Назван самый полезный бутерброд: готовить всего 3 минуты

Полезный бутерброд / ua.depositphotos.com

Правильное питание - это залог успешного человека. Но не все и не всегда могут похвастаться таким рационом. Многие диетологи говорят, что правильный перекус может быть полезным.

Бутерброды - это быстрый и простой завтрак, перекус или даже обед. Многие наверно не знают, что бутерброд тоже может являться полезным и вкусным.

По словам медиков, изначально стоит отказаться от белого хлеба. Правильный бутерброд состоит из зернового хлеба, легких хлебцов или может быть лаваш.

Как приготовить полезный бутерброд - рецепт

Хлеб будет полезнее подсушить. Можем на сковороде, можем на гриле.

Выбираем вкусный твердый сыр или моцареллу. И заранее запекаем в духовке мясо - курицу или телятину.

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Моем и обсушиваем зелень. Листья салата или руколлу.

Берем наш немного подсушенный хлеб. На него отправляем нашу зелень и листья салата. Нарезаем ломтиками помидор и кусочек свежего огурца. Поверх овощей выкладываем мясо. И закрываем наш полезный бутерброд сыром.

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Кто любит вкусные горячие бутерброды, можно на 15 секунд отправить в микроволновую печь или на 5 минут в духовку.

Ваш вкусный и полезный бутерброд готов.