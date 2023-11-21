Вы забудете дорогу в пекарню после этого десерта слоек с яблоками, быстрый рецепт

Нежное слоеное тесто и сочные, ароматные яблоки, насыщенные корицей - вот в чем очарование рецепта слоек с яблоками. Эта простая и в то же время удивительно вкусная выпечка станет настоящим украшением к чаю или семейному ужину. Приготовление не требует особых навыков, а результат подарит непревзойденный вкус.
Слойка с яблоками из готового теста - рецепт
Ингредиенты:
- слоено-дрожжевое тесто
- 2-3 яблока
- 20 г. сливочного масла
- сахар
- корица
- 1 яйцо
Приготовление: для таких слоек берем слоено-дрожжевое тесто. Достаем его из упаковки и размораживаем при комнатной температуре. Яблоки нарезаем и обжариваем на сливочном масле 10 минут, обязательно добавляем сахар и корицу по вкусу. Тесто раскатываем и делим на 3 равные части, делаем разрезы как на видео и выкладываем яблоки. Вилкой защипываем края и перекладываем слойки на застеленный пергаментом противень. Смазываем яйцом и присыпаем сахаром. Отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 20-25 минут.
Смотрите, как приготовить слойку с яблоками из слоеного теста:
@pollicooking Слойки с яблоками * слоено-дрожжевое тесто от @levada.ua • 2-3 яблочка * 20 г. сливочного масла * сахар * корица * 1 яйцо для таких слоек я всегда выбираю слоено-дрожжевое тесто от @levada.ua , потому что изделия из него пухлые и очень вкусные. Тесто достаем из упаковки и размораживаем при комнатной температуре. Яблоки нарезаем и обжариваем на сливочном масле 10 минуток, обязательно добавляем сахар и корицу по вкусу. Тесто раскатываем и делим на 3 равные части, делаем разрезы как на видео и выкладываем яблоки. Вилкой защипываем края и перекладываем слойки на застеленный пергаментом противень. Смазываем яйцом и присыпаем сахаром. Отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 20-25 минут. Приятного аппетита❤️ # швидкавыпечка# слойки# выпечкаблуками# яблокарецепты# готоветисто оригінальний оригинальный звук-Polinochka
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