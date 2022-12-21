Как быстро засолить кусочки рыбы: идеальный рецепт к Новому году умопомрачительной закуски за 1 час

Красная рыба сейчас стала очень дорогой, но побаловать родных всегда хочется. Предлагаем вам узнать рецепт бюджетной закуски к новогоднему столу. Засолить брюшки красной рыбки можно очень быстро. Такие кусочки не будут отличаться от стейков лосося.
Главред расскажет, как засолить красную рыбу за 1 час прямо перед праздником.
Этот рецепт очень простой и много времени не занимайте, попробуйте приготовить.
Засолить красную рыбу кусочками - рецепт
Вам понадобится:
- Кусочки семги или лосося - 400-600 гр
- Соль - 1,5 столовые ложки
- Сахар - 1 столовая ложка
- Перец молотый - по вкусу
- Лавровый лист
- Лимон
- Вода - 150 мл
В глубокой пиале смешать соль, сахар, перец, налить воду и добавить лавровый лист.
Перемешать и дать полностью раствориться рассолу.
Кусочки очистить, удалить косточки и просушить.
переложите всю красную рыбку в рассол.
Накрываем посуду пищевой пленкой и даем постоять до 1,5 часов.
Подавать к столу сбрызнув лимонным соком.
Засолить красную рыбу обрезки - рецепт
Вам понадобится:
- Рыба красная - 400 гр
- Соль - 2 столовые ложки
- Сахар - 2 столовые ложки
Можно в рецепт добавить перец или сушеные травы.
Смешать соль, сахар, специи.
Кусочки красной рыбы разморозить, обязательно промыть и просушить бумажными полотенцами.
Каждый кусочек натереть смесью из соли, сахара и специй.
Заворачиваем красную рыбу в фольгу. Можно отправить в холодильник на 1 час.
Читайте также:
- Рецепт, который должен быть на каждом новогоднем столе 2023: принесет всем успех
- Шикарная фаршированная скумбрия на Рождество и Новый год: рецепт, от которого невозможно устоять
- Бомба закуска на Новый год 2023: рецепт шикарных рулетиков с бюджетной начинкой