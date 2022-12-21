Бомба закуска на Новый год 2023: рецепт шикарных рулетиков с бюджетной начинкой

Готовим вкусные и нежные закуски на Новый год 2023. Рулетики с грибами, которые разлетаются со стола. Все ваши родные точно оценят старания и будут просить рецепт превосходной грибной закуски.
Если вы не хотите возиться с тестом, можно заменить готовым замороженным. Грибную начинку можно сделать с сыром или овощами.
Рулетики с грибами на Новый год - рецепт
Вам понадобится:
- Мука - 180 гр
- Вода - 150 мл
- Грибы - 300 гр
- Лук - 2 шт
- Морковка - 1 шт
- Сыр
- Укроп
- Томатная паста или кетчуп
Воду немного подогреть, добавить чайную ложку соли и перемешать до полного растворения.
Всыпать в воду муку и замесить эластичное тесто.
Накрыть пленкой и дать отдохнуть 20 минут.
Лук и грибы почистить, мелко порезать.
На сливочном масле обжарить лук, добавить грибы.
Готовить начинку для рулетиков 5 минут.
Морковку почистить, натереть на крупной терке и отправить в луку и грибам.
Начинку подсолить и снять с огня.
Тесто разделить на две части, раскатать в тонкий-тонкий пласт и выложить на одну сторону начинку.
Застелить вторым пластом и свернуть в рулет.
Порезать порционно рулетики и переложить в блюдо для запекания.
Томатную пасту развести с водой и залить рулетики.
Отправить в духовку на 180 градусов на 15-20 минут, пока корочка не станет хрустящей.
Посыпать грибные рулетики на Новый год 2023 зеленью и подавать к столу.
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