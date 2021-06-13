Назван самый полезный обед: вкусный рецепт идеального блюда

Предлагаем вам прекрасный вариант обеда при правильном питании. Эти вкусные и полезные блюда, понравятся даже самым изысканным гурманам.
Важность горячего полезного обеда в правильном питании доказана мировой диетологией. Как говорят эксперты, привычка обходиться перекусами в фаст-фуде или сладким чаем с бутербродами к концу дня порождает зверский аппетит и желание побольше съесть за ужином.
Кроме того, отсутствие нормальной полноценной пищи в обеденное время – сильный стресс для организма. Еда всухомятку в конечном счете оборачивается ухудшением самочувствия, снижением трудовой активности, набором избыточного веса.
Проблемы с пищеварением сегодня наблюдаются у каждого третьего офисного сотрудника в возрасте от 25 до 45 лет, говорит диетолог Анна Ивашкевич.
Особенности полезного обеда правильного питания:
- Сбалансированность, качественные свежие продукты.
- Регулярное включение в меню низкокалорийного мяса птицы, кроликов, телятины, хорошей рыбы.
- Оптимальное содержание углеводных компонентов, цельнозерновых каш.
- Умеренное употребление хлеба полезных сортов
- Минимальная термическая обработка.
- Высокое содержание витаминов, макро и микроэлементов за счет использования семян, тыквенных семечек, сухофруктов, куркумы, кориандра. Обязательное присутствие салатов из зеленых овощей
- Легкие фруктовые и йогуртовые десерты.
Главред предлагает три рецепта вкусного и главное полезного обеда.
Паста с тунцом и цветной капустой
Вам понадобиться:
- макароны фузилли – 50 г
- тунец консервированный – 50 г
- цветная капуста – 100 г
- масло оливковое – 1 столовая ложка
- соль, перец – по вкусу
На плиту поставить одновременно две кастрюли с водой, которую нужно довести до кипения. В одну емкость поместить пасту, а во вторую цветную капусту, и варить до готовности. Отваренные компоненты блюда выложить в глубокую тарелку вместе с тунцом, тщательно перемешать, добавить масло, соль и перец. Вкусный полезный обед готов.
Крем-суп из шпината
Вам понадобиться:
- шпинат свежий или размороженный – 300 г
- сливки нежирные – 200 г
- соль
- перец – по вкусу
Шпинат следует измельчить и вместе со сливками довести до кипения, но не кипятить. Полученный состав взбить погружным блендером, добавить соль и перец, после чего подавать к обеденному столу.
Крем-суп из шпината – вариант низкокалорийного обеда при правильном питании. Это классический рецепт, который помогает избавиться от лишних килограммов без вреда для здоровья. Такой суп содержит много полезных веществ, нормализует работу пищеварительных органов и способствует повышению иммунитета.
Полезный салат на обед
Вам понадобиться:
- огурец – 50 г
- помидор – 50 г
- кукуруза консервированная – 50 г
- руккола – 20 г
- семечки – 1 чайная ложка
- соль, перец – по вкусу
Огурец и помидор следует нарезать кубиками, добавить к рукколе и кукурузе. Готовый салат посыпают семечками и подают на обед в качестве диетического блюда.
Вкусный ПП-салат с консервированной кукурузой идеально подойдет для обеда людям, которые придерживаются низкокалорийной диеты. Он состоит из доступных продуктов, легко готовиться и может стать отличным дополнением к мясу или курице.