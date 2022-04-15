Что нужно готовить на Вербное воскресенье 2022: пять вкуснейших рецептов

Меню на вербное воскресенье 2022 / ua.depositphotos.com

В 2022 году Вербное воскресенье выпадает на 17 апреля. Этот праздник переходящий и зависит от даты Пасхи.

Шумно и весело Вербное воскресенье отмечать не принято, правда родных за большим столом собрать нужно.

Вербное воскресенье выпадает на Великий пост. Хозяйки готовят разнообразное меню, которое любят ваши близкие.

Что должно быть на столе в Вербное воскресенье

Каши и блюда из злаков,

Овощные голубцы

Постные пироги,

Блины,

Овощные салаты.

Мы составили несколько рецептов на Вербное воскресенье 2022. ​

Гречневые блины на Вербное воскресенье - рецепт

Вам понадобится:

Гречневая мука - 3 столовые ложки

Пшеничная мука

Дрожжи - 25 г

Соль, сахар

Вода

Масло для жарки

Гречневую муку залить на 1 час водой и дать постоять, добавить дрожжи и сделать опару.

Далее добавляем пару столовых ложек пшеничной муки, стакан кипятка и замешиваем тесто.

Позже добавить сахар и соль, все хорошо перемешиваем.

Добавляем 4 столовые ложки масла и выпекаем гречневые блины на хорошо разогретой сковороде.

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Постное Оливье - рецепт

Вам понадобится:

Картошка - 3 шт.

Морковка - 1 шт.

Грибы - 100 г

Огурец свежий или соленый - 3 шт.

Листья салата

Авокадо - 1 шт

Маслины

Картошку и морковку отварить и почистить.

Шампиньоны нарежьте, поджарьте или отварите.

Салат нарезать тонкой соломкой, с маслин удалить косточку.

Авокадо порезать небольшими кубиками.

Все ингредиенты перемешайте, посолите, заправьте постным майонезом.

Постный салат Анастасия - рецепт

Вам понадобится:

Морковка

Грецкие орехи

Лук

Грибы

Чернослив по вкусу

Грибы и лук почистить, порезать соломкой. Морковку натереть на крупной терке, орехи измельчить. Грибы и лук обжарить в постном масле 10 минут, добавить морковь.

Салат выкладывать слоями.

Грибы, лук морковь, далее чернослив, орехи. Все слоя промазывать постным майонезом.

Салат должен настоятся в холодильнике.

Картофельные котлеты на Вербное воскресенье - рецепт

Вам понадобится:

Картошка - 600 гр

Сливочное масло - 50 г

Яйца - 2 штуки

Мука

Лук

Панировочные сухари

Картофель отварить и сделать пюре.

Добавить сливочное масло, 2 желтка, 2 столовые ложки муки и обжаренный лук.

Все хорошо перемешать и сформировать котлетки.

Обвалять в панировочных сухарях и обжарить с двух сторон.

Вкуснейшие гречаники

Вам понадобится:

Фарш куриный

Гречневая крупа - 1 стакан

Яйца - 2 штуки

Лук репчатый

Гречку хорошо промыть и отварить в подсолнечной воде. Лук добавить к фаршу, хорошо перемешать.

Гречку добавляем к фаршу, далее яйца и

Сформировать из фарша и гречки небольшие шарики или котлетки и запечь в духовке до румяного цвета.

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