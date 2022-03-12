Невероятно вкусные и нежные котлеты из рыбной консервы: готовить 10 минут

Вкусные и невероятно нежные рыбные котлеты на скорую руку.
В условиях войны в Украине каждая хозяйка хочет порадовать своих близких быстрыми рецептами. Мы решили подготовить удивительно простой рецепт котлет, которые точно понравятся вашим близких.
Практически в каждом магазине сейчас можно найти рыбные консервы, которые нам и понадобятся для приготовления сочных котлет.
Этот рецепт рыбных котлет очень прост.
Котлеты из консервы - рецепт
Вам понадобится:
- Рис - 1 стакан
- Рыбная консерва - 1 банка (сайра, скумбрия, сардина)
- Картошка - 2 штуки
- Лук - 2 штуки
- Яйца - 1 штука
- Соль, перец - по вкусу
- Панировочные сухари или черствый хлеб
Рис хорошо брать круглый или Жасмин. Промыть и отварить до готовности, слегка подсолить.
Картошку отварить в мундире 20 минут.
Лук мелко порезать и обжарить до золотистой корочки.
Картошку почистить и натереть на крупной терке, добавить сардину, лук, рис и все посолить.
Сформировать котлеты столовой ложкой и обвалять в сухарях.
Разогреть сковороду и жарить рыбные котлеты под крышкой с каждой стороны по 5-7 минут.
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