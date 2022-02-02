Кулинарный шедевр: как приготовить восхитительные тефтели в духовке

Удивительно вкусные и нежные тефтели в духовке.
Вкусный обед можно приготовить всего за несколько минут. Удивительно простые тефтели, которые просто тают во рту.
Ваши детки и родные точно будут в восторге от такого блюда. Главное, они получаются нежными и совсем не жирными.
Тефтели в духовке - рецепт
Вам понадобится:
- Фарш ассорти - 450 грамм
- Рис отварной - 100 грамм
- Лук - 1 штука
- Яйцо - 1 штука
- Соль, перец - по вкусу
Рис хорошо промыть под проточной водой и отварить до готовности 15 минут.
Лук мелко нарезать или натереть на мелкой терке.
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Фарш можно брать любой, вкуснее всего получаются тефтели в духовке из фарша ассорти.
Добавляем к мясу лук, рис, яйцо.
По вкусу все посолить и делаем шарики.
Противень накрыть пергаментом или фольгой.
Тефтели раскладываем и можно посыпать немного панировочными сухарями.
Духовку разогреть до 180 градусов.
Отправляем тефтели и запекаем 45-50 минут.
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Автор: Мария Тупик