Не только просто, но и дешево: очень вкусный рецепт закуски Сюрприз цыпленка на Пасху 2023

Любимый и светлый праздник Пасха выпадает в 2023 году 16 апреля. Этот день стоит посвятить за праздничным столом с родными и близкими людьми.
Рецепт невероятно простой и вкусной закуски из яиц на Пасху, который понравится всем. Предлагаем готовить таких "цыплят" с детками.
Закуска на Пасху 2023 - рецепт
Вам понадобится:
- Яйца - 6-8 шт
- Морковка - 1 шт
- Сметана - 2 столовые ложки
- Горчица - на кончике ложки
- Соль - по вкусу
Яйца отварить, остудить и почистить. Морковь почистить и отварить до готовности.
Кончиком ножа аккуратно срезать верхушку и достать желток так, чтобы не повредить белок.
Морковку порезать кубиками и добавить в блендер вместе с яйцами.
Далее добавить сметану, горчицу по вкусу, соль.
Перемешать всю начинку и начинаем фаршировать яйца.
Скатать по два кружочка из полученной смеси.
Красиво уложить в белок шарики и сделать цыплятам глазки и клювик из моркови. Можно использовать маслины.
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