Невероятно вкусные и нежные котлеты из рыбной консервы: готовить 10 минут

Рыбные котлеты рецепт / ua.depositphotos.com

В условиях войны в Украине каждая хозяйка хочет порадовать своих близких быстрыми рецептами. Мы решили подготовить удивительно простой рецепт котлет, которые точно понравятся вашим близких.

Практически в каждом магазине сейчас можно найти рыбные консервы, которые нам и понадобятся для приготовления сочных котлет.

Этот рецепт рыбных котлет очень прост.

Котлеты из консервы - рецепт

Вам понадобится:

Рис - 1 стакан

Рыбная консерва - 1 банка (сайра, скумбрия, сардина)

Картошка - 2 штуки

Лук - 2 штуки

Яйца - 1 штука

Соль, перец - по вкусу

Панировочные сухари или черствый хлеб

Рис хорошо брать круглый или Жасмин. Промыть и отварить до готовности, слегка подсолить.

Картошку отварить в мундире 20 минут.

Лук мелко порезать и обжарить до золотистой корочки.

Картошку почистить и натереть на крупной терке, добавить сардину, лук, рис и все посолить.

Сформировать котлеты столовой ложкой и обвалять в сухарях.

Разогреть сковороду и жарить рыбные котлеты под крышкой с каждой стороны по 5-7 минут.

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