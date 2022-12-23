Королевский рецепт Шубы на Новый год 2023: невозможно вкусный салат, который еще никто не пробовал

Вкуснейший рецепт уникального салата Шуба на Новый год 2023. Превзойдет даже классический рецепт селедки под шубой.

Скумбрия под шубой рецепт на Новый год 2023 / ua.depositphotos.com

Вкусный салат Селедка под Шубой - это традиционное блюдо на новогоднем столе. Мы предлагаем узнать рецепт Шубы, который еще никто не пробовал из ваших близких.

Удивительное сочетание скумбрии с овощами, которое невероятно раскроет знаменитый салат по-новому.

Предлагаем приготовить на Новый год 2023 рецепт классической шубы.

Шуба классический рецепт со скумбрией - пошаговый рецепт

Вам понадобится:

Картошка - 3-4 шт

Скумбрия - 1 шт (до 400 гр)

Лук - 1 шт

Креветки - для украшения по желанию

Яйца - 2-3 шт

Майонез

Греческий йогурт

Крабовые палочки

Картошку и морковку помыть, отварить 15 минут и остудить.

Овощи почистить и натереть на крупной терке.

Яйца также отварить вкрутую и измельчить. Можно отдельно желтки и белки.

Лук почистить и очень мелко порезать.

Креветки разморозить или отварить.

Скумбрию почистить, убрать пленку и порезать мелкими кусочками.

Крабовые палочки мелко измельчить.

2 столовые ложки майонеза смешать с греческим йогуртом и сделать такой соус для салата Шубы на Новый год 2023.

Каждый слой королевского салата на Новый год 2023 промазываем соусом.

Пошаговый рецепт салата Шуба на Новый год:

Картошка

Скумбрия

Лук

Креветки

Яйца,

Морковка,

Крабовые палочки.

Украсить салат Шуба на Новый год Кролика веточками укропа или петрушки.

Читайте также: