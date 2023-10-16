Лишь одна маленькая хитрость сделает манник на кефире пышным и нежным: рецепт десерта

Манник - это классическое блюдо, которое завоевало сердца многих благодаря своей невероятной нежности и неповторимому вкусу. В этом рецепте мы поделимся с вами секретами приготовления этой домашней вкуснятины, которая станет идеальным угощением как для семейных посиделок, так и для праздничных мероприятий.
Пышный манник на кефире в духовке - рецепт
Ингредиенты:
- 250 г манной крупы
- 250 мл кефира
- 2 яйца
- 175 г сахара
- 1 столовая ложка ванильного сахара
- 80 г сливочного масла
- 1 ч. л. разрыхлителя
- ягоды, фрукты по желанию
Приготовление: Манку заливаем кефиром, перемешиваем и отставляем на 10-15 минут. К яйцам добавляем сахар, ванильный сахар и взбиваем с помощью блендера до побеления. Добавляем в яичную смесь растопленное сливочное масло и набухшую манку, перемешиваем до однородности. Ягоды, фрукты делим пополам по необходимости нарезаем полосками. Массу переливаем в форму для запекания, сверху выкладываем ягоды или фрукты. Также можно добавить их и замешать в тесто. Отправляем пирог в разогретую до 170 градусов духовку на 35-50 минут. Готовый пирог достаем и даем ему остыть.
Смотрите, как приготовить манник на кефире классический:
@pollicooking Абрикосовый манник * 250 г. манной крупы • 250 мл. кефира * 2 яйца * 175 г. сахара * 1 ст. л. ванильного сахара • 80 г. сливочного масла • 1 ч. л. разрыхлителя • 6-8 шт. абрикос Манки заливаем кефиром, перемешиваем и отставляем на 10-15 минут. К яйцам добавляем сахар, ванильный сахар и взбиваем с помощью блендера до побеления. Добавляем в яичную смесь растопленное сливочное масло и набухшую манку, перемешиваем до однородности. Абрикосы делим пополам, достаем косточку и нарезаем полосками. Кстати, сейчас в @silpoua действует скидка на очень вкусные ананасовые абрикосы, именно их я и использовала в приготовление Масу массу переливаем в форму для запекания, поверх выкладываем кусочки абрикос. Также можно нарезать абрикосы кубиками и замешать в тесто ( это уже как вам больше нравится) отправляем пирог в разогретую до 170 градусов духовку на 35-50 минут. Готовый пирог достаем и даем ему остыть. Приятного аппетита❤️ # манник# рецептманника# манникнакефири#манниксфруктами# манникрецепт# манникнакефири# манникбезмуки♬ Before You Wake Up - Sundarsono
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