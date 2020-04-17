УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Рецепты

Самый вкусный кулич краффин, рецепт

17 апреля 2020, 21:28

Краффины готовятся не намного сложнее обычных пасок.

Краффины выпекаются около 40 минут – Кулич Краффин
Небольшая кружевная пасха краффин выпекается около 40 минут / instagram.com/ksenaia

Некоторым гурманам уже приелся традиционный праздничный хлеб, который выпекают на Пасху – куличи, паски, пасхи – и хочется чего-то изысканного, необычного и впечатляющего.

Такие запросы может удовлетворить пасха краффин – она кружевная, воздушная и очень ароматная.

Одно только необычное название паски и ее характеристики могут внушить небольшой страх, может показаться, что она очень сложно готовится, и понадобятся чуть ли не трюфели. Успокойтесь, такая паска готовится не сложнее, чем обычная, и ингредиенты понадобятся такие же.

Главред решил объяснить, как готовится кружевной кулич краффин, найти самый вкусный пошаговый рецепт с фото, а также объяснить, как правильно выпекать и украшать такой праздничный хлеб.

Как готовится самый вкусный пасхальный кулич краффин – рецепт

Что понадобится:

  • 350 г муки;
  • 1 чайная ложка сухих активных дрожжей;
  • 160 г сливочного масла;
  • 1 яйцо и 2 желтка;
  • 150 мл молока;
  • 80 г обычного сахара;
  • 1 пачка ванильного сахара;
  • Щепотка соли;
  • 120 г сухофруктов.

Любой рецепт пасхального кулича, даже самый лучший, можно легко испортить, если не придерживаться важнейших правил приготовления пасхального хлеба. 

Все продукты, которые вы будете использовать, должны быть качественными, свежими и теплыми. Тесту противопоказаны сквозняк и плохое настроение. Мука обязательно должна быть сухой и просеянной, а дрожжи – свежими.

Самый вкусный кулич краффин – пошаговый рецепт с фото

Для приготовления краффина, как и для приготовления обычной паски, понадобится опара (закваска). Сделать ее предельно просто – в теплое молоко всыпьте столовую ложку сахара, дрожжи, перемешайте ингредиенты, накройте и поставьте смесь туда, где тепло и нет сквозняков. Дайте дрожжам заработать – оставьте смесь в покое приблизительно на 20 минут. 

Через 20 минут нужно убедиться, что дрожжи у вас были живыми и сделали свою работу – на опаре должна появиться пена. 

Всыпьте в яйца соль, обычный сахар и ванильный сахар и все взбейте, чтобы получилась пышная белая масса. 

Потом в просеянную муку влейте опару, 40 г растопленного масла, взбитые яйца, все аккуратно перемешивайте и замесите тесто. 

Тесто на пасхальный кулич сначала будет очень сильно липнуть к рукам, чтобы работать было проще – смажьте ладони небольшим количеством растительного масла.

Тщательно вымешивайте тесто, насытьте его кислородом, тогда изделие будет очень нежным. Готовое тесто должно быть эластичным. Готовьтесь – работать с тестом придется не менее 10 минут.

Когда закончите месить, уложите тесто в большую миску, укутайте и поставьте в теплое укромное местечко приблизительно на два часа. Дайте тесту хорошенько подрасти.

Тесто на паску должно хорошенько подрасти в укромном местечке – Кулич Краффин
Тесто на краффин должно хорошенько подрасти в укромном местечке / Скриншот

Пока тесто потихоньку подходит, можно использовать время с пользой – промойте сухофрукты и просушите. Если сухофрукты очень твердые, их стоит оставить в теплой воде, а потом – просушить.

Когда тесто подойдет, разделите его на три части, скатайте три шара, накройте и снова ждите. В этот раз очень долго ждать не придется – дайте тесту постоять в тепле 20 минут.

Когда шарики теста увеличатся в объеме, придет время браться за самый сложный этап приготовления краффина – формирование кулича.

