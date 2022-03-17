Быстрые рецепты в мультиварке: 5 невероятно вкусных блюд за 20 минут

Эти рецепты в мультиварке станут палочкой выручалочкой для вас.
Во время войны в Украине каждая хозяйка мечтает приготовить быстрые и вкусные блюда. Если у вас есть в доме мультиварка, тогда каждой хозяйке будет готовить в два раза проще.
Мы собрали самые простые и быстрые рецепты, которые помогут приготовить невероятные блюда для всей семьи за считанные минуты.
Рецепты в мультиварке станут палочкой выручалочкой для вас.
Рис в мультиварке с курицей и овощами
Вам понадобится:
- Рис
- Куриное филе
- Смесь овощей
Рис хорошо промыть, куриное филе порезать на кубики и отправить в чашу к мультиварке.
Немного добавить растительного масла и поставить на режим "Жарка" на 10 минут.
Добавляем к куриному филе овощную смесь и рис.
Посолить и по вкусу добавить приправы.
Залить все водой к соотношению 1:2.
Меняем режим на приготовление "риса" и ждем 15 минут.
Вкуснейший борщ в мультиварке - рецепт
Вам понадобится:
- Мясо свинина или говядина - 300 грамм
- Картошка - 2 штуки
- Буряк - 1 штука
- Морковка - 1 штука
- Капуста
- Лук
- Томатная паста
- Соль, перец, лавровый лист
Лук мелко порезать, положить в чашу мультиварки, добавить немного масла и обжарить на режиме "Жарка" лук 10 минут.
Буряк и морковь натереть на крупной терке и добавить к луку, перевести мультиварку на режим "Тушение".
В это время нарезаем капусту, картошку и мясо.
Отправляем все в мультиварку и добавляем воду.
Переводим мультиварку в режим "Суп", добавляем соль, лавровый лист и перец.
За 5 минут до приготовления борща в мультиварке добавляем мелко порезанную зелень.
Куриный бульон в мультиварке - рецепт
Вам понадобится:
- Куриные бедра - 1 штука
- Вода
- Соль, специи
- Морковка
- Лук
Курицу хорошо промыть и можно поделить на кусочки.
В чашу мультиварки залить воду, добавить курицу, морковку, лук и соль.
Поставить в режим "Быстрого приготовления" и варить бульон 20 минут. По желанию добавить лавровый лист.
Гречка с тефтелями в мультиварке - рецепт
Вам понадобится:
- Тефтели - 8 штук
- Морковка
- Гречка
- Лук
- Сметана
В мультиварке выставляем режим "Жарка" добавляем немного масла и обжариваем тефтели 10 минут. Достаем и даем немного остынуть.
В это время чистим лук и морковку, обжариваем в мультиварке, добавляем гречку, предварительно уже промытую.
Добавляем гречку, пару ложек сметаны или томатной пасты, заливаем водой.
Ставим на режим "Тушение" на 10 минут.
Позже добавляем тефтели к гречке и готовим еще 20 минут.
Рыба с овощами в мультиварке за 3 минуты
Вам понадобится:
- Хек - 3 штуки
- Лук
- Морковка
- Смесь овощей
Рыбу хорошо почистить и посолить.
Нарезаем кусочками, добавляем перец и приправку по вкусу.
Нарезать дольки лимона и сбрызнуть хек.
В чашу мультиварки добавить овощи и тушить 10 минут.
В это время рыба немного замариновалась, перекладываем к овощам, добавляем воду.
Включаем режим "Тушения" и готовить хек с овощами в мультиварке 3 минуты.
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