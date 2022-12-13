УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Рецепты

3 непревзойденных рецепта бутербродов на Новый год 2023: эффектная закуска, которую оценит Кролик

13 декабря 2022, 14:48
Как приготовить вкусные бутерброды на Новый год. Рецепт идеальной намазки на багет.
Время приготоления Время приготовления: 15 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 2 минут
Порции Порции 8-10 порции
бутерброды на новый год рецепт, намазки на багет, багет рецепт,
Бутерброды на Новый год рецепт / pixabay, goodfon.ru

Новогодний стол в 2023 году должен быть легкий, изысканный и вкусный. Сегодня расскажем вам простые рецепты бутербродов з разными начинками.

Для приготовления такой закуски не стоит долго возиться на кухне. Всего 5 минут, и невозможно вкусные блюда будут радовать гостей.

Брускета на Новый год 2023 - рецепт

Вам понадобится:

  • Багет белый - 1 шт
  • Сыр сливочный Филадельфия
  • Бальзамический уксус
  • Груша или инжир

Багет желательно брать свежий. Порезать тонкими кусочками и подсушить 1 минуту на сковороде, чтобы получить вкусную хрустящую корочку.

Намазать каждый кусочек брускеты сливочным сыром.

Инжир или грушу порезать тонкими кусочками. Если выбрали грушу, то нужно ее обжарить на сковороде и выложить на багет.

Полить все бальзамическим уксусом и подавать к столу.

Можно украсить микрозеленью.

Батон нарезать и поджарить на сухой сковороде.

Вкуснейшая намазка на бутерброд - рецепт за 2 минуты

Вам понадобится:

  • Багет темный (гречневый)
  • Тунец - 1 банка
  • Брынза или Сулугуни - 120 гр
  • Зелень (базилик или зеленый лук)

Багет красиво порезать, переложить кусочки на противень и сбрызнуть оливковым маслом.

Подсушить в духовке 3 минуты при 160 градусах.

Баночку тунца открыть, слить жидкость.

Брынзу натереть на мелкой терке.

На каждый кусочек багета положить брынзу, далее тунец и зелень.

Вкуснейшая брускета на Новый год - рецепт

бутерброды на Новый год 2023
Брускеты на Новый год 2023 / goodfon.ru

Вам понадобится:

  • Отварная свекла - 1 шт
  • Апельсин - 1 шт
  • Багет
  • Лимон
  • Лук

Свеклу остудить, почистить и порезать кубиками.

Обжарить на сливочном масле лук.

Взбить блендером лук, свеклу.

Каждый кусочек багета сбрызнуть лимоном.

Выложить свеклу и украсить кусочками апельсина.

Читайте также:

рецепт бутерброды закуски горячие бутерброды Новый год 2023 интересные новости
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

15:13

Крымский мост – большая проблема для Украины: Свитан рассказал, когда надо уничтожить эстакаду

15:08

"Ты не один": DOROFEEVA, KAZKA, Сеничкин рассказали на проекте о семейных рождественских традициях

14:48

3 непревзойденных рецепта бутербродов на Новый год 2023: эффектная закуска, которую оценит КроликВидео

14:24

Состояние неизлечимо больного Брюса Уиллиса постоянно ухудшается – СМИВидео

14:21

Меган Маркл показала обидную пантомиму про королеву Елизавету IIВидео

Реклама
13:50

Украинцы за ядерный статус, вступление в НАТО и против диалога с Россией – опросВидео

13:47

"ВСУ победит": мальчик принес бойцам Одесской ТРО душевную записку и 500 гривенВидео

13:23

Федоров поддержал реформу градостроительства: позволит убрать чиновников от принятия решений

13:20

Гороскоп на завтра 14 декабря 2022: Тельцам – рухнувшие планы, а Львам – лидерство

13:19

Блэкаут в Украине и поражение Европы: Зеленский назвал цель энергетического террора РФВидео

13:15

Доставка из Китая и помощь ВСУ: Meest China - итоги года новости компании

12:53

Маневры войск РФ и освобождение ВСУ Запорожской области: Свитан объяснил, что происходитВидео

12:44

"Не может быть речи": у Путина взъерепенились насчет предложения Зеленского о выводе войск РФВидео

