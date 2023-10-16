Лишь одна маленькая хитрость сделает манник на кефире пышным и нежным: рецепт десерта

Манник на кефире классический - сладкий, но не приторный, к тому же мягкий и воздушный.

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Рецепт манника на кефире / коллаж Главред, фото скриншот TikTok (pollicooking)

Манник - это классическое блюдо, которое завоевало сердца многих благодаря своей невероятной нежности и неповторимому вкусу. В этом рецепте мы поделимся с вами секретами приготовления этой домашней вкуснятины, которая станет идеальным угощением как для семейных посиделок, так и для праздничных мероприятий.

Пышный манник на кефире в духовке - рецепт

Ингредиенты:

250 г манной крупы

250 мл кефира

2 яйца

175 г сахара

1 столовая ложка ванильного сахара

80 г сливочного масла

1 ч. л. разрыхлителя

ягоды, фрукты по желанию

Приготовление: Манку заливаем кефиром, перемешиваем и отставляем на 10-15 минут. К яйцам добавляем сахар, ванильный сахар и взбиваем с помощью блендера до побеления. Добавляем в яичную смесь растопленное сливочное масло и набухшую манку, перемешиваем до однородности. Ягоды, фрукты делим пополам по необходимости нарезаем полосками. Массу переливаем в форму для запекания, сверху выкладываем ягоды или фрукты. Также можно добавить их и замешать в тесто. Отправляем пирог в разогретую до 170 градусов духовку на 35-50 минут. Готовый пирог достаем и даем ему остыть.

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Смотрите, как приготовить манник на кефире классический:

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