Вкусный кабачковый торт: самый простой рецепт

Легкая и вкусная закуска из кабачков станет украшением как праздничного, так и повседневного стола.
Лето в самом разгаре и множество овощей и фруктов сейчас изобилие. Блюд из кабачков или с добавлением кабачка великое множество. Всем, кто подыскивает какой-нибудь неопробованный рецепт, предлагаем приготовить кабачковый торт.
Получается такой закусочный тортик не только вкусным, но и эффектным. При этом готовится он несложно и из вполне доступных продуктов.
Кабачковый торт - рецепт
Вам понадобиться:
- Кабачок - 1 кг
- Яйцо - 3 шт.
- Мука - 3 ст.л.
- Соль - 1 ч.л.
- Зелень - 1 пучок
- Чеснок - 1 зубчик
- Перец - по вкусу
- Майонез - 200 г
- Помидоры черри - 5 шт.
Кабачки помойте и натрите на крупной терке. Если кожица грубая, ее нужно удалить. Дайте постоять 15 минут и хорошо отожмите лишнюю жидкость.
Добавьте яйца, соль, муку, перец, тертый чеснок и рубленую зелень, перемешайте. Разогрейте сковороду, смазанную растительным маслом. Наносите тесто тонким слоем на сковороду, разравнивая силиконовой лопаткой.
Жарьте блины с двух сторон до золотистого цвета. Остудите, каждый слой перемажьте майонезом и посыпьте его зеленью.
Готовый кабачковый торт подавайте охлажденным украсив помидорами черри.