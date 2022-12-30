Бюджетное блюдо, которое должно быть на каждом столе: рецепт на Новый год с 1 секретным ингредиентом

2 очень вкусный блюда на Рождество и Новый год 2023. Невероятный рецепт салата с кальмарами.

Как приготовить греческий салат рецепт / ua.depositphotos.com

Чтобы год Кролика принес в вашу семью удачу, нужно правильно приготовить меню на Новый год. Советуем приготовить 2 очень простых, но вкусных салата для встречи нового года и Рождества 2023.

Салат с кальмарами на Новый год можно приготовить очень вкусно, если знать 1 секрет.

А вот Греческий салат станет превосходным блюдом на празднике. Такие простые салаты можно приготовить на Рождество, чтобы оформить настоящий стол из 12 блюд.

Салат с кальмарами - простейший рецепт

Вам понадобиться:

Капуста пекинская - 400 гр

Кальмары - 1 упаковка (300 гр)

Кукуруза сладкая - 3 столовые ложки

Лук

Уксус

Лимон

Горчица в зернах

Оливковое масло

Кальмары советуем покупать уже готовые. Можно приготовить и мороженные.

Опустите кальмары в кипяток на 2 минуты и сразу доставайте. Если передержать кальмары в воде, они станут резиновыми и невкусными.

Смешайте горчицу, сок лимона, лук, уксус и замаринуйте кальмары на 30 минут. Можно добавить любимые специи.

Пекинскую капусту помыть, порезать. Смешать с кукурузой и добавить кальмары.

Салат с кальмарами немного посолить, заправить зернами горчицы и лимонным соком.

Украсить салат на Рождество гранатом.

Классический Греческий салат - рецепт

Вам понадобиться:

Сыр Фета

Помидоры - 2 шт

Огурцы - 2 шт

Салатный лук - 1 шт

Оливки

Оливковое масло

Лимон

С оливок слить всю жидкость. Можно порезать пополам.

Огурцы и помидоры помыть, порезать кубиками.

Салатный лук почистить и мелко порезать. Можно оставить кольцами.

Смешать в глубокой тарелке все овощи.

Порезать Фету и добавить в салат.

Посолить, добавить оливковое масло и полить лимонным соком.

Подавать салат с тоненькими кусочками лимона.

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