3 непревзойденных рецепта бутербродов на Новый год 2023: эффектная закуска, которую оценит Кролик

Как приготовить вкусные бутерброды на Новый год. Рецепт идеальной намазки на багет.

Время приготовления: Время приготовления: 15 минут Время на подготовку: Время на подготовку: 2 минут Порции Порции 8-10 порции

Бутерброды на Новый год рецепт / pixabay, goodfon.ru

Новогодний стол в 2023 году должен быть легкий, изысканный и вкусный. Сегодня расскажем вам простые рецепты бутербродов з разными начинками.

Для приготовления такой закуски не стоит долго возиться на кухне. Всего 5 минут, и невозможно вкусные блюда будут радовать гостей.

Брускета на Новый год 2023 - рецепт

Вам понадобится:

Багет белый - 1 шт

Сыр сливочный Филадельфия

Бальзамический уксус

Груша или инжир

Багет желательно брать свежий. Порезать тонкими кусочками и подсушить 1 минуту на сковороде, чтобы получить вкусную хрустящую корочку.

Намазать каждый кусочек брускеты сливочным сыром.

Инжир или грушу порезать тонкими кусочками. Если выбрали грушу, то нужно ее обжарить на сковороде и выложить на багет.

Полить все бальзамическим уксусом и подавать к столу.

Можно украсить микрозеленью.

Батон нарезать и поджарить на сухой сковороде.

Вкуснейшая намазка на бутерброд - рецепт за 2 минуты

Вам понадобится:

Багет темный (гречневый)

Тунец - 1 банка

Брынза или Сулугуни - 120 гр

Зелень (базилик или зеленый лук)

Багет красиво порезать, переложить кусочки на противень и сбрызнуть оливковым маслом.

Подсушить в духовке 3 минуты при 160 градусах.

Баночку тунца открыть, слить жидкость.

Брынзу натереть на мелкой терке.

На каждый кусочек багета положить брынзу, далее тунец и зелень.

Вкуснейшая брускета на Новый год - рецепт

Брускеты на Новый год 2023 / goodfon.ru

Вам понадобится:

Отварная свекла - 1 шт

Апельсин - 1 шт

Багет

Лимон

Лук

Свеклу остудить, почистить и порезать кубиками.

Обжарить на сливочном масле лук.

Взбить блендером лук, свеклу.

Каждый кусочек багета сбрызнуть лимоном.

Выложить свеклу и украсить кусочками апельсина.

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