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Бюджетное блюдо, которое должно быть на каждом столе: рецепт на Новый год с 1 секретным ингредиентом

30 декабря 2022, 16:41
2 очень вкусный блюда на Рождество и Новый год 2023. Невероятный рецепт салата с кальмарами.
Греческий салат рецепт, как приготовить салат греческий
Как приготовить греческий салат рецепт / ua.depositphotos.com

Чтобы год Кролика принес в вашу семью удачу, нужно правильно приготовить меню на Новый год. Советуем приготовить 2 очень простых, но вкусных салата для встречи нового года и Рождества 2023.

Салат с кальмарами на Новый год можно приготовить очень вкусно, если знать 1 секрет.

А вот Греческий салат станет превосходным блюдом на празднике. Такие простые салаты можно приготовить на Рождество, чтобы оформить настоящий стол из 12 блюд.

Салат с кальмарами - простейший рецепт

Вам понадобиться:

  • Капуста пекинская - 400 гр
  • Кальмары - 1 упаковка (300 гр)
  • Кукуруза сладкая - 3 столовые ложки
  • Лук
  • Уксус
  • Лимон
  • Горчица в зернах
  • Оливковое масло

Кальмары советуем покупать уже готовые. Можно приготовить и мороженные.

Опустите кальмары в кипяток на 2 минуты и сразу доставайте. Если передержать кальмары в воде, они станут резиновыми и невкусными.

Смешайте горчицу, сок лимона, лук, уксус и замаринуйте кальмары на 30 минут. Можно добавить любимые специи.

Пекинскую капусту помыть, порезать. Смешать с кукурузой и добавить кальмары.

Салат с кальмарами немного посолить, заправить зернами горчицы и лимонным соком.

Украсить салат на Рождество гранатом.

Классический Греческий салат - рецепт

Вам понадобиться:

  • Сыр Фета
  • Помидоры - 2 шт
  • Огурцы - 2 шт
  • Салатный лук - 1 шт
  • Оливки
  • Оливковое масло
  • Лимон

С оливок слить всю жидкость. Можно порезать пополам.

Огурцы и помидоры помыть, порезать кубиками.

Салатный лук почистить и мелко порезать. Можно оставить кольцами.

Смешать в глубокой тарелке все овощи.

Порезать Фету и добавить в салат.

Посолить, добавить оливковое масло и полить лимонным соком.

Подавать салат с тоненькими кусочками лимона.

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