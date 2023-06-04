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Он разлетается за 1 минуту со стола: уникальный летний рецепт - успейте приготовить

Мария Тупик
4 июня 2023, 20:18 обновлено 4 июня, 20:26
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Восхитительный рецепт вкусного летнего десерта. Как готовить Тирамису с клубникой.
Время приготоления Время приготовления: 10 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 5 минут
Кухня Кухня Итальянская
Клубничное Тирамису рецепт
Клубничное Тирамису рецепт / Коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com, Главред

Лето - время вкусных и легких десертов из свежих ягод и фруктов. Сегодня расскажу вам уникальный Тирамису из клубники, который обожают все.

Я готовлю такой рецепт каждое лето и вам советую. Он очень простой в приготовлении, а съедают его за 1 минуту.

Клубничный Тирамису без выпечки готовить всего 10 минут.

Клубничный Тирамису - рецепт

Вам понадобится:

  • Клубника - 500 гр
  • Сахар - 2 столовые ложки
  • Маскарпоне - 1 пачка (250 гр)
  • Сливки 33% - 300 мл
  • Сахарная пудра - 5 столовых ложек
  • Печенье Савоярди

Клубнику хорошо помыть, удалить листочки.

10 ягод клубники оставить для украшения.

Поместить клубнику в блендер, добавить 2 ложки сахара и сделать пюре.

Кухонным комбайном или миксером взбить до мягких пиков холодные сливки.

Добавить в сливки сыр Маскарпоне и сразу сахарную пудру.

На небольшой скорости перемешать крем на Тирамису.

В разъемную форму или формы для десертов начинаем собирать Тирамису.

Печенья Савоярди хорошо "вымочить" в клубничном пюре и красиво выложить в форму.

Вкусный Тирамису с клубникой рецепт
Вкусный Тирамису с клубникой рецепт / Главред

Дале наполнить все кремом из Маскарпоне.

Второй слой печенья Савоярди с клубникой, и вновь крем для тирамису.

Украсить Тирамису клубникой и отправить в холодильник на 4-5 часов.

Смотрите видео о том, как готовить вкусный летний десерт:

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