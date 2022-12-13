3 непревзойденных рецепта бутербродов на Новый год 2023: эффектная закуска, которую оценит Кролик

Новогодний стол в 2023 году должен быть легкий, изысканный и вкусный. Сегодня расскажем вам простые рецепты бутербродов з разными начинками.
Для приготовления такой закуски не стоит долго возиться на кухне. Всего 5 минут, и невозможно вкусные блюда будут радовать гостей.
Брускета на Новый год 2023 - рецепт
Вам понадобится:
- Багет белый - 1 шт
- Сыр сливочный Филадельфия
- Бальзамический уксус
- Груша или инжир
Багет желательно брать свежий. Порезать тонкими кусочками и подсушить 1 минуту на сковороде, чтобы получить вкусную хрустящую корочку.
Намазать каждый кусочек брускеты сливочным сыром.
Инжир или грушу порезать тонкими кусочками. Если выбрали грушу, то нужно ее обжарить на сковороде и выложить на багет.
Полить все бальзамическим уксусом и подавать к столу.
Можно украсить микрозеленью.
Батон нарезать и поджарить на сухой сковороде.
Вкуснейшая намазка на бутерброд - рецепт за 2 минуты
Вам понадобится:
- Багет темный (гречневый)
- Тунец - 1 банка
- Брынза или Сулугуни - 120 гр
- Зелень (базилик или зеленый лук)
Багет красиво порезать, переложить кусочки на противень и сбрызнуть оливковым маслом.
Подсушить в духовке 3 минуты при 160 градусах.
Баночку тунца открыть, слить жидкость.
Брынзу натереть на мелкой терке.
На каждый кусочек багета положить брынзу, далее тунец и зелень.
Вкуснейшая брускета на Новый год - рецепт
Вам понадобится:
- Отварная свекла - 1 шт
- Апельсин - 1 шт
- Багет
- Лимон
- Лук
Свеклу остудить, почистить и порезать кубиками.
Обжарить на сливочном масле лук.
Взбить блендером лук, свеклу.
Каждый кусочек багета сбрызнуть лимоном.
Выложить свеклу и украсить кусочками апельсина.
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