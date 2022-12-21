Как быстро засолить кусочки рыбы: идеальный рецепт к Новому году умопомрачительной закуски за 1 час

Вкуснейшая красная рыба на Новый год. Как засолить кусочки семги или лосося.

Как засолить красную рыбу на Новый год 2023 / ua.depositphotos.com

Красная рыба сейчас стала очень дорогой, но побаловать родных всегда хочется. Предлагаем вам узнать рецепт бюджетной закуски к новогоднему столу. Засолить брюшки красной рыбки можно очень быстро. Такие кусочки не будут отличаться от стейков лосося.

Главред расскажет, как засолить красную рыбу за 1 час прямо перед праздником.

Этот рецепт очень простой и много времени не занимайте, попробуйте приготовить.

Засолить красную рыбу кусочками - рецепт

Вам понадобится:

Кусочки семги или лосося - 400-600 гр

Соль - 1,5 столовые ложки

Сахар - 1 столовая ложка

Перец молотый - по вкусу

Лавровый лист

Лимон

Вода - 150 мл

В глубокой пиале смешать соль, сахар, перец, налить воду и добавить лавровый лист.

Перемешать и дать полностью раствориться рассолу.

Кусочки очистить, удалить косточки и просушить.

переложите всю красную рыбку в рассол.

Накрываем посуду пищевой пленкой и даем постоять до 1,5 часов.

Подавать к столу сбрызнув лимонным соком.

Засолить красную рыбу обрезки - рецепт

Вам понадобится:

Рыба красная - 400 гр

Соль - 2 столовые ложки

Сахар - 2 столовые ложки

Можно в рецепт добавить перец или сушеные травы.

Смешать соль, сахар, специи.

Кусочки красной рыбы разморозить, обязательно промыть и просушить бумажными полотенцами.

Каждый кусочек натереть смесью из соли, сахара и специй.

Заворачиваем красную рыбу в фольгу. Можно отправить в холодильник на 1 час.

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