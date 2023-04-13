ТОП 3 вкуснейших закуски на Пасху 2023: самый быстрый рецепт за 5 минут

Вкусные и простые намазки для хрустящего багета можно приготовить всего за 5 минут. Такой рецепт замечательно подойдет для праздничного стола и даже для завтрака.
Кроме того, такие простые и вкусные намазки можно использовать не только для хлеба. С ними можно сделать фаршированные яйца.
Намазка из авокадо за 2 минуты - рецепт
Вам понадобится:
- Авокадо спелый Хас - 1 шт
- Сливки - 2 чайные ложки
- Соль
- Перец
- Чеснок - по вкусу
Авокадо помыть, разрезать пополам, удалить косточку.
1 зубчик чеснока почистить и измельчить.
Авокадо размять хорошо вилкой, посолить и поперчить. Добавить чеснок.
Влить 2 чайные ложки сливок. Перемешать намазку из авокадо.
Багет или тоненькие кусочки хлеба обжарить на сковороде и подавать намазку из авокадо на хрустящей подушечке из хлеба.
Также из намазки из авокадо можно сделать безумно вкусные фаршированные яйца.
Намазка на хлеб из селедки - рецепт
Вам понадобится:
- Селедка филе - 100 гр
- Сливочное масло
- Лимон
- Укроп
- Горчица в зернах
Селедку желательно уже купить чищеную, чтобы долго с ней не возиться.
Порезать селедку небольшими кусочка.
Масло 50 гр натереть на терке.
Переложить масло и селедку в блендер и хорошо взбить.
Укроп помыть и мелко порезать.
Пищевую пленку посыпать укропом, и переложить селедочную намазку.
Аккуратно скрутить в колбаску и на 10 минут отправить в холодильник.
На кусочки черного хлеба красиво положить селедочный паштет и полить соком лимона. Можно добавит горчицу в зернах.
Творожная намазка за 10 минут - рецепт
- Вам понадобится:
- Творог зернистый - 70 гр
- Сметана - 2 столовые ложки
- Орехи - по вкусу
- Листья салата
- Зелень
- Соль
Творог можно перетереть через сито или купить готовый зернистый.
Измельчить орехи по вкусу. Для творожной намазки подойдут кешью, миндаль или грецкие.
Смешать в глубокой тарелке творог, орехи, сметану.
Добавить мелко порезанную зелень. Можно также немного добавить свежего зеленого лучка.
Хорошо перемешайте творожную намазку и посолите.
Цельнозерновой хлеб обжарить с двух сторон на сухой сковороде, переложить листок салата и намазать творожную начинку.
Видео рецепт вкусной намазки для тостов
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