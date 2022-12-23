Королевский рецепт Шубы на Новый год 2023: невозможно вкусный салат, который еще никто не пробовал

Вкусный салат Селедка под Шубой - это традиционное блюдо на новогоднем столе. Мы предлагаем узнать рецепт Шубы, который еще никто не пробовал из ваших близких.
Удивительное сочетание скумбрии с овощами, которое невероятно раскроет знаменитый салат по-новому.
Предлагаем приготовить на Новый год 2023 рецепт классической шубы.
Шуба классический рецепт со скумбрией - пошаговый рецепт
Вам понадобится:
- Картошка - 3-4 шт
- Скумбрия - 1 шт (до 400 гр)
- Лук - 1 шт
- Креветки - для украшения по желанию
- Яйца - 2-3 шт
- Майонез
- Греческий йогурт
- Крабовые палочки
Картошку и морковку помыть, отварить 15 минут и остудить.
Овощи почистить и натереть на крупной терке.
Яйца также отварить вкрутую и измельчить. Можно отдельно желтки и белки.
Лук почистить и очень мелко порезать.
Креветки разморозить или отварить.
Скумбрию почистить, убрать пленку и порезать мелкими кусочками.
Крабовые палочки мелко измельчить.
2 столовые ложки майонеза смешать с греческим йогуртом и сделать такой соус для салата Шубы на Новый год 2023.
Каждый слой королевского салата на Новый год 2023 промазываем соусом.
Пошаговый рецепт салата Шуба на Новый год:
- Картошка
- Скумбрия
- Лук
- Креветки
- Яйца,
- Морковка,
- Крабовые палочки.
Украсить салат Шуба на Новый год Кролика веточками укропа или петрушки.
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