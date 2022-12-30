Бюджетное блюдо, которое должно быть на каждом столе: рецепт на Новый год с 1 секретным ингредиентом

Чтобы год Кролика принес в вашу семью удачу, нужно правильно приготовить меню на Новый год. Советуем приготовить 2 очень простых, но вкусных салата для встречи нового года и Рождества 2023.
Салат с кальмарами на Новый год можно приготовить очень вкусно, если знать 1 секрет.
А вот Греческий салат станет превосходным блюдом на празднике. Такие простые салаты можно приготовить на Рождество, чтобы оформить настоящий стол из 12 блюд.
Салат с кальмарами - простейший рецепт
Вам понадобиться:
- Капуста пекинская - 400 гр
- Кальмары - 1 упаковка (300 гр)
- Кукуруза сладкая - 3 столовые ложки
- Лук
- Уксус
- Лимон
- Горчица в зернах
- Оливковое масло
Кальмары советуем покупать уже готовые. Можно приготовить и мороженные.
Опустите кальмары в кипяток на 2 минуты и сразу доставайте. Если передержать кальмары в воде, они станут резиновыми и невкусными.
Смешайте горчицу, сок лимона, лук, уксус и замаринуйте кальмары на 30 минут. Можно добавить любимые специи.
Пекинскую капусту помыть, порезать. Смешать с кукурузой и добавить кальмары.
Салат с кальмарами немного посолить, заправить зернами горчицы и лимонным соком.
Украсить салат на Рождество гранатом.
Классический Греческий салат - рецепт
Вам понадобиться:
- Сыр Фета
- Помидоры - 2 шт
- Огурцы - 2 шт
- Салатный лук - 1 шт
- Оливки
- Оливковое масло
- Лимон
С оливок слить всю жидкость. Можно порезать пополам.
Огурцы и помидоры помыть, порезать кубиками.
Салатный лук почистить и мелко порезать. Можно оставить кольцами.
Смешать в глубокой тарелке все овощи.
Порезать Фету и добавить в салат.
Посолить, добавить оливковое масло и полить лимонным соком.
Подавать салат с тоненькими кусочками лимона.
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