Он разлетается за 1 минуту со стола: уникальный летний рецепт - успейте приготовить

Восхитительный рецепт вкусного летнего десерта. Как готовить Тирамису с клубникой.

https://glavred.info/recipes/baking/dessert-pastries/on-razletaetsya-za-1-minutu-so-stola-unikalnyy-letniy-recept-uspeyte-prigotovit-10475512.html Ссылка скопирована

Клубничное Тирамису рецепт / Коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com, Главред

Лето - время вкусных и легких десертов из свежих ягод и фруктов. Сегодня расскажу вам уникальный Тирамису из клубники, который обожают все.

Я готовлю такой рецепт каждое лето и вам советую. Он очень простой в приготовлении, а съедают его за 1 минуту.

Клубничный Тирамису без выпечки готовить всего 10 минут.

Клубничный Тирамису - рецепт

Вам понадобится:

Клубника - 500 гр

Сахар - 2 столовые ложки

Маскарпоне - 1 пачка (250 гр)

Сливки 33% - 300 мл

Сахарная пудра - 5 столовых ложек

Печенье Савоярди

Клубнику хорошо помыть, удалить листочки.

10 ягод клубники оставить для украшения.

Поместить клубнику в блендер, добавить 2 ложки сахара и сделать пюре.

Кухонным комбайном или миксером взбить до мягких пиков холодные сливки.

Добавить в сливки сыр Маскарпоне и сразу сахарную пудру.

На небольшой скорости перемешать крем на Тирамису.

В разъемную форму или формы для десертов начинаем собирать Тирамису.

Печенья Савоярди хорошо "вымочить" в клубничном пюре и красиво выложить в форму.

Вкусный Тирамису с клубникой рецепт / Главред

Дале наполнить все кремом из Маскарпоне.

Второй слой печенья Савоярди с клубникой, и вновь крем для тирамису.

Украсить Тирамису клубникой и отправить в холодильник на 4-5 часов.

Смотрите видео о том, как готовить вкусный летний десерт:

Читайте также: