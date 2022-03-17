Быстрые рецепты в мультиварке: 5 невероятно вкусных блюд за 20 минут

Что приготовить в мультиварке рецепты / ua.depositphotos.com

Во время войны в Украине каждая хозяйка мечтает приготовить быстрые и вкусные блюда. Если у вас есть в доме мультиварка, тогда каждой хозяйке будет готовить в два раза проще.

Мы собрали самые простые и быстрые рецепты, которые помогут приготовить невероятные блюда для всей семьи за считанные минуты.

Рецепты в мультиварке станут палочкой выручалочкой для вас.

Рис в мультиварке с курицей и овощами

Вам понадобится:

Рис

Куриное филе

Смесь овощей

Рис хорошо промыть, куриное филе порезать на кубики и отправить в чашу к мультиварке.

Немного добавить растительного масла и поставить на режим "Жарка" на 10 минут.

Добавляем к куриному филе овощную смесь и рис.

Посолить и по вкусу добавить приправы.

Залить все водой к соотношению 1:2.

Меняем режим на приготовление "риса" и ждем 15 минут.

Вкуснейший борщ в мультиварке - рецепт ​

Вам понадобится:

Мясо свинина или говядина - 300 грамм

Картошка - 2 штуки

Буряк - 1 штука

Морковка - 1 штука

Капуста

Лук

Томатная паста

Соль, перец, лавровый лист

Лук мелко порезать, положить в чашу мультиварки, добавить немного масла и обжарить на режиме "Жарка" лук 10 минут.

Буряк и морковь натереть на крупной терке и добавить к луку, перевести мультиварку на режим "Тушение".

В это время нарезаем капусту, картошку и мясо.

Отправляем все в мультиварку и добавляем воду.

Переводим мультиварку в режим "Суп", добавляем соль, лавровый лист и перец.

За 5 минут до приготовления борща в мультиварке добавляем мелко порезанную зелень.

Борщ в мультиварке рецепт / ua.depositphotos.com

Куриный бульон в мультиварке - рецепт

Вам понадобится:

Куриные бедра - 1 штука

Вода

Соль, специи

Морковка

Лук

Курицу хорошо промыть и можно поделить на кусочки.

В чашу мультиварки залить воду, добавить курицу, морковку, лук и соль.

Поставить в режим "Быстрого приготовления" и варить бульон 20 минут. По желанию добавить лавровый лист.

Гречка с тефтелями в мультиварке - рецепт

Вам понадобится:

Тефтели - 8 штук

Морковка

Гречка

Лук

Сметана

В мультиварке выставляем режим "Жарка" добавляем немного масла и обжариваем тефтели 10 минут. Достаем и даем немного остынуть.

В это время чистим лук и морковку, обжариваем в мультиварке, добавляем гречку, предварительно уже промытую.

Добавляем гречку, пару ложек сметаны или томатной пасты, заливаем водой.

Ставим на режим "Тушение" на 10 минут.

Позже добавляем тефтели к гречке и готовим еще 20 минут.

Рыба с овощами в мультиварке за 3 минуты

Вам понадобится:

Хек - 3 штуки

Лук

Морковка

Смесь овощей

Рыбу хорошо почистить и посолить.

Нарезаем кусочками, добавляем перец и приправку по вкусу.

Нарезать дольки лимона и сбрызнуть хек.

В чашу мультиварки добавить овощи и тушить 10 минут.

В это время рыба немного замариновалась, перекладываем к овощам, добавляем воду.

Включаем режим "Тушения" и готовить хек с овощами в мультиварке 3 минуты.

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