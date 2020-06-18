Быстрые и хрустящие малосольные огурцы, самые простые рецепты

Отличную летнюю закуску – хрустящие малосольные огурцы – можно быстро сделать, не ждать зимы, а совсем скоро после приготовления подавать на стол.
Главред собрал самые простые рецепты малосольных огурцов в банке, в пакете и в контейнере.
Как сделать малосольные огурцы в банке хрустящие – бабушкин рецепт (холодный рассол)
Ингредиенты:
- Около 2 кг маленьких огурцов;
- Несколько зонтиков укропа;
- 2 листа хрена;
- 3-4 зубчика чеснока;
- Несколько веточек тархуна;
- 2 листочка ореха;
- 75 г соли.
Как готовятся быстрые малосольные огурцы – бабушкин рецепт
Крупно порежьте помытую зелень и уложите на дно трехлитровой банки. Потом положите целые листы ореха, зубчики чеснока и уложите огурцы, обрезанные с обеих сторон. Потом всыпьте соль и залейте огурцы сырой холодной водой. Вода должна только покрыть огурцы.
Почти готовые малосольные огурцы в банке закройте капроновой крышкой и оставьте постоять при комнатной температуре приблизительно на сутки. Потом банку нужно поставить в холодильник. Если огурцы слишком долго будут находиться в теплом месте, то станут кислыми.
Как сделать малосольные огурцы в пакете резаные – рецепт
Ингредиенты:
- 1 кг небольших огурцов;
- Пучок укропа;
- Два зубчика чеснока;
- 1 столовая ложка соли.
Как приготовить малосольные огурцы в пакете резаные
Возьмите два пакета и вложите один в другой. Обрежьте огурцы с обеих сторон и разрежьте напополам. Измельчите укроп и чеснок.
Уложите огурцы в пакет, присыпьте зеленью, добавьте чеснок и соль. Завяжите пакет, а потом встряхните, чтобы все ингредиенты перемешались.
Малосольные огурцы быстрые будут готовы через 8-10 часов – поставьте их в холодильник и периодически встряхивайте.
Быстрые и хрустящие малосольные огурцы – рецепт с медом (холодный рассол)
Ингредиенты:
- Около 1 кг огурцов;
- Укроп, чеснок, тимьян, черный перец горошком и душистый перец – по вкусу;2 лавровых листа;
- 2 столовые ложки соли;
- 1 столовая ложка жидкого меда;
- 1 литр воды.
Огурцы малосольные – рецепт рассола
Доведите до кипения 1 литр воды и охладите. В охлажденной воде растворите соль и мед.
Как быстро приготовить огурчики
Уложите огурцы в пищевой контейнер (лучше обрезать их с обеих сторон). Укроп порвите руками, должны получиться большие куски. Нарежьте чеснок крупными кусками.
Уложите укроп и чеснок на огурцы, добавьте лавровый лист, веточки тимьяна, черный перец горошком и душистый перец. Потом все залейте рассолом и закройте контейнер крышкой. Малосольные огурцы в холодном рассоле будут готовы через 12 часов – держите их в прохладном месте.