Как формируется пасхальный кулич краффин – фото

Сначала размягчите 120 г сливочного масла. Потом каждый шар из теста нужно раскатать так, чтобы получился тонкий прямоугольник. Да, немного сложновато, но вполне возможно если постараться. 

Раскатанное тесто смажьте сливочным маслом, а потом выложите сухофрукты. Потом из теста нужно сделать рулеты. Вроде бы ничего сложного. Эти рулеты нужно будет разрезать ножом пополам вдоль, но не до конца – оставьте 1 см теста в конце неразрезанным.

После этого нужно "включить точность" и кулич пасхальный обязательно получиться кружевным – закручивайте спиралью одну половинку рулета к его началу, а потом вторую – только поднимайте ее и закручивайте поверх первой.

Читайте такжеВкусное и красивое пасхальное меню: что приготовить на Пасху 2020Чтобы понять, как делается такая паска, лучше все увидеть своими глазами. Сформированные куличи уложите в формы для выпекания, накройте и дайте им постоять в тепле и подрасти на протяжении часа.

Чтобы узнать, как формируется кружевной кулич – рецепт и самые подробные объяснения не помогут. Посмотрите фотогалерею, на снимках видно, как сделать такую паску.

  • Самая вкусная кружевная паска сложновато формируется Скриншот
  • Самая вкусная кружевная паска сложновато формируется Скриншот
  • Самая вкусная кружевная паска сложновато формируется Скриншот
  • Самая вкусная кружевная паска сложновато формируется Скриншот

Когда куличи подрастут в формах, – можно себя похвалить – все самое сложное позади, но впереди остался самый ответственный процесс. Здесь тоже главное – не налажать. 

Самый вкусный рецепт кулича пасхального – как выпекать краффины

Небольшие краффины выпекаются 40 минут, но при разной температуре. Первые 20 минут изделия нужно выпекать при температуре 180 градусов, а потом немного убавьте температуру и допекайте паски при температуре 170 градусов. 

Длительность выпекания зависит от веса краффина и мощности духовки, поэтому проверьте готовность изделия шпажкой. Если верх быстро подрумянится или начнет подгорать – прикройте его фольгой или пергаментом.

Готовые пасхи не спешите украшать и не слишком заморачивайтесь – краффины сами по себе очень красивые, поэтому главная ваша задача – подчеркнуть их красоту. Остывшие краффины присыпьте небольшим количеством сахарной пудры – этого будет достаточно.

Краффины выпекаются около 40 минут – Кулич Краффин
Небольшая кружевная пасха краффин выпекается около 40 минут / instagram.com/kitchen.ella

Вкусную кружевную паску можно сделать не только сдобной, но и менее калорийной – без яиц, без дрожжей и даже без сахара. Такое изделие, конечно же, не получится воздушным, и очень нежным, как обычный краффин, зато фигуре навредит явно намного меньше.

Пасхальный кулич краффин без яиц готовят из таких ингредиентов:

  • 150 г тыквы;
  • 1 стакан манки;
  • 3 стакана муки;
  • 1 стакан кефира;
  • 2 столовые ложки меда;
  • 1 чайная ложка разрыхлителя;
  • 100 г изюма.

