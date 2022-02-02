Кулинарный шедевр: как приготовить восхитительные тефтели в духовке

Вкусные тефтели рецепт / ua.depositphotos.com

Вкусный обед можно приготовить всего за несколько минут. Удивительно простые тефтели, которые просто тают во рту.

Ваши детки и родные точно будут в восторге от такого блюда. Главное, они получаются нежными и совсем не жирными.

Тефтели в духовке - рецепт

Вам понадобится:

Фарш ассорти - 450 грамм

Рис отварной - 100 грамм

Лук - 1 штука

Яйцо - 1 штука

Соль, перец - по вкусу

Рис хорошо промыть под проточной водой и отварить до готовности 15 минут.

Лук мелко нарезать или натереть на мелкой терке.

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Фарш можно брать любой, вкуснее всего получаются тефтели в духовке из фарша ассорти.

Добавляем к мясу лук, рис, яйцо.

По вкусу все посолить и делаем шарики.

Противень накрыть пергаментом или фольгой.

Тефтели раскладываем и можно посыпать немного панировочными сухарями.

Духовку разогреть до 180 градусов.

Отправляем тефтели и запекаем 45-50 минут.

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