Вкусный кабачковый торт: самый простой рецепт

Время приготовления: Время приготовления: 60 минут Калорийность Калорийность 112 ккал Кухня Кухня Интернациональная

Торт из кабачков - рецепт / zira.uz

Лето в самом разгаре и множество овощей и фруктов сейчас изобилие. Блюд из кабачков или с добавлением кабачка великое множество. Всем, кто подыскивает какой-нибудь неопробованный рецепт, предлагаем приготовить кабачковый торт.

Получается такой закусочный тортик не только вкусным, но и эффектным. При этом готовится он несложно и из вполне доступных продуктов.

Кабачковый торт - рецепт

Вам понадобиться:

Кабачок - 1 кг

Яйцо - 3 шт.

Мука - 3 ст.л.

Соль - 1 ч.л.

Зелень - 1 пучок

Чеснок - 1 зубчик

Перец - по вкусу

Майонез - 200 г

Помидоры черри - 5 шт.

Кабачки помойте и натрите на крупной терке. Если кожица грубая, ее нужно удалить. Дайте постоять 15 минут и хорошо отожмите лишнюю жидкость.

Добавьте яйца, соль, муку, перец, тертый чеснок и рубленую зелень, перемешайте. Разогрейте сковороду, смазанную растительным маслом. Наносите тесто тонким слоем на сковороду, разравнивая силиконовой лопаткой.

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Жарьте блины с двух сторон до золотистого цвета. Остудите, каждый слой перемажьте майонезом и посыпьте его зеленью.

Готовый кабачковый торт подавайте охлажденным украсив помидорами черри.