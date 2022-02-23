Как за 5 минут приготовить легендарные орешки со сгущенкой дома: пошаговый рецепт с фото

Орешки со сгущенкой / ua.depositphotos.com

Орешки со сгущенкой любят все без исключения. Этот простой и очень вкусный рецепт, сделает ваших близких счастливее. Ведь побаловать близких можно просто так.

Чтобы приготовить орешки со сгущенкой, нужно всего немного вашего времени.

Рецепт орешков со сгущенкой - как готовить

Вам понадобится:

Масло или маргарин - 1 штука

Мука - 500 грамм

Яйца - 3 штуки

Сахар - 200 грамм

Сода - половина чайной ложки

Сгущенка - 1 банка

Белки хорошо взбить с сахаром, до пышной пены.

Соду в это время погасить уксусом и добавить к плотной массе белков.

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Муку просеять, маргарин должен быть комнатной температуры.

Смешать все с белками и замесить тесто, которое должно быть эластичным.

Форму для орешком поставить на плиту.

Сделать из теста небольшие шарики и выложить в форму.

Выпекать по 2 минуты на максимальном огне.

Сгущенку хорошо перемешать и заполнить еще теплые орешки.

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