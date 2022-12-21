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Бомба закуска на Новый год 2023: рецепт шикарных рулетиков с бюджетной начинкой

21 декабря 2022, 15:01
Вкусная грибная закуска на Новый год или Рождество. Простейший рецепт для каждой хозяйки.
Время приготоления Время приготовления: 40 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 5 минут
Порции Порции 8 порции
Кухня Кухня Украинская
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Рецепт закуски - рулетики на Новый год / ua.depositphotos.com

Готовим вкусные и нежные закуски на Новый год 2023. Рулетики с грибами, которые разлетаются со стола. Все ваши родные точно оценят старания и будут просить рецепт превосходной грибной закуски.

Если вы не хотите возиться с тестом, можно заменить готовым замороженным. Грибную начинку можно сделать с сыром или овощами.

Рулетики с грибами на Новый год - рецепт

Вам понадобится:

  • Мука - 180 гр
  • Вода - 150 мл
  • Грибы - 300 гр
  • Лук - 2 шт
  • Морковка - 1 шт
  • Сыр
  • Укроп
  • Томатная паста или кетчуп

Воду немного подогреть, добавить чайную ложку соли и перемешать до полного растворения.

Всыпать в воду муку и замесить эластичное тесто.

Накрыть пленкой и дать отдохнуть 20 минут.

Лук и грибы почистить, мелко порезать.

На сливочном масле обжарить лук, добавить грибы.

Готовить начинку для рулетиков 5 минут.

Морковку почистить, натереть на крупной терке и отправить в луку и грибам.

Начинку подсолить и снять с огня.

Тесто разделить на две части, раскатать в тонкий-тонкий пласт и выложить на одну сторону начинку.

Застелить вторым пластом и свернуть в рулет.

Порезать порционно рулетики и переложить в блюдо для запекания.

Томатную пасту развести с водой и залить рулетики.

Отправить в духовку на 180 градусов на 15-20 минут, пока корочка не станет хрустящей.

Посыпать грибные рулетики на Новый год 2023 зеленью и подавать к столу.

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