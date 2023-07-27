Настоящее восхищение: безумный торт Тещин язык, который разметают за 2 минуты - рецепт

Лето - время вкусных и невероятных закусок. Сегодня предлагаем вам узнать рецепт изумительного торта из баклажан Тещин язык.
Готовить такой тортик не так сложно, но наслаждаться будут все. Закусочный торт из баклажан будет замечательно подходить к мясу или шашлыку.
Овощная закуска получается очень вкусная.
Торт из баклажан Тещин язык - рецепт
Вам понадобится:
- Баклажаны - 3 шт среднего размера
- Морковка - 2 шт
- Помидоры сладкие - 2 шт среднего размера
- Лук - 1 шт
- Чеснок - по вкусу
- Соль
Баклажаны хорошо помыть, переложить в глубокую миску и посолить. Дать им постоять 15 минут, чтобы убрать всю горечь.
На оливковом масле обжарить баклажаны с двух сторон.
Чтобы баклажаны небыли сильно жирными, можно переложить их на бумажное полотенце.
Лук почистить и порезать кольцами. Можно выбирать и салатный фиолетовый лук.
Обжарить лук на маленьком огне.
Морковку почистить, натереть на крупной терке и добавить в сковороду к луку.
Обжарить морковку и лук до золотистого цвета.
Помидоры помыть и порезать тонкими кольцами.
В круглую форму, можно для выпекания, застелить пищевую пленку, и собирать закусочный торт Тещин язык из баклажан.
Первый слой помидоры, немного добавить зелени и чеснока по вкусу.
Далее морковку с луком.
Следующий слов баклажаны, посыпать немного зеленью и добавить чеснока по вкусу.
Повторяем слои, пока полностью не соберете тортик.
Накрываем тортик пленкой и наверх кладем тяжелую досточку. Отправляем закусочный тортик на 60 минут в холодильник.
Достаем из холодильника, аккуратно переворачиваем Тещин язык, снимаем пленку и посыпаем рубленой зеленью.
Можно украсить тортик огурчиком и листьями салата.
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