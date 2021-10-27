Назван самый вкусный и полезный бургер: готовить всего 10 минут

Рецепт вкусного бургера / ua.depositphotos.com

Каждому из нас хочется иногда вкусной еды, как в ресторане. Бургеры, шаурма, хот-доги все эти любимые многими блюда вредны и пользы не принесут. Мы нашли для вас невероятную альтернативу и расскажем вкуснейший, и главное полезный рецепт бургера.

Нет, в нашем рецепте вы не найдете колбасы, жареных сосисок или майонеза. Этот универсальный и полезный рецепт бургера с котлетами из чечевицы вас точно удивит.

Самый полезный бургер - рецепт

Вам понадобится:

Чечевица - 150 грамм

Яйцо - 1 штука

Булочки для бургеров - 2 штуки

Орешки - 100 грамм

Специи, соль, перец - по вкусу

Соус Табаско или Песто - по вкусу

Руккола - 50 грамм

Предварительно отвариваем чечевицу, нам нужно уже готовой 150 грамм. Измельчаем орешки. Можно взять микс грецкие орехи, миндаль и кешью. Чечевицу и орешки смешиваем, добавляем пару капель оливкового масла.

Взбиваем яйцо и добавляем к чечевице. В блендере все хорошо взбиваем, и получаем вкусный "фарш" на чечевичные котлетки. Придаем котлетам круглую и плоскую форму.

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На сковороде обжариваем чечевичные котлетки с двух сторон и можно под крышкой до румяной корочки.

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Берем булочки для бургера и разрезаем пополам. Можем немного подсушить в духовке или на сухой сковороде до румяной корочки.

На нижнюю часть булочки для бургера отправляем соус Песто, далее чистую рукколу и наверх котлетку из чечевицы.

Можно добавить огурец или помидор, наверх немного соуса Табаско, для вкуса и закрыть булочку. Вкуснейший бургер готов.