Бутерброды на праздничный стол: вкусные идеи и рецепты с фото

Вкусные праздничные бутерброды / pixabay

Бутерброды – самый идеальный перекус, особенно, когда времени на приготовлении блюд совсем мало. На хлеб можно положить ломтики колбасы, сыра, копченого мяса, овощей, фруктов, вообщем всего того, что вы любите. Такой перекус любят не только взрослые, но и дети.

Кроме того, вкусные праздничные бутерброты дополнят и разнообразят ваш стол.

Главред собрал простые и аппетитные закуски с сыром, печенью трески, шпротами, помидорами, крабовыми палочками и другими ингредиентами.

Бутерброды с печенью трески и помидором

Вам понадобиться:

3 столовые ложки растительного масла;

несколько ломтиков хлеба;

160 г консервированной печени трески;

1–2 помидора;

соль — по вкусу;

любая зелень — для украшения.

Разогрейте в сковороде масло. Подрумяньте на нём хлеб с обеих сторон и остудите. Слейте с печени лишнее масло и разотрите её вилкой. Помидор нарежьте тонкими кружочками или ломтиками.

Намажьте каждый кусок хлеба печенью трески, а сверху выложите по 1–2 кусочка помидора. Подсолите и украсьте бутерброды зеленью.

Бутерброды с авокадо, сыром, яйцом и красной рыбой

Вам понадобиться

1 яйцо;

1 плавленый сырок (весом 90 г);

½ авокадо;

1 чайная ложка лимонного сока;

1 столовая ложка майонеза или натурального йогурта;

соль - по вкусу;

молотый чёрный перец — по вкусу;

несколько ломтиков хлеба;

100 г слабосоленой красной рыбы;

любая зелень — опционально, для украшения.

Сварите яйцо вкрутую, остудите и очистите. Натрите яйцо, сыр и мякоть авокадо на мелкой терке. Добавьте лимонный сок, майонез или йогурт, соль и перец и перемешайте.

Распределите получившуюся массу по хлебу. Рыбу нарежьте небольшими ломтиками и выложите на бутерброды. При желании посыпьте их зеленью.

Бутерброды с тунцом, яйцами, сыром и маслинами

Вам понадобиться:

3 яйца;

несколько ломтиков хлеба;

2 зубчика чеснока;

180 г консервированного тунца;

1 плавленый сырок (весом 90 г);

горсть маслин;

несколько салатных листьев.

Сварите яйца вкрутую, остудите и очистите. Хлеб подсушите на сухой горячей сковороде с двух сторон. Натрите чесноком и тоже остудите.

Слейте с тунца масло и разомните вилкой. Натрите сыр и яйца на мелкой тёрке. Маслины нарежьте небольшими кусочками или кружочками. Смешайте подготовленные ингредиенты.

Положите на каждый ломтик хлеба по салатному листику. Сверху выложите рыбную массу.

Бутерброды c крабовыми палочками, яйцами и каперсами

Вам понадобиться

2 яйца;

200 г крабовых палочек;

1 столовая ложка каперсов;

1 столовая ложка лимонного сока;

3 столовые ложки майонеза;

соль — по вкусу;

молотый чёрный перец — по вкусу;

несколько ломтиков хлеба;

любая зелень — опционально, для украшения.

Яйца сварите вкрутую, остудите и очистите. Натрите их и крабовые палочки на мелкой тёрке. Добавьте лимонный сок, майонез, соль и перец и перемешайте.

Распределите массу по хлебу. При желании посыпьте бутерброды рубленой зеленью.

Бутерброды с сыром и яйцом

Вам понадобиться

батон белый - 0,5 шт.;

сырок плавленный - 100 г;

яйца - 2 шт.;

чеснок - 2-3 зубчика;

соль, черный молотый перец - по вкусу;

майонез или сметана - по вкусу;

масло растительное (рафинированное) для обжаривания;

зелень, перец болгарский красный для украшения.

Яйца отварить и остудить. Очистить и натереть на средней терке.

Сырок плавленный также натереть на терке, добавить к яйцам. Посолить и поперчить.

Заправить массу майонезом или сметаной. Добавить чеснок, пропущенный через пресс.

Обжарить на растительном масле до румяности с одной стороны. Дать остыть.

Батон порезать ломтиками, каждый - разрезать пополам. Обжарить на растительном масле до румяности с одной стороны.

Натереть поджаренную сторону каждой греночки чесноком и смазать подготовленной яично-сырной массой. Украсить зеленью и кусочками красного болгарского перца.