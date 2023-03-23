Не только просто, но и дешево: очень вкусный рецепт закуски Сюрприз цыпленка на Пасху 2023

Рецепт пасхальных яиц для всей семьи. Такой закуски из фаршированных яиц можно удивить всех, а готовить очень просто.

Время приготовления: Время приготовления: 10 минут Время на подготовку: Время на подготовку: 20 минут Порции Порции 12 порции

Закуска на Пасху рецепт / ua.depositphotos.com

Любимый и светлый праздник Пасха выпадает в 2023 году 16 апреля. Этот день стоит посвятить за праздничным столом с родными и близкими людьми.

Рецепт невероятно простой и вкусной закуски из яиц на Пасху, который понравится всем. Предлагаем готовить таких "цыплят" с детками.

Закуска на Пасху 2023 - рецепт

Вам понадобится:

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Яйца - 6-8 шт

Морковка - 1 шт

Сметана - 2 столовые ложки

Горчица - на кончике ложки

Соль - по вкусу

Яйца отварить, остудить и почистить. Морковь почистить и отварить до готовности.

Кончиком ножа аккуратно срезать верхушку и достать желток так, чтобы не повредить белок.

Морковку порезать кубиками и добавить в блендер вместе с яйцами.

Далее добавить сметану, горчицу по вкусу, соль.

Перемешать всю начинку и начинаем фаршировать яйца.

Скатать по два кружочка из полученной смеси.

Красиво уложить в белок шарики и сделать цыплятам глазки и клювик из моркови. Можно использовать маслины.

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