Пошаговый рецепт вкусного кулича без яиц смотрите на видео

кулич кулич краффин рецепт
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

21:40
Сексуальная порноактриса засветила шикарное тело в откровенном белье
21:39
Когда в Украине запустят общественный транспорт - названы сроки
21:28
Самый вкусный кулич краффин, рецепт Фото Видео
21:13
"Кровь в горле": киевлянка шокировала новым осложнением коронавируса
21:02
Гороскоп всех знаков Зодиака на завтра: любовный шанс и деловой успех Видео
20:53
Командующий Нацгвардией Украины подхватил коронавирус
20:49
"Мы в расчете": экс-боевик разоткровенничался, почему не вернулся в ОРЛО
20:44
Вакцина от COVID-19 появится скоро, но на всех ее не хватит – Bloomberg Видео
20:20
Украинский самолет Мрия установил рекорд при перевозке медикаментов в Польшу
20:18
"Провоцирует рак": Комаровский сообщил, может ли ультрафиолет убить коронавирус Видео
19:51
Украинские специалисты поучаствуют в подготовке к запуску ракеты-носителя "Антарес" в США
19:50
Во Львове пылал центр реабилитации воинов АТО - фото Фото
19:30
"Прошу прощения": ректор духовной семинарии в Лавре заразился коронавирусом
19:19
Еще один нардеп излечился от жуткой китайской заразы
19:00
Холостяк 10 сезон смотреть онлайн 7 выпуск 17-04-2020 - переезд Макса Видео
18:58
Синоптик сказала, когда ждать спасения от смога в Киеве – прогноз Видео
18:29
Пособник Сталина: в Институте нацпамяти возмущены переименованием Луганска
18:27
Убийца в салате: названы вредные свойства фаворита весенних салатов Видео
18:19
"Всем советую!": Евгений Кошевой поделился планами на Пасху
17:49
В США умер известный актер, звезда сериала Рембо
17:30
Билла Гейтса обвиняют в создании и распространении коронавируса
16:39
Социолог спрогнозировал, скатится ли Украина обратно в 90-е
16:33
Як готується найсмачніша великодня паска, простий рецепт Видео
16:07
По каким областям Украины ударят сильные заморозки: предупреждение от синоптиков Видео
16:01
В Facebook ввели новую реакцию для выражения эмоциональной поддержки
15:40
Невидимые убийцы: коронавирус передается через внешне здоровых людей Видео
15:25
Sony запатентовала жуткого робота-компаньона для игр в PlayStation
15:13
Погода в Украине на выходных: каким областям светит приятный сюрприз Видео
14:57
"Придумал обмазываться говном": Собчак распекла Полякову и Ивлееву за глупые флешмобы
14:43
18 апреля – какой праздник: что надо и нельзя делать в Великую субботу Видео
14:30
Вкусное и красивое пасхальное меню: что приготовить на Пасху 2020 Фото Видео
14:26
ВОЗ нужны кардинальные реформы - Wall Street Journal
14:00
Звезда Сватов Добронравов получил орден от Путина
13:44
Коронавирус в Украине и мире: число жертв и зараженных на 17 апреля
13:25
Схождение Благодатного огня 2020 – где и во сколько смотреть онлайн Видео
13:19
Кличко рассказал, когда со въездов в Киев уберут "температурные" блокпосты Видео
13:06
Такого еще не было: воздух в Киеве стал невероятно опасным, смог идет на другие города
12:53
Что делать украинцам с коронавирусом без договоров с семейными врачами - Минздрав
12:34
Новые жертвы: эксперт сказал, куда идет дым из Киева и когда это кончится Видео
12:10
"Дымовая завеса" и грязный воздух будут терроризировать Киев еще несколько дней
12:09
Эксперт рассказал, что будет с курсом доллара после Пасхи
12:00
Смог в Киеве: Минздрав дал важные рекомендации жителям столицы и области
11:57
Наивысший уровень опасности: что творится в Киеве сегодня Видео
11:35
Экологи рассказали, почему в Украине грянула жуткая песчаная буря
11:30
У каждого своя ложь 2 сезон - когда смотреть продолжение
11:23
Как уберечься от дыма и гари: Комаровский дал советы киевлянам
11:10
Пасха в Украине – как работают Приват, Ощадбанк, Новая почта и Укрпочта Видео
10:59
"Как у гинеколога раскорячилась": Седокову разругали за фото в трусах с любовником
10:30
Дерматолог рассказала, какие антисептики будут опасны в борьбе с коронавирусом
10:21
Расстрел молодой пары в Кривом Роге: подозреваемый решился на ужасный шаг
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять