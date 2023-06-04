Он разлетается за 1 минуту со стола: уникальный летний рецепт - успейте приготовить

Лето - время вкусных и легких десертов из свежих ягод и фруктов. Сегодня расскажу вам уникальный Тирамису из клубники, который обожают все.
Я готовлю такой рецепт каждое лето и вам советую. Он очень простой в приготовлении, а съедают его за 1 минуту.
Клубничный Тирамису без выпечки готовить всего 10 минут.
Клубничный Тирамису - рецепт
Вам понадобится:
- Клубника - 500 гр
- Сахар - 2 столовые ложки
- Маскарпоне - 1 пачка (250 гр)
- Сливки 33% - 300 мл
- Сахарная пудра - 5 столовых ложек
- Печенье Савоярди
Клубнику хорошо помыть, удалить листочки.
10 ягод клубники оставить для украшения.
Поместить клубнику в блендер, добавить 2 ложки сахара и сделать пюре.
Кухонным комбайном или миксером взбить до мягких пиков холодные сливки.
Добавить в сливки сыр Маскарпоне и сразу сахарную пудру.
На небольшой скорости перемешать крем на Тирамису.
В разъемную форму или формы для десертов начинаем собирать Тирамису.
Печенья Савоярди хорошо "вымочить" в клубничном пюре и красиво выложить в форму.
Дале наполнить все кремом из Маскарпоне.
Второй слой печенья Савоярди с клубникой, и вновь крем для тирамису.
Украсить Тирамису клубникой и отправить в холодильник на 4-5 часов.
Смотрите видео о том, как готовить вкусный летний десерт:
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