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Как правильно варить рис и почему никогда нельзя выливать рисовый отвар: три правила для хозяйки

15 мая 2022, 21:01

Чтобы блюдо из риса вышло идеальным, советуем никогда не выливать рисовый отвар.

рис, как варить рис
Как варить рис правильно / ua.depositphotos.com

Каждая хозяйка мечтает побаловать своих близких вкусным пловом или гарниром из риса, но не все знают, как правильно его приготовить.

Весь секрет заключается в том, что разные сорта риса варятся по-разному.

Мы расскажем несколько простых правил для каждой хозяйки, и ваши блюда будут вкуснее.

Как правильно варить рис

  • Длиннозерный рис более рассыпчатый, он хорошо подходит для пловов и гарниров.
  • Круглозерный рис часто используют для приготовления каш.
  • Среднезернистый рис обычно используют для ризотто и супы.

Рис нужно хорошо промыть под проточной водой, но не повредить зернышки.

Чтобы рис был вкусным, воде нужно дать стечь и сразу засыпать в кастрюлю для варки.

Нельзя рис промыть и оставить еще отстояться, чтобы он высок. Правильно варить рис мокрым.

Правильно приготовление риса 1:2, а не 1:1.

Варить рис нужно на маленьком огне, а солить после закипания.

Куда использовать воду из под риса

Опытные хозяйки всегда имеют под рукой рисовый отвар. Он прекрасно подходит для рагу, бульона или подливы.

Чтобы блюда выходили вкусными, рисовый отвар придает нежную консистенцию и не влияет на конечный вкус блюда.

А еще, считается, что рисовый отвар это недорогое и эффективное натуральное средство для очищения, тонизирования и осветления кожи, борьбы с солнечными ожогами и пигментными пятнами. Тщательно смочите ватный тампон в рисовом отваре и нанесите жидкость на лицо утром и вечером. Дайте лицу высохнуть естественным путем и, по возможности, не смывайте.

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