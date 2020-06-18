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Быстрые и хрустящие малосольные огурцы, самые простые рецепты

Малосольные огурчики быстрого приготовления получаются хрустящими не только в банке.

18 июня 2020, 14:18
В контейнере огурчики могут стать малосольными через 12 часов – Малосольные огурцы рецепт хрустящие
Огурчики в контейнере могут стать малосольными через 12 часов / Скриншот с instagram.com/lvos07nk

Отличную летнюю закуску – хрустящие малосольные огурцы – можно быстро сделать, не ждать зимы, а совсем скоро после приготовления подавать на стол.

Главред собрал самые простые рецепты малосольных огурцов в банке, в пакете и в контейнере.

Как сделать малосольные огурцы в банке хрустящие – бабушкин рецепт (холодный рассол)

Ингредиенты:

  • Около 2 кг маленьких огурцов;
  • Несколько зонтиков укропа;
  • 2 листа хрена;
  • 3-4 зубчика чеснока;
  • Несколько веточек тархуна;
  • 2 листочка ореха;
  • 75 г соли.

Как готовятся быстрые малосольные огурцы – бабушкин рецепт

Крупно порежьте помытую зелень и уложите на дно трехлитровой банки. Потом положите целые листы ореха, зубчики чеснока и уложите огурцы, обрезанные с обеих сторон. Потом всыпьте соль и залейте огурцы сырой холодной водой. Вода должна только покрыть огурцы.

Почти готовые малосольные огурцы в банке закройте капроновой крышкой и оставьте постоять при комнатной температуре приблизительно на сутки. Потом банку нужно поставить в холодильник. Если огурцы слишком долго будут находиться в теплом месте, то станут кислыми.

Малосольные огурцы быстро в банке готовятся – Малосольные огурцы рецепт хрустящие
Малосольные огурцы в банке нужно продержать при комнатной температуре около суток / Скриншот

Как сделать малосольные огурцы в пакете резаные – рецепт

Ингредиенты:

  • 1 кг небольших огурцов;
  • Пучок укропа;
  • Два зубчика чеснока;
  • 1 столовая ложка соли.

Как приготовить малосольные огурцы в пакете резаные

Возьмите два пакета и вложите один в другой. Обрежьте огурцы с обеих сторон и разрежьте напополам. Измельчите укроп и чеснок.

Уложите огурцы в пакет, присыпьте зеленью, добавьте чеснок и соль. Завяжите пакет, а потом встряхните, чтобы все ингредиенты перемешались.

Малосольные огурцы быстрые будут готовы через 8-10 часов – поставьте их в холодильник и периодически встряхивайте.

Отличная летняя закуска может дойти до готовности в пакете максимум за 10 часов – Малосольные огурцы рецепт хрустящие
Отличная летняя закуска может дойти до готовности в пакете за 8-10 часов / Скриншот с instagram.com/azaliya_floret

Быстрые и хрустящие малосольные огурцы – рецепт с медом (холодный рассол)

Ингредиенты:

  • Около 1 кг огурцов;
  • Укроп, чеснок, тимьян, черный перец горошком и душистый перец – по вкусу;2 лавровых листа;
  • 2 столовые ложки соли;
  • 1 столовая ложка жидкого меда;
  • 1 литр воды.

Огурцы малосольные – рецепт рассола

Доведите до кипения 1 литр воды и охладите. В охлажденной воде растворите соль и мед.

Как быстро приготовить огурчики

Уложите огурцы в пищевой контейнер (лучше обрезать их с обеих сторон). Укроп порвите руками, должны получиться большие куски. Нарежьте чеснок крупными кусками.

Уложите укроп и чеснок на огурцы, добавьте лавровый лист, веточки тимьяна, черный перец горошком и душистый перец. Потом все залейте рассолом и закройте контейнер крышкой. Малосольные огурцы в холодном рассоле будут готовы через 12 часов – держите их в прохладном месте.

В контейнере огурчики могут стать малосольными через 12 часов – Малосольные огурцы рецепт хрустящие
Огурчики в контейнере могут стать малосольными через 12 часов / Скриншот с instagram.com/lvos07nk

рецепты малосольные огурцы
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