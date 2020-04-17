Самый вкусный кулич краффин, рецепт

Небольшая кружевная пасха краффин выпекается около 40 минут / instagram.com/ksenaia

Некоторым гурманам уже приелся традиционный праздничный хлеб, который выпекают на Пасху – куличи, паски, пасхи – и хочется чего-то изысканного, необычного и впечатляющего.

Такие запросы может удовлетворить пасха краффин – она кружевная, воздушная и очень ароматная.

Одно только необычное название паски и ее характеристики могут внушить небольшой страх, может показаться, что она очень сложно готовится, и понадобятся чуть ли не трюфели. Успокойтесь, такая паска готовится не сложнее, чем обычная, и ингредиенты понадобятся такие же.

Главред решил объяснить, как готовится кружевной кулич краффин, найти самый вкусный пошаговый рецепт с фото, а также объяснить, как правильно выпекать и украшать такой праздничный хлеб.

Как готовится самый вкусный пасхальный кулич краффин – рецепт

Что понадобится:

350 г муки;

1 чайная ложка сухих активных дрожжей;

160 г сливочного масла;

1 яйцо и 2 желтка;

150 мл молока;

80 г обычного сахара;

1 пачка ванильного сахара;

Щепотка соли;

120 г сухофруктов.

Любой рецепт пасхального кулича, даже самый лучший, можно легко испортить, если не придерживаться важнейших правил приготовления пасхального хлеба.

Все продукты, которые вы будете использовать, должны быть качественными, свежими и теплыми. Тесту противопоказаны сквозняк и плохое настроение. Мука обязательно должна быть сухой и просеянной, а дрожжи – свежими.

Самый вкусный кулич краффин – пошаговый рецепт с фото

Для приготовления краффина, как и для приготовления обычной паски, понадобится опара (закваска). Сделать ее предельно просто – в теплое молоко всыпьте столовую ложку сахара, дрожжи, перемешайте ингредиенты, накройте и поставьте смесь туда, где тепло и нет сквозняков. Дайте дрожжам заработать – оставьте смесь в покое приблизительно на 20 минут.

Через 20 минут нужно убедиться, что дрожжи у вас были живыми и сделали свою работу – на опаре должна появиться пена.

Всыпьте в яйца соль, обычный сахар и ванильный сахар и все взбейте, чтобы получилась пышная белая масса.

Потом в просеянную муку влейте опару, 40 г растопленного масла, взбитые яйца, все аккуратно перемешивайте и замесите тесто.

Тесто на пасхальный кулич сначала будет очень сильно липнуть к рукам, чтобы работать было проще – смажьте ладони небольшим количеством растительного масла.

Тщательно вымешивайте тесто, насытьте его кислородом, тогда изделие будет очень нежным. Готовое тесто должно быть эластичным. Готовьтесь – работать с тестом придется не менее 10 минут.

Когда закончите месить, уложите тесто в большую миску, укутайте и поставьте в теплое укромное местечко приблизительно на два часа. Дайте тесту хорошенько подрасти.

Тесто на краффин должно хорошенько подрасти в укромном местечке / Скриншот

Пока тесто потихоньку подходит, можно использовать время с пользой – промойте сухофрукты и просушите. Если сухофрукты очень твердые, их стоит оставить в теплой воде, а потом – просушить.

Когда тесто подойдет, разделите его на три части, скатайте три шара, накройте и снова ждите. В этот раз очень долго ждать не придется – дайте тесту постоять в тепле 20 минут.

Когда шарики теста увеличатся в объеме, придет время браться за самый сложный этап приготовления краффина – формирование кулича.

Как формируется пасхальный кулич краффин – фото

Сначала размягчите 120 г сливочного масла. Потом каждый шар из теста нужно раскатать так, чтобы получился тонкий прямоугольник. Да, немного сложновато, но вполне возможно если постараться.

Раскатанное тесто смажьте сливочным маслом, а потом выложите сухофрукты. Потом из теста нужно сделать рулеты. Вроде бы ничего сложного. Эти рулеты нужно будет разрезать ножом пополам вдоль, но не до конца – оставьте 1 см теста в конце неразрезанным.

После этого нужно "включить точность" и кулич пасхальный обязательно получиться кружевным – закручивайте спиралью одну половинку рулета к его началу, а потом вторую – только поднимайте ее и закручивайте поверх первой.

Читайте такжеВкусное и красивое пасхальное меню: что приготовить на Пасху 2020Чтобы понять, как делается такая паска, лучше все увидеть своими глазами. Сформированные куличи уложите в формы для выпекания, накройте и дайте им постоять в тепле и подрасти на протяжении часа.

Чтобы узнать, как формируется кружевной кулич – рецепт и самые подробные объяснения не помогут. Посмотрите фотогалерею, на снимках видно, как сделать такую паску.

Когда куличи подрастут в формах, – можно себя похвалить – все самое сложное позади, но впереди остался самый ответственный процесс. Здесь тоже главное – не налажать.

Самый вкусный рецепт кулича пасхального – как выпекать краффины

Небольшие краффины выпекаются 40 минут, но при разной температуре. Первые 20 минут изделия нужно выпекать при температуре 180 градусов, а потом немного убавьте температуру и допекайте паски при температуре 170 градусов.

Длительность выпекания зависит от веса краффина и мощности духовки, поэтому проверьте готовность изделия шпажкой. Если верх быстро подрумянится или начнет подгорать – прикройте его фольгой или пергаментом.

Готовые пасхи не спешите украшать и не слишком заморачивайтесь – краффины сами по себе очень красивые, поэтому главная ваша задача – подчеркнуть их красоту. Остывшие краффины присыпьте небольшим количеством сахарной пудры – этого будет достаточно.

Небольшая кружевная пасха краффин выпекается около 40 минут / instagram.com/kitchen.ella

Вкусную кружевную паску можно сделать не только сдобной, но и менее калорийной – без яиц, без дрожжей и даже без сахара. Такое изделие, конечно же, не получится воздушным, и очень нежным, как обычный краффин, зато фигуре навредит явно намного меньше.

Пасхальный кулич краффин без яиц готовят из таких ингредиентов:

150 г тыквы;

1 стакан манки;

3 стакана муки;

1 стакан кефира;

2 столовые ложки меда;

1 чайная ложка разрыхлителя;

100 г изюма.

Пошаговый рецепт вкусного кулича без яиц смотрите на видео