпают сахаром, добавляют мак, изюм, орехи или варенье.

Зерно символизировало вечную жизнь и изобилие, мед – райское блаженство и благополучие, мак и орехи – богатство и плодородие.

С кутьи начинают рождественский ужин, и только после нее переходят ко всем другим блюдам.

Читайте такжеВкуснейшая кутья из риса и сочная свиная рулька: быстрое меню на Рождество 2021Миску с кутьей не прятали на ночь, оставляли возле нее несколько ложек – существует поверье, что ночью души предков приходят посмотреть на своих потомков и угощаются. Если предкам не оставить угощение – они якобы могут рассердиться и навредить.

Существует много рецептов приготовления кутьи. Главред собрал классические рецепты блюда и узнал, какие варианты праздничного угощения готовят украинские знаменитости.

Классическая кутья из пшеницы с цукатами, или Барская кутья

Для приготовления такой кути понадобятся:

  • 2 стакана пшеницы;
  • 50 г цукатов;
  • 0,5 стакана грецких орехов;
  • Мед.

Как готовится классическая кутья из пшеницы

Пшеницу промыть, варить на медленном огне 2 часа. В 4 столовых ложках воды размешать мед по вкусу, залить пшеницу медовым сиропом на 30 минут. Орехи немного измельчить и обжарить. Добавьте к пшенице цукаты, орехи и все тщательно перемешайте.

Классическая кутья из риса

Ингредиенты:

  • 250 г риса;
  • 100 г изюма;
  • 100 г миндаля;
  • Сахар;
  • Корица;
  • Мак.

Как готовится классическая кутья из риса

Рис промыть, залить водой и варить до готовности, не перемешивая. Откинуть на дуршлаг и промыть кипяченой холодной водой. Миндаль и изюм ошпарить, миндаль немного измельчить. Сахар развести водой, смешать рис, миндаль, корицу, изюм и полить сахарным сиропом.

Классическая кутья из перловки

Ингредиенты:

  • 200 г перловой крупы;
  • 150 г мака;
  • 50 г очищенных орехов;
  • 50 г изюма;
  • Мед и сахар – по вкусу;
  • 0,5 стакана сливок.

Как готовится классическая кутья из перловки

Перловую крупу промыть, залить водой в соотношении 1 к 3 и варить до готовности, отцедить и охладить.

Мак залить кипятком и варить до тех пор, пока зерна не будут легко растираться между пальцами.

Мак тщательно отцедить (можно на сите) и перекрутить через мясорубку. Изюм запарить, мак перемешать с перловкой, добавить измельченные орехи, изюм, мед и сахар по вкусу. Все перемешать со сливками.

Классическая кутья из ячменя

Ингредиенты:

  • Ячмень – 1/2 стакана;
  • Вода – 6 стаканов;
  • Мед или сахар – 3-4 столовые ложки;
  • Замороженные ягоды – 250-300 г;
  • Изюм – 1/2 стакана.

Как готовится классическая кутья из ячменя

В большой миске замочить зерна ячменя на всю ночь в холодной воде. Воду не сливать. Сварить ячмень на слабом огне в течение 1 часа. Добавить сахар или мед, мороженые ягоды и изюм и варить еще полчаса. Подавать кутью охлажденной.

Как кутью на Рождество готовят знаменитости

Рецепт кутьи от актрисы Ольги Сумской

Артистка раскрыла свой фирменный рецепт кутьи из пшеницы, пишет viva.ua. Звезда сказала, что секреты аутентичного рецепта кутьи она подсмотрела у своей прабабушки, но усовершенствовала рецепт сама.

Ингредиенты:

  • 1 кг пшеницы;
  • 2 стакана свежего мака;
  • Половина стакана сахара;
  • Разные сорта изюма – желтый, красный, темно-синий (всего 1 стакан);
  • Половина стакана кураги;
  • Орехи, мед, коньяк.

По словам звезды, самое главное – выбрать правильный сорт пшеницы, она должне быть быстроразваривающейся, а не кормовой.

"...Варим 1 кг пшеницы (не менее часа), отдельно варим 2 стакана мака – заливаем его водой и добавляем полстакана сахара. Мак с сахаром кипит минут 15, затем сливаем водичку через сито, даем маку остыть", – сказала Сумская.

Параллельно запариваем курагу и разные сорта изюма. Курагу берем в пропорции полстакана на килограмм пшеницы. Запариваем курагу вместе с изюмом водой, температура которой 80 градусов. Настаиваем полчаса, не дольше.

После этого сливаем воду, но не выливаем ее (этот узвар мы процеживаем и используем чуть позже). Режем изюм, если он крупный. Мелко режем курагу.

В отдельной чашке запариваем орехи. Ни в коем случае не вместе с изюмом, потому что от орехов вода будет немного горчить. Процеживаем орехи и даем им подсохнуть. Готовый мак нужно взбить в блендере или измельчить в мясорубке до бело-молочного цвета.

Теперь заливаем в кутью узвар и добавляем несколько столовых ложек коньяка.

"Это и есть секретный ингредиент, благодаря которому кутья обретет неповторимый божественный вкус, от которого все в восторге!" – поделилась актриса.

Рецепт кутьи от певицы Нины Матвиенко

Артистка сказала Сегодня, что кутью готовит ее муж – Петр Гончар.

Что понадобится для приготовления:

  • Очищенная перловая крупа;
  • Мак;
  • Орехи;
  • Изюм;
  • Сахар;
  • Вода.

"…Перловку и мак муж замачивает с вечера. Днем 6-го отваривает перловку до готовности на небольшом огне, все время помешивая, а мак – растирает добела. Потом все ингредиенты смешивает", – поделилась Матвиенко.

Певица отметила, что кутья, приготовленная на воде и сахаре, не так быстро скисает, как блюдо на меде и узваре.

Рецепт кутьи от фитнес-тренера Аниты Луценко

Тренер говорила, что делает блюдо из пшеницы.

"Я варю до готовности пшеничную крупу для кутьи. Все остальное: мед, мак, изюм, орехи – добавляю по вкусу. Мак следует предварительно перетереть или купить уже готовую массу. Также можно добавить цукаты", – говорила Луценко.

Ольга Сумская Нина Матвиенко Святвечер кутья Анита Луценко рецепты
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