Настоящее восхищение: безумный торт Тещин язык, который разметают за 2 минуты - рецепт

Невероятно вкусный торт из баклажан - рецепт. Улетная закуска, которую обожают все.

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Торт из баклажан рецепт закуски / Коллаж Главред, фото скриншот youtube

Лето - время вкусных и невероятных закусок. Сегодня предлагаем вам узнать рецепт изумительного торта из баклажан Тещин язык.

Готовить такой тортик не так сложно, но наслаждаться будут все. Закусочный торт из баклажан будет замечательно подходить к мясу или шашлыку.

Овощная закуска получается очень вкусная.

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Торт из баклажан Тещин язык - рецепт

Вам понадобится:

Баклажаны - 3 шт среднего размера

Морковка - 2 шт

Помидоры сладкие - 2 шт среднего размера

Лук - 1 шт

Чеснок - по вкусу

Соль

Баклажаны хорошо помыть, переложить в глубокую миску и посолить. Дать им постоять 15 минут, чтобы убрать всю горечь.

На оливковом масле обжарить баклажаны с двух сторон.

Чтобы баклажаны небыли сильно жирными, можно переложить их на бумажное полотенце.

Лук почистить и порезать кольцами. Можно выбирать и салатный фиолетовый лук.

Обжарить лук на маленьком огне.

Морковку почистить, натереть на крупной терке и добавить в сковороду к луку.

Обжарить морковку и лук до золотистого цвета.

Помидоры помыть и порезать тонкими кольцами.

В круглую форму, можно для выпекания, застелить пищевую пленку, и собирать закусочный торт Тещин язык из баклажан.

Первый слой помидоры, немного добавить зелени и чеснока по вкусу.

Далее морковку с луком.

Следующий слов баклажаны, посыпать немного зеленью и добавить чеснока по вкусу.

Повторяем слои, пока полностью не соберете тортик.

Накрываем тортик пленкой и наверх кладем тяжелую досточку. Отправляем закусочный тортик на 60 минут в холодильник.

Достаем из холодильника, аккуратно переворачиваем Тещин язык, снимаем пленку и посыпаем рубленой зеленью.

Можно украсить тортик огурчиком и листьями салата.

Як готувати торт з баклажанів / smak.ua

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