Как за 5 минут приготовить легендарные орешки со сгущенкой дома: пошаговый рецепт с фото

Удивительно вкусные орешки со сгущенкой готовить очень просто и быстро.
Орешки со сгущенкой любят все без исключения. Этот простой и очень вкусный рецепт, сделает ваших близких счастливее. Ведь побаловать близких можно просто так.
Чтобы приготовить орешки со сгущенкой, нужно всего немного вашего времени.
Рецепт орешков со сгущенкой - как готовить
Вам понадобится:
- Масло или маргарин - 1 штука
- Мука - 500 грамм
- Яйца - 3 штуки
- Сахар - 200 грамм
- Сода - половина чайной ложки
- Сгущенка - 1 банка
Белки хорошо взбить с сахаром, до пышной пены.
Соду в это время погасить уксусом и добавить к плотной массе белков.
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Муку просеять, маргарин должен быть комнатной температуры.
Смешать все с белками и замесить тесто, которое должно быть эластичным.
Форму для орешком поставить на плиту.
Сделать из теста небольшие шарики и выложить в форму.
Выпекать по 2 минуты на максимальном огне.
Сгущенку хорошо перемешать и заполнить еще теплые орешки.
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Автор: Мария Тупик