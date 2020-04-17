Самый вкусный кулич краффин, рецепт

Краффины готовятся не намного сложнее обычных пасок.
Некоторым гурманам уже приелся традиционный праздничный хлеб, который выпекают на Пасху – куличи, паски, пасхи – и хочется чего-то изысканного, необычного и впечатляющего.
Такие запросы может удовлетворить пасха краффин – она кружевная, воздушная и очень ароматная.
Одно только необычное название паски и ее характеристики могут внушить небольшой страх, может показаться, что она очень сложно готовится, и понадобятся чуть ли не трюфели. Успокойтесь, такая паска готовится не сложнее, чем обычная, и ингредиенты понадобятся такие же.
Главред решил объяснить, как готовится кружевной кулич краффин, найти самый вкусный пошаговый рецепт с фото, а также объяснить, как правильно выпекать и украшать такой праздничный хлеб.
Как готовится самый вкусный пасхальный кулич краффин – рецепт
Что понадобится:
- 350 г муки;
- 1 чайная ложка сухих активных дрожжей;
- 160 г сливочного масла;
- 1 яйцо и 2 желтка;
- 150 мл молока;
- 80 г обычного сахара;
- 1 пачка ванильного сахара;
- Щепотка соли;
- 120 г сухофруктов.
Любой рецепт пасхального кулича, даже самый лучший, можно легко испортить, если не придерживаться важнейших правил приготовления пасхального хлеба.
Все продукты, которые вы будете использовать, должны быть качественными, свежими и теплыми. Тесту противопоказаны сквозняк и плохое настроение. Мука обязательно должна быть сухой и просеянной, а дрожжи – свежими.
Самый вкусный кулич краффин – пошаговый рецепт с фото
Для приготовления краффина, как и для приготовления обычной паски, понадобится опара (закваска). Сделать ее предельно просто – в теплое молоко всыпьте столовую ложку сахара, дрожжи, перемешайте ингредиенты, накройте и поставьте смесь туда, где тепло и нет сквозняков. Дайте дрожжам заработать – оставьте смесь в покое приблизительно на 20 минут.
Через 20 минут нужно убедиться, что дрожжи у вас были живыми и сделали свою работу – на опаре должна появиться пена.
Всыпьте в яйца соль, обычный сахар и ванильный сахар и все взбейте, чтобы получилась пышная белая масса.
Потом в просеянную муку влейте опару, 40 г растопленного масла, взбитые яйца, все аккуратно перемешивайте и замесите тесто.
Тесто на пасхальный кулич сначала будет очень сильно липнуть к рукам, чтобы работать было проще – смажьте ладони небольшим количеством растительного масла.
Тщательно вымешивайте тесто, насытьте его кислородом, тогда изделие будет очень нежным. Готовое тесто должно быть эластичным. Готовьтесь – работать с тестом придется не менее 10 минут.
Когда закончите месить, уложите тесто в большую миску, укутайте и поставьте в теплое укромное местечко приблизительно на два часа. Дайте тесту хорошенько подрасти.
Пока тесто потихоньку подходит, можно использовать время с пользой – промойте сухофрукты и просушите. Если сухофрукты очень твердые, их стоит оставить в теплой воде, а потом – просушить.
Когда тесто подойдет, разделите его на три части, скатайте три шара, накройте и снова ждите. В этот раз очень долго ждать не придется – дайте тесту постоять в тепле 20 минут.
Когда шарики теста увеличатся в объеме, придет время браться за самый сложный этап приготовления краффина – формирование кулича.
Как формируется пасхальный кулич краффин – фото
Сначала размягчите 120 г сливочного масла. Потом каждый шар из теста нужно раскатать так, чтобы получился тонкий прямоугольник. Да, немного сложновато, но вполне возможно если постараться.
Раскатанное тесто смажьте сливочным маслом, а потом выложите сухофрукты. Потом из теста нужно сделать рулеты. Вроде бы ничего сложного. Эти рулеты нужно будет разрезать ножом пополам вдоль, но не до конца – оставьте 1 см теста в конце неразрезанным.
После этого нужно "включить точность" и кулич пасхальный обязательно получиться кружевным – закручивайте спиралью одну половинку рулета к его началу, а потом вторую – только поднимайте ее и закручивайте поверх первой.
Читайте такжеВкусное и красивое пасхальное меню: что приготовить на Пасху 2020Чтобы понять, как делается такая паска, лучше все увидеть своими глазами. Сформированные куличи уложите в формы для выпекания, накройте и дайте им постоять в тепле и подрасти на протяжении часа.
Чтобы узнать, как формируется кружевной кулич – рецепт и самые подробные объяснения не помогут. Посмотрите фотогалерею, на снимках видно, как сделать такую паску.
Когда куличи подрастут в формах, – можно себя похвалить – все самое сложное позади, но впереди остался самый ответственный процесс. Здесь тоже главное – не налажать.
Самый вкусный рецепт кулича пасхального – как выпекать краффины
Небольшие краффины выпекаются 40 минут, но при разной температуре. Первые 20 минут изделия нужно выпекать при температуре 180 градусов, а потом немного убавьте температуру и допекайте паски при температуре 170 градусов.
Длительность выпекания зависит от веса краффина и мощности духовки, поэтому проверьте готовность изделия шпажкой. Если верх быстро подрумянится или начнет подгорать – прикройте его фольгой или пергаментом.
Готовые пасхи не спешите украшать и не слишком заморачивайтесь – краффины сами по себе очень красивые, поэтому главная ваша задача – подчеркнуть их красоту. Остывшие краффины присыпьте небольшим количеством сахарной пудры – этого будет достаточно.
Вкусную кружевную паску можно сделать не только сдобной, но и менее калорийной – без яиц, без дрожжей и даже без сахара. Такое изделие, конечно же, не получится воздушным, и очень нежным, как обычный краффин, зато фигуре навредит явно намного меньше.
Пасхальный кулич краффин без яиц готовят из таких ингредиентов:
- 150 г тыквы;
- 1 стакан манки;
- 3 стакана муки;
- 1 стакан кефира;
- 2 столовые ложки меда;
- 1 чайная ложка разрыхлителя;
- 100 г изюма.
Пошаговый рецепт вкусного кулича без яиц смотрите на видео