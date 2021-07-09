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Вкусный кабачковый торт: самый простой рецепт

9 июля 2021, 17:04

Легкая и вкусная закуска из кабачков станет украшением как праздничного, так и повседневного стола.

Время приготоления Время приготовления: 60 минут
Калорийность Калорийность 112 ккал
Кухня Кухня Интернациональная
Торт из кабачков - рецепт / zira.uz

Лето в самом разгаре и множество овощей и фруктов сейчас изобилие. Блюд из кабачков или с добавлением кабачка великое множество. Всем, кто подыскивает какой-нибудь неопробованный рецепт, предлагаем приготовить кабачковый торт.

Получается такой закусочный тортик не только вкусным, но и эффектным. При этом готовится он несложно и из вполне доступных продуктов.

Кабачковый торт - рецепт

Вам понадобиться:

  • Кабачок - 1 кг
  • Яйцо - 3 шт.
  • Мука - 3 ст.л.
  • Соль - 1 ч.л.
  • Зелень - 1 пучок
  • Чеснок - 1 зубчик
  • Перец - по вкусу
  • Майонез - 200 г
  • Помидоры черри - 5 шт.

Кабачки помойте и натрите на крупной терке. Если кожица грубая, ее нужно удалить. Дайте постоять 15 минут и хорошо отожмите лишнюю жидкость.

Добавьте яйца, соль, муку, перец, тертый чеснок и рубленую зелень, перемешайте. Разогрейте сковороду, смазанную растительным маслом. Наносите тесто тонким слоем на сковороду, разравнивая силиконовой лопаткой.

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Жарьте блины с двух сторон до золотистого цвета. Остудите, каждый слой перемажьте майонезом и посыпьте его зеленью.

Готовый кабачковый торт подавайте охлажденным украсив помидорами черри.

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