12:38

В новом хите Netflix нашли отсылку к "чемоданчику с фекалиями" диктатора ПутинаВидео

12:16

ВСУ ударили двумя Нептунами: новые детали уничтожения флагмана ЧФ крейсера МоскваВидео

11:46

Пентагон и НАТО готовы давать Украине больше оружия, а вот к западным политикам есть вопросы – СвитанВидео

11:42

Эксперт спрогнозировал, где в России Украине лучше всего наносить ударыВидео

11:41

"Бавовна" в штабах и казармах РФ: сотни вагнеровцев уничтожили еще до фронта - ГайдайВидео

11:36

Дополнительные 100 МВт-ч: в Украине на максимальную мощность запустили 9 энергоблоков АЭСВидео

11:27

Павел Зибров повторил вирусный танец Уэнздей: "Закрываем тренд, лучше уже не будет!"Видео

Реклама
10:52

"Жалею, что когда-то сотрудничала": Дорофеева покаялась за работу на российском рынкеВидео

10:47

Гигантская воронка и раскуроченная техника: детали прилета в воинскую часть под БрянскомВидео

10:33

Путин трусливо отменил ежегодную пресс-конференцию: в разведке Британии назвали причинуВидео

10:18

Взрывы в Энгельсе: эксперт назвал число способных атаковать Украину бомбардировщиков РФВидео

10:12

День апостола Андрея Первозванного - красочные открытки и искренние поздравления на 13 декабряФото

10:07

День Андрея Первозванного 2022: что нельзя делать в праздник

09:51

"Ожидать обстрел надо всегда": спикер Воздушных сил пояснил ситуацию с новыми ракетными ударамиВидео

09:46

Российская бомба убила в нескольких метрах от дома: на Сумщине погиб 15-летний подростокВидео

09:42

Был из Швеции и спасал бойцов ВСУ: на фронте погиб медик-доброволец Нико

09:39

Горят казармы после мощных взрывов: в Брянской области паника из-за ракетного удараВидео

09:26

"До победы буду президентом, дальше хочу пива и на море": Зеленский рассказал о планах после войныВидео

09:12

Великобритания "открыта" к идее дать ВСУ оружие дальнего радиуса - министр обороны страныВидео

09:05

Ракетные удары РФ будут реже, паузы дадут Украине больше времени для подготовки - КоваленкоВидео

08:49

"Украинцы могут хорошо сражаться зимой": США корректируют оценки способностей ВСУ наступать – ISWВидео

08:32

Велики ли шансы, что Россия повторно будет атаковать Киев: прогноз военного экспертаВидео

08:32

Умер Анжело Бадаламенти - автор музыки к "Твин Пиксу"

08:21

Путин справедливо боится трех вещеймнение

08:16

Страны ЕС устроили демарш Макрону на фоне его заявлений о "гарантиях безопасности для РФ"Видео

08:10

Гороскоп на сегодня 13 декабря 2022: Овнам – важные решения, а Весам – отшельничество

07:54

"Интим нужен 27 раз в месяц": Брайану Адамсу врач дал удивительную рекомендацию

Реклама
07:53

Армия Украины может пойти в новое наступление, которое будет в Запорожской области – ForbesВидео

07:29

"Нет, не голодаю": сильно похудевшая Квиткова показала свой рацион

07:21

Путин из-за продолжения войны против Украины теряет свое геополитическое влияние – ISW

06:33

"РФ должна прекратить войну немедленно": лидеры G7 пообещали привлечь Путина к ответственностиВидео

06:20

Будет пышным и свежим даже через неделю: 5 правил, как хранить хлеб

06:20

В ближайшие сто лет нам с россиянами лучше не контактироватьмнение

06:00

До нового года Россия уйдет с Херсонщины и Запорожья, а ВСУ постучат в Крым - СвитанВидео

05:30

Как правильно заряжать смартфон, чтобы не выбросить батарею на свалку

05:00

"Дом вдребезги разбило": оккупанты жестоко убили женщину минометами 150-го калибраВидео

03:55

"Мир возможен и до устранения Путина": военный эксперт назвал единственное условиеВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыНовости телеграмНовости Харькова
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Праздники
Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023Календарь 2023
Рецепты
Консервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023Закуски
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять