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Как быстро засолить кусочки рыбы: идеальный рецепт к Новому году умопомрачительной закуски за 1 час

21 декабря 2022, 18:29
Вкуснейшая красная рыба на Новый год. Как засолить кусочки семги или лосося.
Рецепт красной рыбы на Новый год, как засолить красную рыбу на Новый год 2023
Как засолить красную рыбу на Новый год 2023 / ua.depositphotos.com

Красная рыба сейчас стала очень дорогой, но побаловать родных всегда хочется. Предлагаем вам узнать рецепт бюджетной закуски к новогоднему столу. Засолить брюшки красной рыбки можно очень быстро. Такие кусочки не будут отличаться от стейков лосося.

Главред расскажет, как засолить красную рыбу за 1 час прямо перед праздником.

Этот рецепт очень простой и много времени не занимайте, попробуйте приготовить.

Засолить красную рыбу кусочками - рецепт

Вам понадобится:

  • Кусочки семги или лосося - 400-600 гр
  • Соль - 1,5 столовые ложки
  • Сахар - 1 столовая ложка
  • Перец молотый - по вкусу
  • Лавровый лист
  • Лимон
  • Вода - 150 мл

В глубокой пиале смешать соль, сахар, перец, налить воду и добавить лавровый лист.

Перемешать и дать полностью раствориться рассолу.

Кусочки очистить, удалить косточки и просушить.

переложите всю красную рыбку в рассол.

Накрываем посуду пищевой пленкой и даем постоять до 1,5 часов.

Подавать к столу сбрызнув лимонным соком.

Засолить красную рыбу обрезки - рецепт

Вам понадобится:

  • Рыба красная - 400 гр
  • Соль - 2 столовые ложки
  • Сахар - 2 столовые ложки

Можно в рецепт добавить перец или сушеные травы.

Смешать соль, сахар, специи.

Кусочки красной рыбы разморозить, обязательно промыть и просушить бумажными полотенцами.

Каждый кусочек натереть смесью из соли, сахара и специй.

Заворачиваем красную рыбу в фольгу. Можно отправить в холодильник на 1 час.

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