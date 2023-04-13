ТОП 3 вкуснейших закуски на Пасху 2023: самый быстрый рецепт за 5 минут

Невероятно вкусные и изысканные намазки. Рецепт восхитительной закуски за несколько минут.

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Вкусные и простые намазки для хрустящего багета можно приготовить всего за 5 минут. Такой рецепт замечательно подойдет для праздничного стола и даже для завтрака.

Кроме того, такие простые и вкусные намазки можно использовать не только для хлеба. С ними можно сделать фаршированные яйца.

Намазка из авокадо за 2 минуты - рецепт

Вам понадобится:

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Авокадо спелый Хас - 1 шт

Сливки - 2 чайные ложки

Соль

Перец

Чеснок - по вкусу

Авокадо помыть, разрезать пополам, удалить косточку.

1 зубчик чеснока почистить и измельчить.

Авокадо размять хорошо вилкой, посолить и поперчить. Добавить чеснок.

Влить 2 чайные ложки сливок. Перемешать намазку из авокадо.

Багет или тоненькие кусочки хлеба обжарить на сковороде и подавать намазку из авокадо на хрустящей подушечке из хлеба.

Также из намазки из авокадо можно сделать безумно вкусные фаршированные яйца.

Яйца с авокадо рецепт / instagram/chefvtoyan

Намазка на хлеб из селедки - рецепт

Вам понадобится:

Селедка филе - 100 гр

Сливочное масло

Лимон

Укроп

Горчица в зернах

Селедку желательно уже купить чищеную, чтобы долго с ней не возиться.

Порезать селедку небольшими кусочка.

Масло 50 гр натереть на терке.

Переложить масло и селедку в блендер и хорошо взбить.

Укроп помыть и мелко порезать.

Пищевую пленку посыпать укропом, и переложить селедочную намазку.

Аккуратно скрутить в колбаску и на 10 минут отправить в холодильник.

На кусочки черного хлеба красиво положить селедочный паштет и полить соком лимона. Можно добавит горчицу в зернах.

Намазка на хлеб рецепт с селедкой / instagram/brashno_food

Творожная намазка за 10 минут - рецепт

Вам понадобится:

Творог зернистый - 70 гр

Сметана - 2 столовые ложки

Орехи - по вкусу

Листья салата

Зелень

Соль

Творог можно перетереть через сито или купить готовый зернистый.

Измельчить орехи по вкусу. Для творожной намазки подойдут кешью, миндаль или грецкие.

Смешать в глубокой тарелке творог, орехи, сметану.

Добавить мелко порезанную зелень. Можно также немного добавить свежего зеленого лучка.

Намазка на хлеб рецепт за 5 минут / instagram/za_vkusno

Хорошо перемешайте творожную намазку и посолите.

Цельнозерновой хлеб обжарить с двух сторон на сухой сковороде, переложить листок салата и намазать творожную начинку.

Видео рецепт вкусной намазки для тостов

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