Вы забудете дорогу в пекарню после этого десерта слоек с яблоками, быстрый рецепт

Тесто для конвертиков с яблоками из слоеного теста готовить не нужно.

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Слойка с яблоком / коллаж Главред, фото скриншот TikTok (pollicooking)

Нежное слоеное тесто и сочные, ароматные яблоки, насыщенные корицей - вот в чем очарование рецепта слоек с яблоками. Эта простая и в то же время удивительно вкусная выпечка станет настоящим украшением к чаю или семейному ужину. Приготовление не требует особых навыков, а результат подарит непревзойденный вкус.

Слойка с яблоками из готового теста - рецепт

Ингредиенты:

слоено-дрожжевое тесто

2-3 яблока

20 г. сливочного масла

сахар

корица

1 яйцо

Приготовление: для таких слоек берем слоено-дрожжевое тесто. Достаем его из упаковки и размораживаем при комнатной температуре. Яблоки нарезаем и обжариваем на сливочном масле 10 минут, обязательно добавляем сахар и корицу по вкусу. Тесто раскатываем и делим на 3 равные части, делаем разрезы как на видео и выкладываем яблоки. Вилкой защипываем края и перекладываем слойки на застеленный пергаментом противень. Смазываем яйцом и присыпаем сахаром. Отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 20-25 минут.

видео дня

Смотрите, как приготовить слойку с яблоками из слоеного теста:

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